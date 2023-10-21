https://sputnikarabic.ae/20231021/حزب-الله-حاضرون-بصواريخنا-وسلاحنا-في-كل-جبهة-1082288704.html
حزب الله: حاضرون بصواريخنا وسلاحنا في كل جبهة
حزب الله: حاضرون بصواريخنا وسلاحنا في كل جبهة
رأى رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله اللبناني، هاشم صفي الدين، أن أهل قطاع غزة يقدمون بصبرهم وصمودهم اليوم الجواب المناسب بأنهم لن يتخلوا عن المقاومة حتى لو... 21.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-21T13:32+0000
2023-10-21T13:32+0000
2023-10-21T13:32+0000
العالم العربي
طوفان الأقصى
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وأوضح صفي الدين، في كلمة له خلال فعالية في بلدة يونين في البقاع اللبناني، اليوم السبت، أن "مجازر غزة ستزيد الشعوب الإسلامية والعربية تمسكاً وقناعة بالمقاومة وستزيد المقاومين اعتقاداً بصوابية ما ذهبوا إليه"، مؤكدا أن "المقاومين في هذه المنطقة متمسكون بسلاحهم وجاهزون للقتال حتى آخر الطريق وسنكون حاضرين في كل جبهة بصواريخنا وسلاحنا". ولفت رئيس المجلس التنفيذي في "حزب الله" إلى أن "كل ما يفعله الإسرائيلي والأمريكي وما سيفعلونه مع الشعب الفلسطيني سواء في غزة أو الضفة الغربية التي تنتفض اليوم، سوف يذهب مع الرياح".وختم صفي الدين بقوله "لن يقتلوا الروح الموجودة فينا، وهي روح المقاومة وروح أهل البيت وكربلاء والدفاع عن الحق".هذا ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 تشرين الأول/أكتوبر، عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عدداً كبيراً من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.
https://sputnikarabic.ae/20231021/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-حزب-الله-قرر-المشاركة-في-القتال-1082286934.html
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العالم العربي, طوفان الأقصى
العالم العربي, طوفان الأقصى
حزب الله: حاضرون بصواريخنا وسلاحنا في كل جبهة
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رأى رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله اللبناني، هاشم صفي الدين، أن أهل قطاع غزة يقدمون بصبرهم وصمودهم اليوم الجواب المناسب بأنهم لن يتخلوا عن المقاومة حتى لو كان الثمن هو الموت وهذا جواب أهل الشرف والكرامة.
وأوضح صفي الدين، في كلمة له خلال فعالية في بلدة يونين في البقاع اللبناني، اليوم السبت، أن "مجازر غزة ستزيد الشعوب الإسلامية والعربية تمسكاً وقناعة بالمقاومة وستزيد المقاومين اعتقاداً بصوابية ما ذهبوا إليه"، مؤكدا أن "المقاومين في هذه المنطقة متمسكون بسلاحهم وجاهزون للقتال حتى آخر الطريق وسنكون حاضرين في كل جبهة بصواريخنا وسلاحنا".
ولفت رئيس المجلس التنفيذي في "حزب الله" إلى أن "كل ما يفعله الإسرائيلي والأمريكي وما سيفعلونه مع الشعب الفلسطيني سواء في غزة أو الضفة الغربية التي تنتفض اليوم، سوف يذهب مع الرياح".
وختم صفي الدين بقوله "لن يقتلوا الروح الموجودة فينا، وهي روح المقاومة وروح أهل البيت وكربلاء والدفاع عن الحق".
هذا ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 تشرين الأول/أكتوبر، عملية "طوفان الأقصى" حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عدداً كبيراً من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.