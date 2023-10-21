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الجيش الروسي يدمر مستودعات عسكرية في مطار أوكراني ويحيد مئات الجنود- عاجل
Снайпер отряда специального назначения Эспаньола ВС РФ во время выполнения боевых задач на Артемовском тактическом направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231021/القوات-الروسية-تسقط-سربا-من-الطائرات-الحربية-الأوكرانية---عاجل--1082283033.html
القوات الروسية تسقط سربا من الطائرات الحربية الأوكرانية - عاجل
القوات الروسية تسقط سربا من الطائرات الحربية الأوكرانية - عاجل
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات الروسية دمرت 4 طائرات حربية أوكرانية، خلال اليوم الماضي، ضمن نطاق العملية الخاصة. 21.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-21T11:31+0000
2023-10-21T11:47+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي خلال النهار طائرة "سو 24"، وطائرتين من طراز "ميغ 29"، وطائرة هليكوبتر "مي-8"، تابعين للقوات الأوكرانية.وتابع البيان: "أسقط سلاح الطيران الحربي الروسي أيضا طائرة من طراز "سو 24" أوكرانية بالقرب من مدينة أوديسا".وأضاف البيان أنه تم تدمير 23 مركبة جوية أوكرانية دون طيار في مناطق بيلوغوروفكا، وبيريستوف، في جمهورية دونيتسك الشعبية، وفيرخنيكامينكا، في جمهورية لوغانسك الشعبية، وفي منطقة أوليانوفسك في مقاطعة زابوروجيه.
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روسيا

القوات الروسية تسقط سربا من الطائرات الحربية الأوكرانية - عاجل

11:31 GMT 21.10.2023 (تم التحديث: 11:47 GMT 21.10.2023)
© Sputnik . VEKTOR TOLOCHKO / الانتقال إلى بنك الصورالقاذفة الروسية "سو - 24"
القاذفة الروسية سو - 24 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2023
© Sputnik . VEKTOR TOLOCHKO
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يتبع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات الروسية دمرت 4 طائرات حربية أوكرانية، خلال اليوم الماضي، ضمن نطاق العملية الخاصة.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي خلال النهار طائرة "سو 24"، وطائرتين من طراز "ميغ 29"، وطائرة هليكوبتر "مي-8"، تابعين للقوات الأوكرانية.
وتابع البيان: "أسقط سلاح الطيران الحربي الروسي أيضا طائرة من طراز "سو 24" أوكرانية بالقرب من مدينة أوديسا".
وأضاف البيان أنه تم تدمير 23 مركبة جوية أوكرانية دون طيار في مناطق بيلوغوروفكا، وبيريستوف، في جمهورية دونيتسك الشعبية، وفيرخنيكامينكا، في جمهورية لوغانسك الشعبية، وفي منطقة أوليانوفسك في مقاطعة زابوروجيه.
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