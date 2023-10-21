https://sputnikarabic.ae/20231021/جنرال-أمريكي-سابق-يكشف-عن-تقدم-روسيا-وتقهقر-قوات-كييف-1082277678.html
جنرال أمريكي سابق يكشف عن تقدم روسيا وتقهقر قوات كييف
جنرال أمريكي سابق يكشف عن تقدم روسيا وتقهقر قوات كييف
أفاد ضابط المخابرات الأمريكية السابق سكوت ريتر، بأن الجيش الروسي، يتقدم والقوات الأوكرانية تتراجع. 21.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-21T10:04+0000
2023-10-21T10:04+0000
2023-10-21T10:08+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال ريتر في مقابلة مع قناة "U.S. Tour of Duty" على موقع "يوتيوب": "روسيا لديها الكثير من المعدات، وأوكرانيا لم يتبق لها شيء عمليا لأنه تم تدميرها".وأشار ريتر إلى أن وسائل الإعلام الغربية تكذب بشأن الوضع في الجبهة.وأضاف: "الروس ينتصرون، في يوم من الأيام سوف تستيقظ وترى العلم الروسي فوق كييف، وسيسأل الأشخاص الذين يشاهدون وسائل الإعلام الغربية: كيف الحال، روسيا تخسر كل يوم؟".ومنذ بداية شهر يونيو/ حزيران الماضي، تحاول القوات المسلحة الأوكرانية، التقدم في اتجاهات جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك وزابوروجيه، منذ أشهر، حيث قامت بإرسال ألوية دربها "الناتو" ومسلحة بمعدات عسكرية غربية إلى ساحة المعركة، لكنها لم تتمكن من تحقيق النجاح في أي من قطاعات الجبهة.
https://sputnikarabic.ae/20231021/الجيش-الأوكراني-يجند-القاصرين-على-محور-دونيتسك-بسبب-نقص-القوات-1082273280.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
جنرال أمريكي سابق يكشف عن تقدم روسيا وتقهقر قوات كييف
10:04 GMT 21.10.2023 (تم التحديث: 10:08 GMT 21.10.2023) تابعنا عبر
أفاد ضابط المخابرات الأمريكية السابق سكوت ريتر، بأن الجيش الروسي، يتقدم والقوات الأوكرانية تتراجع.
وقال ريتر في مقابلة مع قناة "U.S. Tour of Duty" على موقع "يوتيوب":
"روسيا لديها الكثير من المعدات، وأوكرانيا لم يتبق لها شيء عمليا لأنه تم تدميرها".
وأشار ريتر إلى أن وسائل الإعلام الغربية تكذب بشأن الوضع في الجبهة.
وأضاف: "الروس ينتصرون، في يوم من الأيام سوف تستيقظ وترى العلم الروسي فوق كييف، وسيسأل الأشخاص الذين يشاهدون وسائل الإعلام الغربية: كيف الحال، روسيا تخسر كل يوم؟".
ومنذ بداية شهر يونيو/ حزيران الماضي، تحاول القوات المسلحة الأوكرانية، التقدم في اتجاهات جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك وزابوروجيه، منذ أشهر، حيث قامت بإرسال ألوية دربها "الناتو" ومسلحة بمعدات عسكرية غربية إلى ساحة المعركة، لكنها لم تتمكن من تحقيق النجاح في أي من قطاعات الجبهة.