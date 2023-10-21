عربي
الجيش الروسي يدمر مستودعات عسكرية في مطار أوكراني ويحيد مئات الجنود- عاجل
https://sputnikarabic.ae/20231021/انفجار-بالقرب-من-السفارة-الإسرائيلية-في-قبرص-وتوقيف-مشتبه-فيهم-1082279696.html
انفجار بالقرب من السفارة الإسرائيلية في قبرص وتوقيف مشتبه فيهم
انفجار بالقرب من السفارة الإسرائيلية في قبرص وتوقيف مشتبه فيهم
انفجرت عبوة ناسفة صغيرة، مساء أمس الجمعة، على مسافة قصيرة من السفارة ‏الإسرائيلية في شارع ستروفولوس في العاصمة القبرصية نيقوسيا، ولم يسفر الحادث عن أي إصابات.‏ 21.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-21T10:42+0000
2023-10-21T10:42+0000
إسرائيل
العالم
أخبار العالم الآن
الأخبار
أخبار فلسطين اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103323/49/1033234935_0:159:3077:1890_1920x0_80_0_0_9feac8e5fc21a8a7d8ba274bbdef5163.jpg
كما عثرت قوات الشرطة التي حضرت إلى مكان الحادث على عبوة ناسفة أخرى، بها كمية قليلة من المواد القابلة للاشتعال، على بعد نحو 30 مترا من السفارة، وتم تحييدها دون ضرر، وفقا لصحيفة "إسرائيل هايوم".وأفادت الصحافة القبرصية بأنه تم اعتقال شاب يبلغ من العمر 21 عاما في مكان قريب من حادث الانفجار، بعد العثور على مطرقة وسكين في سيارته، بينما أجرت الشرطة القبرصية استجوابا لاثنين آخرين من المشتبه فيهم.وفي أعقاب الحادث، عززت الشرطة القبرصية الإجراءات الأمنية حول السفارة.يشار إلى أن السفارة الإسرائيلية في قبرص، كانت هدفا لمحاولة تفجير فاشلة في عام 1988، عندما انفجرت سيارة مفخخة على جسر قريب، مما أسفر عن مقتل 3 أشخاص.
https://sputnikarabic.ae/20231019/إسرائيل-تخلي-سفاراتها-في-5-دول-بينها-مصر-والأردن-على-وقع-التصعيد-في-غزة-1082215528.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/103323/49/1033234935_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_dee8a81e38b0a3a0ddde17b5a3d12b03.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, أخبار فلسطين اليوم

انفجار بالقرب من السفارة الإسرائيلية في قبرص وتوقيف مشتبه فيهم

10:42 GMT 21.10.2023
© Sputnik . Eugene Odinokov / الانتقال إلى بنك الصورنيقوسيا في قبرص
نيقوسيا في قبرص - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2023
نيقوسيا في قبرص
© Sputnik . Eugene Odinokov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegramNabd
انفجرت عبوة ناسفة صغيرة، مساء أمس الجمعة، على مسافة قصيرة من السفارة ‏الإسرائيلية في شارع ستروفولوس في العاصمة القبرصية نيقوسيا، ولم يسفر الحادث عن أي إصابات.‏
كما عثرت قوات الشرطة التي حضرت إلى مكان الحادث على عبوة ناسفة أخرى، بها كمية قليلة من المواد القابلة للاشتعال، على بعد نحو 30 مترا من السفارة، وتم تحييدها دون ضرر، وفقا لصحيفة "إسرائيل هايوم".
وأفادت الصحافة القبرصية بأنه تم اعتقال شاب يبلغ من العمر 21 عاما في مكان قريب من حادث الانفجار، بعد العثور على مطرقة وسكين في سيارته، بينما أجرت الشرطة القبرصية استجوابا لاثنين آخرين من المشتبه فيهم.
الوضع في قطاع غزة بعد استمرار قصف الطيران الحربي الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.10.2023
إسرائيل تخلي سفاراتها لدى 5 دول بينها مصر والأردن على وقع التصعيد في غزة
19 أكتوبر, 16:53 GMT
وفي أعقاب الحادث، عززت الشرطة القبرصية الإجراءات الأمنية حول السفارة.
يشار إلى أن السفارة الإسرائيلية في قبرص، كانت هدفا لمحاولة تفجير فاشلة في عام 1988، عندما انفجرت سيارة مفخخة على جسر قريب، مما أسفر عن مقتل 3 أشخاص.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Горящий автомобиль в израильском Ашкелоне в результате атаки Палестины 7 октября 2023 года - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. غارات عنيفة على غزة استعدادا لهجوم بري محتمل.. صور وفيديو08:38 GMTРазрушенное здание в селе Зайцево в пригороде Артемовска - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:10 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала