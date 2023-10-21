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https://sputnikarabic.ae/20231021/الجيش-الإسرائيلي-يستهدف-مواقع-تابعة-لـحزب-الله-اللبناني-1082267546.html
الجيش الإسرائيلي يستهدف مواقع تابعة لـ"حزب الله" اللبناني
الجيش الإسرائيلي يستهدف مواقع تابعة لـ"حزب الله" اللبناني
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، أن طائراته شنت غارات جوية على أهداف تابعة لـ"حزب الله" اللبناني ردا على إطلاق الحزب صواريخ باتجاه إسرائيل. 21.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-21T02:57+0000
2023-10-21T02:57+0000
أخبار حزب الله
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
حركة حماس
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القاهرة - سبوتنيك. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، "ردا على إطلاق صواريخ وقذائف مضادة للدبابات باتجاه إسرائيل، هاجمت طائرات جيش الدفاع الإسرائيلي أهدافا لحزب الله".وتواصل القوات الإسرائيلية شن غارات على قطاع غزة، مستهدفة المناطق السكينة، ما أسفر عن مقتل آلاف المدنيين الفلسطينيين، أغلبهم من الأطفال والنساء، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول، عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، وقتلت وأسرت عدداً كبيراً من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.في المقابل، أطلقت إسرائيل عملية "السيوف الحديدية" وفي 8 أكتوبر، أعلنت رسميا بدء حرب على قطاع غزة، وفي 10 من ذات الشهر، أعاد الجيش الإسرائيلي السيطرة على منطقة غلاف غزة بالكامل.ومنذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" ارتفعت حدة التوتر على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، وتبادل الجيش الإسرائيلي وحزب الله اللبناني قصفًا مدفعيًا متقطعًا، الأمر الذي دفع الأخيرة إلى تفعيل خطة لإجلاء سكان مدينة "كريات شمونة" على الحدود اللبنانية اليوم الجمعة.وفشل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، خلال جلسة في 17 أكتوبر الجاري، في تبني مشروع قرار قدمته روسيا يدعو إلى وقف إطلاق نار إنساني في غزة، ويدين كل أعمال العنف ضد المدنيين والأعمال الإرهابية ويدعو لإطلاق سراح كل الرهائن، وإيصال المساعدات الإنسانية والإجلاء الآمن للمدنيين.
https://sputnikarabic.ae/20231021/بايدن-يقول-إنه-يجب-تأجيل-العملية-البرية-الإسرائيلية-في-غزة-ويتراجع-عن-تصريحه-1082267153.html
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أخبار حزب الله, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, حركة حماس
أخبار حزب الله, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, حركة حماس

الجيش الإسرائيلي يستهدف مواقع تابعة لـ"حزب الله" اللبناني

02:57 GMT 21.10.2023
© AFP 2023 / JACK GUEZالجيش الإسرائيلي
الجيش الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2023
© AFP 2023 / JACK GUEZ
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، أن طائراته شنت غارات جوية على أهداف تابعة لـ"حزب الله" اللبناني ردا على إطلاق الحزب صواريخ باتجاه إسرائيل.
القاهرة - سبوتنيك. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، "ردا على إطلاق صواريخ وقذائف مضادة للدبابات باتجاه إسرائيل، هاجمت طائرات جيش الدفاع الإسرائيلي أهدافا لحزب الله".
وأضاف الجيش الإسرائيلي بحسب البيان، أن المواقع التي تم استهدافها شملت بنى تحتية ومنشآت عسكرية تابعة للحزب، إضافة إلى أنظمة صواريخ مضادة للدبابات كانت موجهة نحو الأراضي الإسرائيلية.
وتواصل القوات الإسرائيلية شن غارات على قطاع غزة، مستهدفة المناطق السكينة، ما أسفر عن مقتل آلاف المدنيين الفلسطينيين، أغلبهم من الأطفال والنساء، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.
ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول، عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، وقتلت وأسرت عدداً كبيراً من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.
في المقابل، أطلقت إسرائيل عملية "السيوف الحديدية" وفي 8 أكتوبر، أعلنت رسميا بدء حرب على قطاع غزة، وفي 10 من ذات الشهر، أعاد الجيش الإسرائيلي السيطرة على منطقة غلاف غزة بالكامل.
ومنذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" ارتفعت حدة التوتر على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، وتبادل الجيش الإسرائيلي وحزب الله اللبناني قصفًا مدفعيًا متقطعًا، الأمر الذي دفع الأخيرة إلى تفعيل خطة لإجلاء سكان مدينة "كريات شمونة" على الحدود اللبنانية اليوم الجمعة.
الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، في البيت الأبيض، واشنطن، 8 يونيو/ حزيران 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2023
بايدن يقول إنه يجب تأجيل العملية البرية الإسرائيلية في غزة ويتراجع عن تصريحه
00:59 GMT
وفشل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، خلال جلسة في 17 أكتوبر الجاري، في تبني مشروع قرار قدمته روسيا يدعو إلى وقف إطلاق نار إنساني في غزة، ويدين كل أعمال العنف ضد المدنيين والأعمال الإرهابية ويدعو لإطلاق سراح كل الرهائن، وإيصال المساعدات الإنسانية والإجلاء الآمن للمدنيين.
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Горящий автомобиль в израильском Ашкелоне в результате атаки Палестины 7 октября 2023 года - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تخلي مستوطنات شمالي البلاد.. صور وفيديوأمس, 21:37 GMT
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