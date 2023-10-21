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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231021/الجيش-الروسي-يدمر-البنية-التحتية-لمدينة-كريفوي-روغ-1082272531.html
الجيش الروسي يدمر البنية التحتية لمدينة كريفوي روغ
الجيش الروسي يدمر البنية التحتية لمدينة كريفوي روغ
أفاد عمدة مدينة كريفوي روغ الأوكرانية، ألكسندر فيلكول، بأن انفجارات في المدينة ألحقت أضرارًا بمنشأة للبنية التحتية الحيوية الصناعية. 21.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-21T08:05+0000
2023-10-21T08:05+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال فيلكول عبر قناته على "تلغرام": "لسوء الحظ، كانت هناك ضربات... وألحقت أضرار بمنشأة للبنية التحتية الصناعية".وذكرت وسائل إعلام أوكرانية، الليلة الماضية، وقوع سلسلة من الانفجارات في المدينة.منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، يشن الجيش الروسي هجمات صاروخية على مرافق الطاقة وصناعة الدفاع والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء أوكرانيا.وكما صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الهجوم الأول كان ردًا على الهجوم الإرهابي، الذي نفذه نظام كييف على جسر القرم.ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن تنبيهات الغارات الجوية يوميًا في المناطق الأوكرانية، وأحيانًا في جميع أنحاء البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20231021/الدفاع-القوات-الروسية-تحيد-155-عسكريا-أوكرانيا-على-محور-اتجاه-دونيتسك--عاجل-1082267703.html
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روسيا

الجيش الروسي يدمر البنية التحتية لمدينة كريفوي روغ

08:05 GMT 21.10.2023
© Sputnik . Sergey Averin / الانتقال إلى بنك الصورقوات فريق "إسبانيول" الخاصة التابعة للقوات المسلحة الروسية أثناء تنفيذ المهام القتالية في اتجاه أرتيموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة
قوات فريق إسبانيول الخاصة التابعة للقوات المسلحة الروسية أثناء تنفيذ المهام القتالية في اتجاه أرتيموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2023
© Sputnik . Sergey Averin
/
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أفاد عمدة مدينة كريفوي روغ الأوكرانية، ألكسندر فيلكول، بأن انفجارات في المدينة ألحقت أضرارًا بمنشأة للبنية التحتية الحيوية الصناعية.
وقال فيلكول عبر قناته على "تلغرام": "لسوء الحظ، كانت هناك ضربات... وألحقت أضرار بمنشأة للبنية التحتية الصناعية".
ووفقا له، تسببت الضربة باندلاع حريق، لكن سرعان ما تم إخماده.
وذكرت وسائل إعلام أوكرانية، الليلة الماضية، وقوع سلسلة من الانفجارات في المدينة.
طواقم دبابات بروريف تي-90إم التابعة لمجموعة القوات المركزية التابعة للقوات المسلحة الروسية يعودون إلى مواقعهم بعد تنفيذ مهام في اتجاه محور كراسني ليمان، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع: القوات الروسية تحيد 155 عسكريا أوكرانيا على محور دونيتسك
03:06 GMT
منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، يشن الجيش الروسي هجمات صاروخية على مرافق الطاقة وصناعة الدفاع والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء أوكرانيا.
وكما صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الهجوم الأول كان ردًا على الهجوم الإرهابي، الذي نفذه نظام كييف على جسر القرم.
ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن تنبيهات الغارات الجوية يوميًا في المناطق الأوكرانية، وأحيانًا في جميع أنحاء البلاد.
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