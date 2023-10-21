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https://sputnikarabic.ae/20231021/ارتفاع-عد-الأسرى-الإسرائيليين-إلى-210-لدى-حركة-حماس-1082279307.html
ارتفاع عد الأسرى الإسرائيليين إلى 210 لدى حركة "حماس"
ارتفاع عد الأسرى الإسرائيليين إلى 210 لدى حركة "حماس"
أفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، اليوم السبت، بأنه هناك 210 أشخاص محتجزون كرهائن لدى "حماس" في قطاع غزة. 21.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-21T10:32+0000
2023-10-21T10:32+0000
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وقتل هاغاري، في مؤتمر صحفي: "في الوقت الحالي، أبلغنا عائلات 210 مختطفين و308 قتلى من جنود جيش الدفاع الإسرائيلي، قد يتغير الرقم في الأيام المقبلة".ويوم أمس الجمعة، أفرجت "حماس" عن سراح مواطنتين أمريكيتين من الأسر بعد وساطة قطرية.ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عددًا كبيرًا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.وفي 8 أكتوبر الجاري، صادق مجلس الوزراء الأمني المصغر الإسرائيلي (الكابينيت) رسميًا على بدء حرب على قطاع غزة، كما أعلن الجيش الإسرائيلي، في 10 أكتوبر الجاري، إعادة السيطرة على منطقة غلاف غزة بالكامل.
https://sputnikarabic.ae/20231021/الدفاع-الإسرائيلية-أكثر-من-1400-قتيل-و4600-جريح-منذ-بداية-الحرب-مع-حماس-1082273025.html
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طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, اسرائيل, العالم
طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, اسرائيل, العالم

ارتفاع عد الأسرى الإسرائيليين إلى 210 لدى حركة "حماس"

10:32 GMT 21.10.2023
© AFP 2023 / MENAHEM KAHANAالجيش الإسرائيلي
الجيش الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2023
© AFP 2023 / MENAHEM KAHANA
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أفاد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، اليوم السبت، بأنه هناك 210 أشخاص محتجزون كرهائن لدى "حماس" في قطاع غزة.
وقتل هاغاري، في مؤتمر صحفي: "في الوقت الحالي، أبلغنا عائلات 210 مختطفين و308 قتلى من جنود جيش الدفاع الإسرائيلي، قد يتغير الرقم في الأيام المقبلة".
ويوم أمس الجمعة، أفرجت "حماس" عن سراح مواطنتين أمريكيتين من الأسر بعد وساطة قطرية.
الجيش الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2023
الدفاع الإسرائيلية: أكثر من 1400 قتيل و4600 جريح منذ بداية الحرب مع "حماس"
08:20 GMT
ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عددًا كبيرًا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.
وفي 8 أكتوبر الجاري، صادق مجلس الوزراء الأمني المصغر الإسرائيلي (الكابينيت) رسميًا على بدء حرب على قطاع غزة، كما أعلن الجيش الإسرائيلي، في 10 أكتوبر الجاري، إعادة السيطرة على منطقة غلاف غزة بالكامل.
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