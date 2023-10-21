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تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. غارات عنيفة على غزة استعدادا لهجوم بري محتمل.. صور وفيديو
تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. غارات عنيفة على غزة استعدادا لهجوم بري محتمل.. صور وفيديو
أعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى"... 21.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-21T05:16+0000
2023-10-21T05:26+0000
العالم العربي
إسرائيل
اشتباكات غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
طوفان الأقصى
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العالم العربي, إسرائيل, اشتباكات غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, новый онлайн для белой редактуры, طوفان الأقصى
العالم العربي, إسرائيل, اشتباكات غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, новый онлайн для белой редактуры, طوفان الأقصى
الوضع في عسقلان، غلاف قطاع غزة - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. غارات عنيفة على غزة استعدادا لهجوم بري محتمل.. صور وفيديو

05:16 GMT 21.10.2023 (تم التحديث: 05:26 GMT 21.10.2023)
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يتبع
أعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، يوم السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".
وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى التي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".
وتمكنت حركة "حماس" من أسرِ عدد غير معروف من الإسرائيليين بينهم جنود وضباط، والعودة بهم إلى قطاع غزة.
وأعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يوم الأحد 8 أكتوبر، أن المجلس الوزاري الأمني المصغر(الكابينيت)، صادق رسميًا على بدء الحرب على قطاع غزة، ردًا على إطلاق حركة "حماس" الفلسطينية عملية "طوفان الأقصى".
وأعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.
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