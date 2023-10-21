https://sputnikarabic.ae/20231021/الجيش-الروسي-يدمر-البنية-التحتية-لمدينة-كريفوي-روغ-1082272531.html
الجيش الروسي يدمر البنية التحتية لمدينة كريفوي روغ
الجيش الروسي يدمر البنية التحتية لمدينة كريفوي روغ
أفاد عمدة مدينة كريفوي روغ الأوكرانية، ألكسندر فيلكول، بأن انفجارات في المدينة ألحقت أضرارًا بمنشأة للبنية التحتية الحيوية الصناعية. 21.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-21T08:05+0000
2023-10-21T08:05+0000
2023-10-21T08:05+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال فيلكول عبر قناته على "تلغرام": "لسوء الحظ، كانت هناك ضربات... وألحقت أضرار بمنشأة للبنية التحتية الصناعية".وذكرت وسائل إعلام أوكرانية، الليلة الماضية، وقوع سلسلة من الانفجارات في المدينة.منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، يشن الجيش الروسي هجمات صاروخية على مرافق الطاقة وصناعة الدفاع والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء أوكرانيا.وكما صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الهجوم الأول كان ردًا على الهجوم الإرهابي، الذي نفذه نظام كييف على جسر القرم.ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن تنبيهات الغارات الجوية يوميًا في المناطق الأوكرانية، وأحيانًا في جميع أنحاء البلاد.
https://sputnikarabic.ae/20231021/الدفاع-القوات-الروسية-تحيد-155-عسكريا-أوكرانيا-على-محور-اتجاه-دونيتسك--عاجل-1082267703.html
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روسيا
الجيش الروسي يدمر البنية التحتية لمدينة كريفوي روغ
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أفاد عمدة مدينة كريفوي روغ الأوكرانية، ألكسندر فيلكول، بأن انفجارات في المدينة ألحقت أضرارًا بمنشأة للبنية التحتية الحيوية الصناعية.
وقال فيلكول عبر قناته على "تلغرام": "لسوء الحظ، كانت هناك ضربات... وألحقت أضرار بمنشأة للبنية التحتية الصناعية".
ووفقا له، تسببت الضربة باندلاع حريق، لكن سرعان ما تم إخماده.
وذكرت وسائل إعلام أوكرانية، الليلة الماضية، وقوع سلسلة من الانفجارات في المدينة.
منذ 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2022، يشن الجيش الروسي هجمات صاروخية على مرافق الطاقة وصناعة الدفاع والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء أوكرانيا.
وكما صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الهجوم الأول كان ردًا على الهجوم الإرهابي، الذي نفذه نظام كييف على جسر القرم.
ومنذ ذلك الحين، يتم الإعلان عن تنبيهات الغارات الجوية يوميًا في المناطق الأوكرانية، وأحيانًا في جميع أنحاء البلاد.