https://sputnikarabic.ae/20231021/إعلام-واشنطن-وتل-أبيب-تبحثان-إمكانية-تشكيل-حكومة-مؤقتة-في-غزة-حال-نجحت-خطط-الإطاحة-بحماس-1082267946.html

إعلام: واشنطن وتل أبيب تبحثان إمكانية تشكيل حكومة مؤقتة في غزة حال نجحت خطط الإطاحة بحماس

إعلام: واشنطن وتل أبيب تبحثان إمكانية تشكيل حكومة مؤقتة في غزة حال نجحت خطط الإطاحة بحماس

أفادت وسائل إعلام أمريكية، بأن الولايات المتحدة وإسرائيل تبحثان إمكانية تشكيل حكومة مؤقتة في قطاع غزة بدعم من الأمم المتحدة ومشاركة الدول العربية في حال نجح... 21.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-21T04:11+0000

2023-10-21T04:11+0000

2023-10-21T04:11+0000

أخبار إسرائيل اليوم

الولايات المتحدة الأمريكية

العدوان الإسرائيلي على غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

العالم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/14/1082265590_0:0:1839:1035_1920x0_80_0_0_33d231e5aa7dd9e938c77a2efdcd0d0c.jpg

موسكو - سبوتنيك. وبحسب مصادر مطلعة على النقاشات الجارية بين المسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين حول مستقبل قطاع غزة بعد طرد "حماس" من القطاع، أن تل أبيب وواشنطن "بحثا إمكانية تشكيل حكومة مؤقتة تدعمها الأمم المتحدة بمشاركة الحكومات العربية".وبحسب المصادر، فإن أي احتمالية لتشكيل حكومة مؤقتة في القطاع ستتطلب موافقة الدول العربية في المنطقة، وهو أمر غير مؤكد في كل الأحوال.وصرح مسؤولون إسرائيليون مرارا بأن إسرائيل لا تنوي احتلال قطاع غزة، لكنهم أكدوا أن استمرار حكم "حماس" في القطاع أمر غير مقبول بعد الهجوم الذي شنته الحركة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وأسفر عن مقتل نحو 1400 إسرائيلي واحتجاز نحو 200 آخرين كرهائن.وتواصل القوات الإسرائيلية شن غارات على قطاع غزة، مستهدفة المناطق السكينة، ما أسفر عن مقتل آلاف المدنيين الفلسطينيين، أغلبهم من الأطفال والنساء، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر، عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، وقتلت وأسرت عدداً كبيراً من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.في المقابل، أطلقت إسرائيل عملية "السيوف الحديدية" وفي 8 أكتوبر، أعلنت رسميا بدء حرب على قطاع غزة، وفي 10 من ذات الشهر، أعاد الجيش الإسرائيلي السيطرة على منطقة غلاف غزة بالكامل.ومنذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" ارتفعت حدة التوتر على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، وتبادل الجيش الإسرائيلي وحزب الله اللبناني قصفًا مدفعيًا متقطعًا، الأمر الذي دفع الأخيرة إلى تفعيل خطة لإجلاء سكان مدينة "كريات شمونة" على الحدود اللبنانية اليوم الجمعة.وفشل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، خلال جلسة في 17 أكتوبر الجاري، في تبني مشروع قرار قدمته روسيا يدعو إلى وقف إطلاق نار إنساني في غزة، ويدين كل أعمال العنف ضد المدنيين والأعمال الإرهابية ويدعو لإطلاق سراح كل الرهائن، وإيصال المساعدات الإنسانية والإجلاء الآمن للمدنيين.

https://sputnikarabic.ae/20231021/بايدن-يقول-إنه-يجب-تأجيل-العملية-البرية-الإسرائيلية-في-غزة-ويتراجع-عن-تصريحه-1082267153.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العالم