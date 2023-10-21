https://sputnikarabic.ae/20231021/المدفعية-الروسية-تستهدف-تجمعا-للقوات-الأوكرنية-فيديو-1082282431.html
المدفعية الروسية تستهدف تجمعا للقوات الأوكرنية... فيديو
المدفعية الروسية تستهدف تجمعا للقوات الأوكرنية... فيديو
استهدف سلاح المدفعية الروسي مجموعة مشاة عسكرية أوكرانية، ضمن منطقة العملية العسكرية الخاصة. 21.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-21T11:25+0000
2023-10-21T11:25+0000
2023-10-21T11:27+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
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وتُظهر المشاهد التي نشرتها وزارة الدفاع الروسية، قيام سلاح المدفعية لوحدات قوات مجموعة "الجنوب" التابعة للقوات الروسية، بتوجيه ضربات دقيقة استهدفت مواقع انتشار مجموعة مشاة عسكرية أوكرانية.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا، بالإضافة إلى حماية سكان إقليم دونباس، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري والقضاء على التوجهات النازية فيها.
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
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https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104484/31/1044843109_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_f1f532a2a4a5c5396b7efc9791f2a01d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا
المدفعية الروسية تستهدف تجمعا للقوات الأوكرنية... فيديو
11:25 GMT 21.10.2023 (تم التحديث: 11:27 GMT 21.10.2023) تابعنا عبر
استهدف سلاح المدفعية الروسي مجموعة مشاة عسكرية أوكرانية، ضمن منطقة العملية العسكرية الخاصة.
وتُظهر المشاهد التي نشرتها وزارة الدفاع الروسية، قيام سلاح المدفعية لوحدات قوات مجموعة "الجنوب" التابعة للقوات الروسية، بتوجيه ضربات دقيقة استهدفت مواقع انتشار مجموعة مشاة عسكرية أوكرانية.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا، بالإضافة إلى حماية سكان إقليم دونباس، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري والقضاء على التوجهات النازية فيها.