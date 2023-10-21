https://sputnikarabic.ae/20231021/القوات-الروسية-تسقط-سربا-من-الطائرات-الحربية-الأوكرانية---عاجل--1082283033.html
القوات الروسية تسقط سربا من الطائرات الحربية الأوكرانية - عاجل
القوات الروسية تسقط سربا من الطائرات الحربية الأوكرانية - عاجل
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات الروسية دمرت 4 طائرات حربية أوكرانية، خلال اليوم الماضي، ضمن نطاق العملية الخاصة. 21.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-21T11:31+0000
2023-10-21T11:31+0000
2023-10-21T11:47+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/08/1073278597_0:50:1767:1043_1920x0_80_0_0_61c022823e2f3365a8fedd8dbf3c5e2e.jpg
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي خلال النهار طائرة "سو 24"، وطائرتين من طراز "ميغ 29"، وطائرة هليكوبتر "مي-8"، تابعين للقوات الأوكرانية.وتابع البيان: "أسقط سلاح الطيران الحربي الروسي أيضا طائرة من طراز "سو 24" أوكرانية بالقرب من مدينة أوديسا".وأضاف البيان أنه تم تدمير 23 مركبة جوية أوكرانية دون طيار في مناطق بيلوغوروفكا، وبيريستوف، في جمهورية دونيتسك الشعبية، وفيرخنيكامينكا، في جمهورية لوغانسك الشعبية، وفي منطقة أوليانوفسك في مقاطعة زابوروجيه.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/08/1073278597_0:0:1533:1150_1920x0_80_0_0_3f0c399d2aadca01e9cf30a2a9432ae0.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
القوات الروسية تسقط سربا من الطائرات الحربية الأوكرانية - عاجل
11:31 GMT 21.10.2023 (تم التحديث: 11:47 GMT 21.10.2023) تابعنا عبر
يتبع
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات الروسية دمرت 4 طائرات حربية أوكرانية، خلال اليوم الماضي، ضمن نطاق العملية الخاصة.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي خلال النهار طائرة "سو 24"، وطائرتين من طراز "ميغ 29"، وطائرة هليكوبتر "مي-8"، تابعين للقوات الأوكرانية.
وتابع البيان: "أسقط سلاح الطيران الحربي الروسي أيضا طائرة من طراز "سو 24" أوكرانية بالقرب من مدينة أوديسا".
وأضاف البيان أنه تم تدمير 23 مركبة جوية أوكرانية دون طيار في مناطق بيلوغوروفكا، وبيريستوف، في جمهورية دونيتسك الشعبية، وفيرخنيكامينكا، في جمهورية لوغانسك الشعبية، وفي منطقة أوليانوفسك في مقاطعة زابوروجيه.