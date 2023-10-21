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الهند تشتري كميات قياسية من الألماس الروسي خلال عام 2023
الهند تشتري كميات قياسية من الألماس الروسي خلال عام 2023
كشفت بيانات وزارة التجارة والصناعة الهندية، أن البلاد اشترت كميات كبيرة من الألماس وبمبلغ قياسي وصل إلى حدود 215 مليون دولار أمريكي، خلال شهر أغسطس/ آب الماضي. 21.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-21T11:38+0000
2023-10-21T11:38+0000
اقتصاد
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وبحسب البيانات، فقد زادت الهند، في نهاية الصيف الماضي، وارداتها من الألماس الروسي إلى أربعة أضعاف، حيث شكلت الزيادة، خلال الصيف نحو 9% عن صيف العام الماضي.وأصبحت عملية الشراء الأخيرة هي الأكبر بعدما الهند قامت بصفقة أخرى اشترت خلالها كميات إضافية من الاحجار الكريمة الأخرى بقيمة 481 مليون دولار.وفي المجمل، منذ بداية العام، اشترت الشركات الهندية بقيمة 863 مليون دولار من الألماس من روسيا، وهو ما يزيد بنسبة 29 في المائة عن العام الماضي. وبحسب الجهة المنظمة للصناعة الهندية، قامت شركة "ألروسا"، في نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، بناء على طلب الهند، بتعليق بيع الماس، لشهري سبتمبر الماضي وأكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
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اقتصاد
اقتصاد

الهند تشتري كميات قياسية من الألماس الروسي خلال عام 2023

11:38 GMT 21.10.2023
© AFP 2023 / SAM PANTHAKYألماس
ألماس - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2023
© AFP 2023 / SAM PANTHAKY
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كشفت بيانات وزارة التجارة والصناعة الهندية، أن البلاد اشترت كميات كبيرة من الألماس وبمبلغ قياسي وصل إلى حدود 215 مليون دولار أمريكي، خلال شهر أغسطس/ آب الماضي.
وبحسب البيانات، فقد زادت الهند، في نهاية الصيف الماضي، وارداتها من الألماس الروسي إلى أربعة أضعاف، حيث شكلت الزيادة، خلال الصيف نحو 9% عن صيف العام الماضي.
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وأصبحت عملية الشراء الأخيرة هي الأكبر بعدما الهند قامت بصفقة أخرى اشترت خلالها كميات إضافية من الاحجار الكريمة الأخرى بقيمة 481 مليون دولار.
وفي المجمل، منذ بداية العام، اشترت الشركات الهندية بقيمة 863 مليون دولار من الألماس من روسيا، وهو ما يزيد بنسبة 29 في المائة عن العام الماضي.
وبحسب الجهة المنظمة للصناعة الهندية، قامت شركة "ألروسا"، في نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، بناء على طلب الهند، بتعليق بيع الماس، لشهري سبتمبر الماضي وأكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
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