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الجيش الروسي يدمر مستودعات عسكرية في مطار أوكراني ويحيد مئات الجنود- عاجل
Снайпер отряда специального назначения Эспаньола ВС РФ во время выполнения боевых задач на Артемовском тактическом направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231021/المدفعية-الروسية-تستهدف-تجمعا-للقوات-الأوكرنية-فيديو-1082282431.html
المدفعية الروسية تستهدف تجمعا للقوات الأوكرنية... فيديو
المدفعية الروسية تستهدف تجمعا للقوات الأوكرنية... فيديو
استهدف سلاح المدفعية الروسي مجموعة مشاة عسكرية أوكرانية، ضمن منطقة العملية العسكرية الخاصة. 21.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-21T11:25+0000
2023-10-21T11:27+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
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وتُظهر المشاهد التي نشرتها وزارة الدفاع الروسية، قيام سلاح المدفعية لوحدات قوات مجموعة "الجنوب" التابعة للقوات الروسية، بتوجيه ضربات دقيقة استهدفت مواقع انتشار مجموعة مشاة عسكرية أوكرانية.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا، بالإضافة إلى حماية سكان إقليم دونباس، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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رصد عسكري, روسيا
رصد عسكري, روسيا

المدفعية الروسية تستهدف تجمعا للقوات الأوكرنية... فيديو

11:25 GMT 21.10.2023 (تم التحديث: 11:27 GMT 21.10.2023)
© Sputnik . Vitaliy Timkiv / الانتقال إلى بنك الصورالجيش الروسي - مناورات عسكرية في إقليم جنوب روسيا، ميدان "مولكينو" العسكري في كراسنودارسكي كراي (المدفعية الذاتية الدفع "مستا-إس إم")
الجيش الروسي - مناورات عسكرية في إقليم جنوب روسيا، ميدان مولكينو العسكري في كراسنودارسكي كراي (المدفعية الذاتية الدفع مستا-إس إم) - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2023
© Sputnik . Vitaliy Timkiv
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استهدف سلاح المدفعية الروسي مجموعة مشاة عسكرية أوكرانية، ضمن منطقة العملية العسكرية الخاصة.
وتُظهر المشاهد التي نشرتها وزارة الدفاع الروسية، قيام سلاح المدفعية لوحدات قوات مجموعة "الجنوب" التابعة للقوات الروسية، بتوجيه ضربات دقيقة استهدفت مواقع انتشار مجموعة مشاة عسكرية أوكرانية.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا، بالإضافة إلى حماية سكان إقليم دونباس، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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