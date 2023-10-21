https://sputnikarabic.ae/20231021/انفجار-بالقرب-من-السفارة-الإسرائيلية-في-قبرص-وتوقيف-مشتبه-فيهم-1082279696.html
انفجار بالقرب من السفارة الإسرائيلية في قبرص وتوقيف مشتبه فيهم
انفجار بالقرب من السفارة الإسرائيلية في قبرص وتوقيف مشتبه فيهم
انفجرت عبوة ناسفة صغيرة، مساء أمس الجمعة، على مسافة قصيرة من السفارة الإسرائيلية في شارع ستروفولوس في العاصمة القبرصية نيقوسيا، ولم يسفر الحادث عن أي إصابات. 21.10.2023, سبوتنيك عربي
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كما عثرت قوات الشرطة التي حضرت إلى مكان الحادث على عبوة ناسفة أخرى، بها كمية قليلة من المواد القابلة للاشتعال، على بعد نحو 30 مترا من السفارة، وتم تحييدها دون ضرر، وفقا لصحيفة "إسرائيل هايوم".وأفادت الصحافة القبرصية بأنه تم اعتقال شاب يبلغ من العمر 21 عاما في مكان قريب من حادث الانفجار، بعد العثور على مطرقة وسكين في سيارته، بينما أجرت الشرطة القبرصية استجوابا لاثنين آخرين من المشتبه فيهم.وفي أعقاب الحادث، عززت الشرطة القبرصية الإجراءات الأمنية حول السفارة.يشار إلى أن السفارة الإسرائيلية في قبرص، كانت هدفا لمحاولة تفجير فاشلة في عام 1988، عندما انفجرت سيارة مفخخة على جسر قريب، مما أسفر عن مقتل 3 أشخاص.
https://sputnikarabic.ae/20231019/إسرائيل-تخلي-سفاراتها-في-5-دول-بينها-مصر-والأردن-على-وقع-التصعيد-في-غزة-1082215528.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار, أخبار فلسطين اليوم
انفجار بالقرب من السفارة الإسرائيلية في قبرص وتوقيف مشتبه فيهم
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انفجرت عبوة ناسفة صغيرة، مساء أمس الجمعة، على مسافة قصيرة من السفارة الإسرائيلية في شارع ستروفولوس في العاصمة القبرصية نيقوسيا، ولم يسفر الحادث عن أي إصابات.
كما عثرت قوات الشرطة التي حضرت إلى مكان الحادث على عبوة ناسفة أخرى، بها كمية قليلة من المواد القابلة للاشتعال، على بعد نحو 30 مترا من السفارة، وتم تحييدها دون ضرر، وفقا لصحيفة
"إسرائيل هايوم".
وأفادت الصحافة القبرصية بأنه تم اعتقال شاب يبلغ من العمر 21 عاما في مكان قريب من حادث الانفجار، بعد العثور على مطرقة وسكين في سيارته، بينما أجرت الشرطة القبرصية استجوابا لاثنين آخرين من المشتبه فيهم.
وفي أعقاب الحادث، عززت الشرطة القبرصية الإجراءات الأمنية حول السفارة.
يشار إلى أن السفارة الإسرائيلية في قبرص، كانت هدفا لمحاولة تفجير فاشلة في عام 1988، عندما انفجرت سيارة مفخخة على جسر قريب، مما أسفر عن مقتل 3 أشخاص.