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Снайпер отряда специального назначения Эспаньола ВС РФ во время выполнения боевых задач на Артемовском тактическом направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231021/جنرال-أوكراني-القوات-الروسية-تتمتع-بقوة-هائلة--1082288316.html
جنرال أوكراني: القوات الروسية تتمتع بقوة هائلة
جنرال أوكراني: القوات الروسية تتمتع بقوة هائلة
صرّح الجنرال المتقاعد من القوات الأوكرانية، سيرغي كريفونوس، أن القوات الروسية تواصل هجومها على اتجاه كوبيانسك. 21.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-21T13:33+0000
2023-10-21T13:33+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال كريفونوس إن القوات الروسية تتقدم بنشاط، وقد أدت بعض اللحظات إلى النجاح على اتجاه كوبيانسك.وأشار كريفونوس إلى حقيقة أن قتالاً خطيراً يدور حالياً على الاتجاهات الرئيسية.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا، بالإضافة إلى حماية سكان إقليم دونباس، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20231021/القوات-الروسية-تسقط-سربا-من-الطائرات-الحربية-الأوكرانية---عاجل--1082283033.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا
روسيا, أخبار أوكرانيا

جنرال أوكراني: القوات الروسية تتمتع بقوة هائلة

13:33 GMT 21.10.2023
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورتدريبات تكتيكية لمجندي لواء البنادق الآلية التابع للحرس المنفصل الـ200 في أحد ميادين التدريب العسكري في جمهورية لوغانسك الشعبية.
تدريبات تكتيكية لمجندي لواء البنادق الآلية التابع للحرس المنفصل الـ200 في أحد ميادين التدريب العسكري في جمهورية لوغانسك الشعبية. - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2023
© Sputnik . Alexey Maishev
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صرّح الجنرال المتقاعد من القوات الأوكرانية، سيرغي كريفونوس، أن القوات الروسية تواصل هجومها على اتجاه كوبيانسك.
وقال كريفونوس إن القوات الروسية تتقدم بنشاط، وقد أدت بعض اللحظات إلى النجاح على اتجاه كوبيانسك.
وأشار كريفونوس إلى حقيقة أن قتالاً خطيراً يدور حالياً على الاتجاهات الرئيسية.
القاذفة الروسية سو - 24 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تسقط سربا من الطائرات الحربية الأوكرانية
11:31 GMT

وأكد كريفونوس في مقابلة مع قناة "برياموي" التلفزيونية، أن القوات الروسية تتمتع بقوة هائلة، وأن لديهم موارد كافية لمواصلة أعمالهم القتالية.

وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا، بالإضافة إلى حماية سكان إقليم دونباس، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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