https://sputnikarabic.ae/20231021/الجيش-الإسرائيلي-استهدفنا-حماس-بآلاف-القنابل-التي-أصابت-الحركة-بدقة-1082294864.html

الجيش الإسرائيلي: استهدفنا "حماس" بآلاف القنابل التي أصابت الحركة بدقة

الجيش الإسرائيلي: استهدفنا "حماس" بآلاف القنابل التي أصابت الحركة بدقة

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، استهداف حركة "حماس" في قطاع غزة بآلاف الضربات وآلاف القنابل التي أصابت أماكنها بدقة. 21.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-21T15:37+0000

2023-10-21T15:37+0000

2023-10-21T15:37+0000

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وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، أن قائد القوات الجوية الإسرائيلية، الجنرال تومير بار، قد أكد أنه حتى الآن، قام سلاح الجو في بلاده بضرب حماس بآلاف الضربات الجوية وآلاف القنابل التي أصابت الحركة بدقة في غزة.وفي وقت سابق من اليوم السبت، أصدرت الرئاسة المصرية، بيانا رسميا، بشأن "مؤتمر القاهرة للسلام"، الذي دعت إليه قادة ورؤساء حكومات ومبعوثي عدد من الدول الإقليمية والدولية، للتشاور والنظر في سبل الدفع بجهود احتواء الأزمة المتفاقمة في قطاع غزة، وخفض التصعيد العسكري بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني.وقالت الرئاسة المصرية في بيانها، الذي نشرته عبر حسابها بموقع "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم شبكتي التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا، باعتبارها متطرفة)، إن "مصر سعت من خلال دعوتها إلى هذه القمة، إلى بناء توافق دولى عابر للثقافات والأجناس والأديان والمواقف السياسية، توافق محوره قيم الإنسانية وضميرها الجمعي، ينبذ العنف والإرهاب وقتل النفس بغير حق".وشدد البيان المصري على "الدعوة إلى وقف الحرب الدائرة التي راح ضحيتها الآلاف من المدنيين الأبرياء علي الجانبين الفلسطيني والإسرائيلى، يطالب باحترام قواعد القانون الدولي والقانون الدول] الإنساني، يؤكد الأهمية القصوى لحماية المدنيين وعدم تعريضهم للمخاطر والتهديدات، ويعطي أولوية خاصة لنفاذ وضمان تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية وإيصالها إلى مستحقيها من أبناء قطاع غزة، ويحذر من مخاطر امتداد رقعة الصراع الحالى إلى مناطق أخرى فى الإقليم".يأتي ذلك على وقع الأحداث التي تشهدها إسرائيل، حيث أعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.وأفادت القناة "12" الإسرائيلية، بأنه "تم إطلاق آلاف الصواريخ على إسرائيل، فيما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية"، في حين تشن الطائرات الإسرائيلية غارات عنيفة على مواقع "حماس" في قطاع غزة.وأعلن أبو عبيدة، المتحدث باسم "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، الأسبوع الماضي، أن "عدد الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة يتراوح بين 200 إلى 250".وفي اليوم ذاته، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاغاري، في مؤتمر صحفي، أنه "تم التواصل مع عائلات 199 مختطفا إسرائيليا".

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