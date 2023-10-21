https://sputnikarabic.ae/20231021/تقرير-لـسبوتنيك-يكشف-قائمة-الدول-الأكثر-دعما-من-واشنطن-بينها-عربية--1082278205.html

تقرير لـ"سبوتنيك" يكشف قائمة الدول الأكثر دعما من واشنطن... بينها عربية

تقرير لـ"سبوتنيك" يكشف قائمة الدول الأكثر دعما من واشنطن... بينها عربية

أعدت وكالة "سبوتنيك"، تقريرا يكشف عن قائمة الدول التي تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بمساعدتها ماليا، مشيرة إلى أن أفغانستان وأوكرانيا وإسرائيل، في طليعة هذه... 21.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-21T10:44+0000

2023-10-21T10:44+0000

2023-10-21T10:44+0000

اقتصاد

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ويلفت التقرير إلى أن واشنطن خصصت حزم دعم لكييف وتل أبيب بمبلغ 61.3 مليار دولار و14.3 مليار دولار على التوالي، وبالتالي فإن إجمالي المساعدات الأمريكية، من عام 2001 إلى عام 2023، لأوكرانيا سيكون نحو 91.7 مليار دولار، ولإسرائيل 77.4 مليار دولار، وهذا سيجعل أوكرانيا الدولة الثانية في العالم من حيث المساعدات الأمريكية بعد أفغانستان.وعلى مدار العامين الماضيين، أصبحت كييف المتلقي الرئيسي للتمويل الأمريكي، حيث تلقت 24.6 مليار دولار، في الفترة من 1 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 إلى 30 سبتمبر/ أيلول 2023، وفي الفترة نفسها تلقت إسرائيل 3.3 مليار دولار، وأفغانستان 2.7 مليار دولار، والعراق 824.5 مليون دولار، ومصر 353 مليون دولار.ووفقًا لحسابات "سبوتنيك"، المستندة إلى بيانات من وزارة الخارجية الأمريكية، منذ عام 2001، كانت أفغانستان على رأس القائمة وبين أكبر المستفيدين من التمويل الأمريكي، والتي تلقت، حتى 30 سبتمبر 2023، نحو 111.7 مليار دولار من واشنطن.أما المركز الثاني كان من نصيب العراق بـ64.4 مليار دولار، واحتلت إسرائيل المركز الثالث بـ 63.1 مليار دولار، والرابع مصر بـ33.6 مليار دولار، والخامس أوكرانيا بـ 30.4 مليار دولار.وشملت المراكز العشرة الأولى الأردن (23.5 مليار دولار)، وباكستان وإثيوبيا (17.5 مليار دولار لكل منهما)، وكينيا (13.3 مليار دولار)، وكولومبيا (12.2 مليار دولار).

https://sputnikarabic.ae/20231020/ضابط-أمريكي-بايدن-يعد-بتقديم-مساعدات-إلى-أوكرانيا-وإسرائيل-وحدود-بلاده-لا-يمكنه-ضبطها--1082259196.html

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