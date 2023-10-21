https://sputnikarabic.ae/20231021/جنرال-أوكراني-القوات-الروسية-تتمتع-بقوة-هائلة--1082288316.html
جنرال أوكراني: القوات الروسية تتمتع بقوة هائلة
جنرال أوكراني: القوات الروسية تتمتع بقوة هائلة
صرّح الجنرال المتقاعد من القوات الأوكرانية، سيرغي كريفونوس، أن القوات الروسية تواصل هجومها على اتجاه كوبيانسك. 21.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-21T13:33+0000
2023-10-21T13:33+0000
2023-10-21T13:33+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال كريفونوس إن القوات الروسية تتقدم بنشاط، وقد أدت بعض اللحظات إلى النجاح على اتجاه كوبيانسك.وأشار كريفونوس إلى حقيقة أن قتالاً خطيراً يدور حالياً على الاتجاهات الرئيسية.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا، بالإضافة إلى حماية سكان إقليم دونباس، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20231021/القوات-الروسية-تسقط-سربا-من-الطائرات-الحربية-الأوكرانية---عاجل--1082283033.html
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الأخبار
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روسيا, أخبار أوكرانيا
جنرال أوكراني: القوات الروسية تتمتع بقوة هائلة
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صرّح الجنرال المتقاعد من القوات الأوكرانية، سيرغي كريفونوس، أن القوات الروسية تواصل هجومها على اتجاه كوبيانسك.
وقال كريفونوس إن القوات الروسية تتقدم بنشاط، وقد أدت بعض اللحظات إلى النجاح على اتجاه كوبيانسك.
وأشار كريفونوس إلى حقيقة أن قتالاً خطيراً يدور حالياً على الاتجاهات الرئيسية.
وأكد كريفونوس في مقابلة مع قناة "برياموي" التلفزيونية، أن القوات الروسية تتمتع بقوة هائلة، وأن لديهم موارد كافية لمواصلة أعمالهم القتالية.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا، بالإضافة إلى حماية سكان إقليم دونباس، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري والقضاء على التوجهات النازية فيها.