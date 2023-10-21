https://sputnikarabic.ae/20231021/إعلام-واشنطن-وتل-أبيب-تبحثان-إمكانية-تشكيل-حكومة-مؤقتة-في-غزة-حال-نجحت-خطط-الإطاحة-بحماس-1082267946.html
إعلام: واشنطن وتل أبيب تبحثان إمكانية تشكيل حكومة مؤقتة في غزة حال نجحت خطط الإطاحة بحماس
إعلام: واشنطن وتل أبيب تبحثان إمكانية تشكيل حكومة مؤقتة في غزة حال نجحت خطط الإطاحة بحماس
أفادت وسائل إعلام أمريكية، بأن الولايات المتحدة وإسرائيل تبحثان إمكانية تشكيل حكومة مؤقتة في قطاع غزة بدعم من الأمم المتحدة ومشاركة الدول العربية في حال نجح... 21.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-21T04:11+0000
2023-10-21T04:11+0000
2023-10-21T04:11+0000
أخبار إسرائيل اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
العالم
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موسكو - سبوتنيك. وبحسب مصادر مطلعة على النقاشات الجارية بين المسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين حول مستقبل قطاع غزة بعد طرد "حماس" من القطاع، أن تل أبيب وواشنطن "بحثا إمكانية تشكيل حكومة مؤقتة تدعمها الأمم المتحدة بمشاركة الحكومات العربية".وبحسب المصادر، فإن أي احتمالية لتشكيل حكومة مؤقتة في القطاع ستتطلب موافقة الدول العربية في المنطقة، وهو أمر غير مؤكد في كل الأحوال.وصرح مسؤولون إسرائيليون مرارا بأن إسرائيل لا تنوي احتلال قطاع غزة، لكنهم أكدوا أن استمرار حكم "حماس" في القطاع أمر غير مقبول بعد الهجوم الذي شنته الحركة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وأسفر عن مقتل نحو 1400 إسرائيلي واحتجاز نحو 200 آخرين كرهائن.وتواصل القوات الإسرائيلية شن غارات على قطاع غزة، مستهدفة المناطق السكينة، ما أسفر عن مقتل آلاف المدنيين الفلسطينيين، أغلبهم من الأطفال والنساء، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر، عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، وقتلت وأسرت عدداً كبيراً من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.في المقابل، أطلقت إسرائيل عملية "السيوف الحديدية" وفي 8 أكتوبر، أعلنت رسميا بدء حرب على قطاع غزة، وفي 10 من ذات الشهر، أعاد الجيش الإسرائيلي السيطرة على منطقة غلاف غزة بالكامل.ومنذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" ارتفعت حدة التوتر على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، وتبادل الجيش الإسرائيلي وحزب الله اللبناني قصفًا مدفعيًا متقطعًا، الأمر الذي دفع الأخيرة إلى تفعيل خطة لإجلاء سكان مدينة "كريات شمونة" على الحدود اللبنانية اليوم الجمعة.وفشل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، خلال جلسة في 17 أكتوبر الجاري، في تبني مشروع قرار قدمته روسيا يدعو إلى وقف إطلاق نار إنساني في غزة، ويدين كل أعمال العنف ضد المدنيين والأعمال الإرهابية ويدعو لإطلاق سراح كل الرهائن، وإيصال المساعدات الإنسانية والإجلاء الآمن للمدنيين.
https://sputnikarabic.ae/20231021/بايدن-يقول-إنه-يجب-تأجيل-العملية-البرية-الإسرائيلية-في-غزة-ويتراجع-عن-تصريحه-1082267153.html
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أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العالم
أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العالم
إعلام: واشنطن وتل أبيب تبحثان إمكانية تشكيل حكومة مؤقتة في غزة حال نجحت خطط الإطاحة بحماس
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أفادت وسائل إعلام أمريكية، بأن الولايات المتحدة وإسرائيل تبحثان إمكانية تشكيل حكومة مؤقتة في قطاع غزة بدعم من الأمم المتحدة ومشاركة الدول العربية في حال نجح الجيش الإسرائيلي في الإطاحة بحركة "حماس".
موسكو - سبوتنيك. وبحسب مصادر مطلعة على النقاشات الجارية بين المسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين حول مستقبل قطاع غزة بعد طرد "حماس" من القطاع، أن تل أبيب وواشنطن "بحثا إمكانية تشكيل حكومة مؤقتة
تدعمها الأمم المتحدة بمشاركة الحكومات العربية".
ووفقا للمصادر، فإن النقاشات حول هذا الموضوع ما زالت في مرحلة مبكرة، وتتوقف على التطورات التي لم تتكشف بعد، وفي مقدمتها نجاح الهجوم البري الإسرائيلي المحتمل على القطاع.
وبحسب المصادر، فإن أي احتمالية لتشكيل حكومة مؤقتة في القطاع ستتطلب موافقة الدول العربية في المنطقة، وهو أمر غير مؤكد في كل الأحوال.
وصرح مسؤولون إسرائيليون مرارا بأن إسرائيل لا تنوي احتلال قطاع غزة، لكنهم أكدوا أن استمرار حكم "حماس" في القطاع أمر غير مقبول بعد الهجوم الذي شنته الحركة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وأسفر عن مقتل نحو 1400 إسرائيلي واحتجاز نحو 200 آخرين كرهائن.
وتواصل القوات الإسرائيلية شن غارات على قطاع غزة، مستهدفة المناطق السكينة، ما أسفر عن مقتل آلاف المدنيين الفلسطينيين، أغلبهم من الأطفال والنساء، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.
ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر، عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، وقتلت وأسرت عدداً كبيراً من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.
في المقابل، أطلقت إسرائيل عملية "السيوف الحديدية" وفي 8 أكتوبر، أعلنت رسميا بدء حرب على قطاع غزة، وفي 10 من ذات الشهر، أعاد الجيش الإسرائيلي السيطرة على منطقة غلاف غزة بالكامل.
ومنذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" ارتفعت حدة التوتر على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، وتبادل الجيش الإسرائيلي وحزب الله اللبناني قصفًا مدفعيًا متقطعًا، الأمر الذي دفع الأخيرة إلى تفعيل خطة لإجلاء سكان مدينة "كريات شمونة" على الحدود اللبنانية اليوم الجمعة.
وفشل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، خلال جلسة في 17 أكتوبر الجاري، في تبني مشروع قرار قدمته روسيا يدعو إلى وقف إطلاق نار إنساني في غزة، ويدين كل أعمال العنف ضد المدنيين والأعمال الإرهابية ويدعو لإطلاق سراح كل الرهائن، وإيصال المساعدات الإنسانية والإجلاء الآمن للمدنيين.