https://sputnikarabic.ae/20231021/الدفاع-القوات-الروسية-تحيد-155-عسكريا-أوكرانيا-على-محور-اتجاه-دونيتسك--عاجل-1082267703.html
الدفاع: القوات الروسية تحيد 155 عسكريا أوكرانيا على محور اتجاه دونيتسك
الدفاع: القوات الروسية تحيد 155 عسكريا أوكرانيا على محور اتجاه دونيتسك
أعلن مدير المركز الصحفي لمجموعة قوات "الجنوب" التابعة للجيش الروسي، فاديم أستافييف، أن القوات الروسية هاجمت مواقع للجيش الأوكراني على محور دونيتسك، وكبدتها... 21.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-21T03:06+0000
2023-10-21T03:06+0000
2023-10-21T03:22+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
القوات الروسية
القوات الأوكرانية
أخبار جمهورية دونيتسك
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موسكو - سبوتنيك. وقال أستافييف في تصريح لـ"سبوتنيك"، "شنت وحدات تابعة لمجموعة قوات الجنوب بدعم من الطيران ونيران المدفعية، هجوما على 33 تجمعا لقوات العدو على محور دونيتسك في مناطق كليشيفكا وأندريفكا وكورديوموفكا ومالولينوفكا، وبلغت خسائر العدو نحو 155 عسكريًا".وتتبع كييف أساليب إرهابية عبر محاولات مهاجمة المنشآت المدنية في المقاطعات الروسية، باستخدام الطائرة المسيرة الهجومية، وكذلك من خلال محاولات استهداف السفن التجارية في البحر الأسود وجسر القرم، بواسطة القوارب المسيرة المفخخة، وذلك في محاولة لتشتيت الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد" على جبهات القتال.وتواصل الدول الغربية تقديم دعم غير محدود لنظام كييف، عبر تزويده بالأسلحة الهجومية المتطورة، لعرقلة مسار العملية العسكرية الروسية الخاصة، واستهداف المدنيين في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه.وتستمر العملية العسكرية الخاصة، التي حددت روسيا أهدافها، منذ انطلاقها في 24 فبراير/ شباط العام الماضي، بحماية سكان إقليم دونباس، ونزع سلاح أوكرانيا وإجبارها على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20231020/الدفاع-الروسية-قوات-مجموعة-الغرب-تسقط-مروحية-مي-8-أوكرانية-في-مقاطعة-خاركوف--عاجل-1082222276.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, القوات الروسية, القوات الأوكرانية, أخبار جمهورية دونيتسك
روسيا, القوات الروسية, القوات الأوكرانية, أخبار جمهورية دونيتسك
الدفاع: القوات الروسية تحيد 155 عسكريا أوكرانيا على محور اتجاه دونيتسك
03:06 GMT 21.10.2023 (تم التحديث: 03:22 GMT 21.10.2023) تابعنا عبر
أعلن مدير المركز الصحفي لمجموعة قوات "الجنوب" التابعة للجيش الروسي، فاديم أستافييف، أن القوات الروسية هاجمت مواقع للجيش الأوكراني على محور دونيتسك، وكبدتها خسائر في الأرواح تصل إلى 155 عسكريًا.
موسكو - سبوتنيك. وقال أستافييف في تصريح لـ"سبوتنيك"، "شنت وحدات تابعة لمجموعة قوات الجنوب بدعم من الطيران ونيران المدفعية، هجوما على 33 تجمعا لقوات العدو على محور دونيتسك في مناطق كليشيفكا وأندريفكا وكورديوموفكا ومالولينوفكا، وبلغت خسائر العدو نحو 155 عسكريًا
".
وتتبع كييف أساليب إرهابية عبر محاولات مهاجمة المنشآت المدنية في المقاطعات الروسية، باستخدام الطائرة المسيرة الهجومية، وكذلك من خلال محاولات استهداف السفن التجارية في البحر الأسود وجسر القرم، بواسطة القوارب المسيرة المفخخة، وذلك في محاولة لتشتيت الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد" على جبهات القتال.
وتواصل الدول الغربية تقديم دعم غير محدود لنظام كييف، عبر تزويده بالأسلحة الهجومية المتطورة، لعرقلة مسار العملية العسكرية الروسية الخاصة، واستهداف المدنيين في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه.
وتستمر العملية العسكرية الخاصة، التي حددت روسيا أهدافها، منذ انطلاقها في 24 فبراير/ شباط العام الماضي، بحماية سكان إقليم دونباس، ونزع سلاح أوكرانيا وإجبارها على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.