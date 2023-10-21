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Снайпер отряда специального назначения Эспаньола ВС РФ во время выполнения боевых задач на Артемовском тактическом направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231021/جنرال-أمريكي-سابق-يكشف-عن-تقدم-روسيا-وتقهقر-قوات-كييف-1082277678.html
جنرال أمريكي سابق يكشف عن تقدم روسيا وتقهقر قوات كييف
جنرال أمريكي سابق يكشف عن تقدم روسيا وتقهقر قوات كييف
أفاد ضابط المخابرات الأمريكية السابق سكوت ريتر، بأن الجيش الروسي، يتقدم والقوات الأوكرانية تتراجع. 21.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-21T10:04+0000
2023-10-21T10:08+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال ريتر في مقابلة مع قناة "U.S. Tour of Duty" على موقع "يوتيوب": "روسيا لديها الكثير من المعدات، وأوكرانيا لم يتبق لها شيء عمليا لأنه تم تدميرها".وأشار ريتر إلى أن وسائل الإعلام الغربية تكذب بشأن الوضع في الجبهة.وأضاف: "الروس ينتصرون، في يوم من الأيام سوف تستيقظ وترى العلم الروسي فوق كييف، وسيسأل الأشخاص الذين يشاهدون وسائل الإعلام الغربية: كيف الحال، روسيا تخسر كل يوم؟".ومنذ بداية شهر يونيو/ حزيران الماضي، تحاول القوات المسلحة الأوكرانية، التقدم في اتجاهات جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك وزابوروجيه، منذ أشهر، حيث قامت بإرسال ألوية دربها "الناتو" ومسلحة بمعدات عسكرية غربية إلى ساحة المعركة، لكنها لم تتمكن من تحقيق النجاح في أي من قطاعات الجبهة.
https://sputnikarabic.ae/20231021/الجيش-الأوكراني-يجند-القاصرين-على-محور-دونيتسك-بسبب-نقص-القوات-1082273280.html
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روسيا
روسيا

جنرال أمريكي سابق يكشف عن تقدم روسيا وتقهقر قوات كييف

10:04 GMT 21.10.2023 (تم التحديث: 10:08 GMT 21.10.2023)
© Sputnik . Константин Михальчевский / الانتقال إلى بنك الصورعمل المدفعية للقوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية
عمل المدفعية للقوات المسلحة الروسية في منطقة العملية العسكرية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2023
© Sputnik . Константин Михальчевский
/
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أفاد ضابط المخابرات الأمريكية السابق سكوت ريتر، بأن الجيش الروسي، يتقدم والقوات الأوكرانية تتراجع.
وقال ريتر في مقابلة مع قناة "U.S. Tour of Duty" على موقع "يوتيوب": "روسيا لديها الكثير من المعدات، وأوكرانيا لم يتبق لها شيء عمليا لأنه تم تدميرها".
وأشار ريتر إلى أن وسائل الإعلام الغربية تكذب بشأن الوضع في الجبهة.
وأضاف: "الروس ينتصرون، في يوم من الأيام سوف تستيقظ وترى العلم الروسي فوق كييف، وسيسأل الأشخاص الذين يشاهدون وسائل الإعلام الغربية: كيف الحال، روسيا تخسر كل يوم؟".
جنود أوكرانيون يرفعون علمهم الوطني فوق نعش رفيقهم، خلال جنازته في بوتشا، ضواحي كييف، أوكرانيا ، 23 ديسمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الأوكراني يجند القاصرين على محور دونيتسك بسبب نقص القوات
08:24 GMT
ومنذ بداية شهر يونيو/ حزيران الماضي، تحاول القوات المسلحة الأوكرانية، التقدم في اتجاهات جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك وزابوروجيه، منذ أشهر، حيث قامت بإرسال ألوية دربها "الناتو" ومسلحة بمعدات عسكرية غربية إلى ساحة المعركة، لكنها لم تتمكن من تحقيق النجاح في أي من قطاعات الجبهة.
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