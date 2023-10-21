https://sputnikarabic.ae/20231021/تقارير-تكشف-عن-اقتراح-وزير-دفاع-إسرائيل-توجيه-ضربة-استباقية-لـ-حزب-الله-خلال-قصف-غزة-1082267374.html
إعلام: وزير الدفاع الإسرائيلي دعا لتوجيه ضربة استباقية لـ"حزب الله" لكن اقتراحه قوبل بالرفض
إعلام: وزير الدفاع الإسرائيلي دعا لتوجيه ضربة استباقية لـ"حزب الله" لكن اقتراحه قوبل بالرفض
كشفت تقارير صحفية أمريكية، اليوم السبت، أن وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، اقترح الأسبوع الماضي، توجيه ضربة استباقية لـ "حزب الله" اللبناني، لكن اقتراحه... 21.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-21T02:09+0000
2023-10-21T02:09+0000
2023-10-21T02:11+0000
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موسكو - سبوتنيك. وأشارت الصحيفة نقلا عن مصادر إلى أن غالانت أبلغ وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أنه دعا الأسبوع الماضي لتوجيه ضربة استباقية لـ "حزب الله"، لكن اقتراحه قوبل بالرفض من قبل المسؤولين الآخرين.وحسب المصادر، فإن بعض العسكريين الإسرائيليين وضعوا خطة هجومية تشمل استغلال الغزو البري المحتمل لقطاع غزة كغطاء لتوجيه ضربة حاسمة لـ"حزب الله"، وقد أبدى رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بعض التأييد لفكرة الضربة الاستباقية، لكنه امتنع في نهاية المطاف عن تنفيذها، الأمر الذي خيب آمال وزير دفاعه.وأشارت الصحيفة إلى أن المسؤولين الأمريكيين أجروا اتصالات مع نظرائهم الإسرائيليين وانتقدوا الفكرة، كما أكدت المصادر أن تقديرات وكالة المخابرات المركزية الأمريكية تشير إلى أن إسرائيل ستواجه صعوبات إذا خاضت حربا ضد "حزب الله" و"حماس" معا.وتواصل القوات الإسرائيلية شن غارات على قطاع غزة، مستهدفة المناطق السكينة، ما أسفر عن مقتل آلاف المدنيين الفلسطينيين، أغلبهم من الأطفال والنساء، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول، عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، وقتلت وأسرت عدداً كبيراً من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.في المقابل، أطلقت إسرائيل عملية "السيوف الحديدية" وفي 8 أكتوبر، أعلنت رسميا بدء حرب على قطاع غزة، وفي 10 من ذات الشهر، أعاد الجيش الإسرائيلي السيطرة على منطقة غلاف غزة بالكامل.ومنذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" ارتفعت حدة التوتر على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، وتبادل الجيش الإسرائيلي وحزب الله اللبناني قصفًا مدفعيًا متقطعًا، الأمر الذي دفع الأخيرة إلى تفعيل خطة لإجلاء سكان مدينة "كريات شمونة" على الحدود اللبنانية اليوم الجمعة.وفشل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، خلال جلسة في 17 أكتوبر الجاري، في تبني مشروع قرار قدمته روسيا يدعو إلى وقف إطلاق نار إنساني في غزة، ويدين كل أعمال العنف ضد المدنيين والأعمال الإرهابية ويدعو لإطلاق سراح كل الرهائن، وإيصال المساعدات الإنسانية والإجلاء الآمن للمدنيين.
https://sputnikarabic.ae/20231021/بايدن-يقول-إنه-يجب-تأجيل-العملية-البرية-الإسرائيلية-في-غزة-ويتراجع-عن-تصريحه-1082267153.html
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أخبار إسرائيل اليوم, العالم, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, أخبار حزب الله
أخبار إسرائيل اليوم, العالم, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, أخبار حزب الله
إعلام: وزير الدفاع الإسرائيلي دعا لتوجيه ضربة استباقية لـ"حزب الله" لكن اقتراحه قوبل بالرفض
02:09 GMT 21.10.2023 (تم التحديث: 02:11 GMT 21.10.2023) تابعنا عبر
كشفت تقارير صحفية أمريكية، اليوم السبت، أن وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، اقترح الأسبوع الماضي، توجيه ضربة استباقية لـ "حزب الله" اللبناني، لكن اقتراحه قوبل بالرفض من قبل مسؤولين آخرين.
موسكو - سبوتنيك. وأشارت الصحيفة نقلا عن مصادر إلى أن غالانت أبلغ وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أنه دعا الأسبوع الماضي لتوجيه ضربة استباقية لـ "حزب الله"، لكن اقتراحه قوبل بالرفض من قبل المسؤولين الآخرين
.
وحسب المصادر، فإن بعض العسكريين الإسرائيليين وضعوا خطة هجومية تشمل استغلال الغزو البري المحتمل لقطاع غزة كغطاء لتوجيه ضربة حاسمة لـ"حزب الله"، وقد أبدى رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بعض التأييد لفكرة الضربة الاستباقية، لكنه امتنع في نهاية المطاف عن تنفيذها، الأمر الذي خيب آمال وزير دفاعه.
وأشارت الصحيفة إلى أن المسؤولين الأمريكيين أجروا اتصالات مع نظرائهم الإسرائيليين وانتقدوا الفكرة، كما أكدت المصادر أن تقديرات وكالة المخابرات المركزية الأمريكية تشير إلى أن إسرائيل ستواجه صعوبات إذا خاضت حربا ضد "حزب الله" و"حماس" معا.
وتواصل القوات الإسرائيلية شن غارات على قطاع غزة، مستهدفة المناطق السكينة، ما أسفر عن مقتل آلاف المدنيين الفلسطينيين، أغلبهم من الأطفال والنساء، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية.
ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول، عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، وقتلت وأسرت عدداً كبيراً من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.
في المقابل، أطلقت إسرائيل عملية "السيوف الحديدية" وفي 8 أكتوبر، أعلنت رسميا بدء حرب على قطاع غزة، وفي 10 من ذات الشهر، أعاد الجيش الإسرائيلي السيطرة على منطقة غلاف غزة بالكامل.
ومنذ انطلاق عملية "طوفان الأقصى" ارتفعت حدة التوتر على الحدود الإسرائيلية اللبنانية، وتبادل الجيش الإسرائيلي وحزب الله اللبناني قصفًا مدفعيًا متقطعًا، الأمر الذي دفع الأخيرة إلى تفعيل خطة لإجلاء سكان مدينة "كريات شمونة" على الحدود اللبنانية اليوم الجمعة.
وفشل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، خلال جلسة في 17 أكتوبر الجاري، في تبني مشروع قرار قدمته روسيا يدعو إلى وقف إطلاق نار إنساني في غزة، ويدين كل أعمال العنف ضد المدنيين والأعمال الإرهابية ويدعو لإطلاق سراح كل الرهائن، وإيصال المساعدات الإنسانية والإجلاء الآمن للمدنيين.