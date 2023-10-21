https://sputnikarabic.ae/20231021/السفارة-الأمريكية-في-إسرائيل-تعلن-عن-فتح-معبر-رفح-اليوم-1082271234.html
السفارة الأمريكية في إسرائيل تعلن عن فتح معبر رفح اليوم
السفارة الأمريكية في إسرائيل تعلن عن فتح معبر رفح اليوم
أفادت السفارة الأمريكية في إسرائيل، اليوم السبت، بأن "معبر رفح سيفتح، اليوم، بين غزة ومصر، عند الساعة العاشرة صباحا". 21.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-21T06:59+0000
2023-10-21T06:59+0000
2023-10-21T06:59+0000
العالم العربي
طوفان الأقصى
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وأصدرت السفارة الأمريكية في إسرائيل، بيانا جاء فيه: "لقد تلقينا معلومات تفيد بأن معبر رفح الحدودي بين غزة ومصر، سيُفتح اليوم السبت 21 أكتوبر الساعة 10:00 بالتوقيت المحلي".وأضافت السفارة: "سيبقى المعبر مفتوحا لفترة طويلة أمام المواطنين الأجانب لمغادرة غزة". وأشارت السفارة الأمريكية إلى أن "المواطنين الأمريكيين الذين يحاولون السفر إلى مصر، يجب أن يتوقعوا ظروفا فوضوية محتملة على جانبي المعبر". وتصاعدت حدة التوترات بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية إلى مستوى غير مسبوق، بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عددا كبيرا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين، فيما ردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.
https://sputnikarabic.ae/20231021/نتنياهو-يعلق-على-إطلاق-حماس-سراح-رهينتين-أمريكيتين-1082268933.html
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العالم العربي, طوفان الأقصى
العالم العربي, طوفان الأقصى
السفارة الأمريكية في إسرائيل تعلن عن فتح معبر رفح اليوم
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أفادت السفارة الأمريكية في إسرائيل، اليوم السبت، بأن "معبر رفح سيفتح، اليوم، بين غزة ومصر، عند الساعة العاشرة صباحا".
وأصدرت السفارة الأمريكية في إسرائيل، بيانا جاء فيه: "لقد تلقينا معلومات تفيد بأن معبر رفح الحدودي بين غزة ومصر، سيُفتح اليوم السبت 21 أكتوبر الساعة 10:00 بالتوقيت المحلي".
وأضافت السفارة: "سيبقى المعبر مفتوحا لفترة طويلة أمام المواطنين الأجانب لمغادرة غزة".
وأشارت السفارة الأمريكية إلى أن "المواطنين الأمريكيين الذين يحاولون السفر إلى مصر، يجب أن يتوقعوا ظروفا فوضوية محتملة على جانبي المعبر".
وتصاعدت حدة التوترات بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية إلى مستوى غير مسبوق، بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، عملية "طوفان الأقصى
"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عددا كبيرا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين، فيما ردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.