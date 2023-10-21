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Снайпер отряда специального назначения Эспаньола ВС РФ во время выполнения боевых задач на Артемовском тактическом направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231021/الدفاع-القوات-الروسية-تحيد-155-عسكريا-أوكرانيا-على-محور-اتجاه-دونيتسك--عاجل-1082267703.html
الدفاع: القوات الروسية تحيد 155 عسكريا أوكرانيا على محور اتجاه دونيتسك
الدفاع: القوات الروسية تحيد 155 عسكريا أوكرانيا على محور اتجاه دونيتسك
أعلن مدير المركز الصحفي لمجموعة قوات "الجنوب" التابعة للجيش الروسي، فاديم أستافييف، أن القوات الروسية هاجمت مواقع للجيش الأوكراني على محور دونيتسك، وكبدتها... 21.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-21T03:06+0000
2023-10-21T03:22+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
القوات الروسية
القوات الأوكرانية
أخبار جمهورية دونيتسك
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موسكو - سبوتنيك. وقال أستافييف في تصريح لـ"سبوتنيك"، "شنت وحدات تابعة لمجموعة قوات الجنوب بدعم من الطيران ونيران المدفعية، هجوما على 33 تجمعا لقوات العدو على محور دونيتسك في مناطق كليشيفكا وأندريفكا وكورديوموفكا ومالولينوفكا، وبلغت خسائر العدو نحو 155 عسكريًا".وتتبع كييف أساليب إرهابية عبر محاولات مهاجمة المنشآت المدنية في المقاطعات الروسية، باستخدام الطائرة المسيرة الهجومية، وكذلك من خلال محاولات استهداف السفن التجارية في البحر الأسود وجسر القرم، بواسطة القوارب المسيرة المفخخة، وذلك في محاولة لتشتيت الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد" على جبهات القتال.وتواصل الدول الغربية تقديم دعم غير محدود لنظام كييف، عبر تزويده بالأسلحة الهجومية المتطورة، لعرقلة مسار العملية العسكرية الروسية الخاصة، واستهداف المدنيين في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه.وتستمر العملية العسكرية الخاصة، التي حددت روسيا أهدافها، منذ انطلاقها في 24 فبراير/ شباط العام الماضي، بحماية سكان إقليم دونباس، ونزع سلاح أوكرانيا وإجبارها على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20231020/الدفاع-الروسية-قوات-مجموعة-الغرب-تسقط-مروحية-مي-8-أوكرانية-في-مقاطعة-خاركوف--عاجل-1082222276.html
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روسيا, القوات الروسية, القوات الأوكرانية, أخبار جمهورية دونيتسك
روسيا, القوات الروسية, القوات الأوكرانية, أخبار جمهورية دونيتسك

الدفاع: القوات الروسية تحيد 155 عسكريا أوكرانيا على محور اتجاه دونيتسك

03:06 GMT 21.10.2023 (تم التحديث: 03:22 GMT 21.10.2023)
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورطواقم دبابات بروريف "تي-90إم" التابعة لمجموعة القوات المركزية التابعة للقوات المسلحة الروسية يعودون إلى مواقعهم بعد تنفيذ مهام في اتجاه محور كراسني ليمان، منطقة العملية العسكرية الخاصة
طواقم دبابات بروريف تي-90إم التابعة لمجموعة القوات المركزية التابعة للقوات المسلحة الروسية يعودون إلى مواقعهم بعد تنفيذ مهام في اتجاه محور كراسني ليمان، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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أعلن مدير المركز الصحفي لمجموعة قوات "الجنوب" التابعة للجيش الروسي، فاديم أستافييف، أن القوات الروسية هاجمت مواقع للجيش الأوكراني على محور دونيتسك، وكبدتها خسائر في الأرواح تصل إلى 155 عسكريًا.
موسكو - سبوتنيك. وقال أستافييف في تصريح لـ"سبوتنيك"، "شنت وحدات تابعة لمجموعة قوات الجنوب بدعم من الطيران ونيران المدفعية، هجوما على 33 تجمعا لقوات العدو على محور دونيتسك في مناطق كليشيفكا وأندريفكا وكورديوموفكا ومالولينوفكا، وبلغت خسائر العدو نحو 155 عسكريًا".
وتتبع كييف أساليب إرهابية عبر محاولات مهاجمة المنشآت المدنية في المقاطعات الروسية، باستخدام الطائرة المسيرة الهجومية، وكذلك من خلال محاولات استهداف السفن التجارية في البحر الأسود وجسر القرم، بواسطة القوارب المسيرة المفخخة، وذلك في محاولة لتشتيت الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد" على جبهات القتال.
مروحية النقل العسكري الروسية مي - 26 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تسقط مروحية "مي-8" أوكرانية في مقاطعة خاركوف
أمس, 02:36 GMT
وتواصل الدول الغربية تقديم دعم غير محدود لنظام كييف، عبر تزويده بالأسلحة الهجومية المتطورة، لعرقلة مسار العملية العسكرية الروسية الخاصة، واستهداف المدنيين في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه.
وتستمر العملية العسكرية الخاصة، التي حددت روسيا أهدافها، منذ انطلاقها في 24 فبراير/ شباط العام الماضي، بحماية سكان إقليم دونباس، ونزع سلاح أوكرانيا وإجبارها على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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