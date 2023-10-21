https://sputnikarabic.ae/20231021/خبيران-يدعوان-الولايات-المتحدة-الأمريكية-إلى-طلب-المساعدة-من-روسيا-بسبب-خطر-داهم-1082268638.html
خبيران يدعوان الولايات المتحدة الأمريكية إلى طلب المساعدة من روسيا بسبب خطر داهم
خبيران يدعوان الولايات المتحدة الأمريكية إلى طلب المساعدة من روسيا بسبب خطر داهم
اقترح محللان أمريكيان على إدارتهم إعادة التعاون والتنسيق المخابراتي والأمني في مجال الحرب ضد الإرهاب مع روسيا، معتبرين أن واشنطن بحاجة ماسة إلى هذه المساعدة. 21.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-21T05:39+0000
2023-10-21T05:39+0000
2023-10-21T05:41+0000
العالم
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ولفت المحللان جورج بيبي، وأناتول ليفين، في مقال لهما في مجلة "Responsible Statecraft"، أن "استعادة التفاعل المحدود على الأقل مع روسيا، بشأن مكافحة الإرهاب هو طريق لمزيد من المصالحة وحاجة ملحّة للغرب نفسه".ووفقا لبيبي وليفن، أن "تفاقم الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، سيؤدي حتما إلى زيادة النشاط الإرهابي في الدول الغربية"، معتبرين أن "الولايات المتحدة وحلفائها يجب أن يتذكروا تجربة روسيا الغنية ومصالحها في الحرب ضد التطرف"، مشددين على أن "الهجمات الإرهابية، في 11 سبتمبر/ أيلول2001، في نيويورك أثارت التعاطف في روسيا، التي كانت لها تجربتها الخاصة في محاربة الجهاديين".كما أشار الخبراء إلى حيرة موسكو الواضحة بشأن الدعم الغربي للمنظمات الإرهابية في الشرق الأوسط وليبيا، بعد الربيع العربي. وختم المحللان، بالقول: "بالإضافة إلى ذلك، تحتاج الولايات المتحدة الأمريكية، إلى استئناف المفاوضات مع روسيا، لحل الوضع في سوريا".
https://sputnikarabic.ae/20231017/الولايات-المتحدة-مستعدون-للعمل-البناء-مع-روسيا-بشأن-العودة-إلى-معاهدة-ستارت-3-1082082402.html
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العالم
خبيران يدعوان الولايات المتحدة الأمريكية إلى طلب المساعدة من روسيا بسبب خطر داهم
05:39 GMT 21.10.2023 (تم التحديث: 05:41 GMT 21.10.2023) تابعنا عبر
اقترح محللان أمريكيان على إدارتهم إعادة التعاون والتنسيق المخابراتي والأمني في مجال الحرب ضد الإرهاب مع روسيا، معتبرين أن واشنطن بحاجة ماسة إلى هذه المساعدة.
ولفت
المحللان جورج بيبي، وأناتول ليفين، في مقال لهما في مجلة "Responsible Statecraft"، أن "استعادة التفاعل المحدود على الأقل مع روسيا، بشأن مكافحة الإرهاب هو طريق لمزيد من المصالحة وحاجة ملحّة للغرب نفسه".
ووفقا لبيبي وليفن، أن "تفاقم الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، سيؤدي حتما إلى زيادة النشاط الإرهابي في الدول الغربية"، معتبرين أن "الولايات المتحدة وحلفائها يجب أن يتذكروا تجربة روسيا الغنية ومصالحها في الحرب ضد التطرف"، مشددين على أن "الهجمات الإرهابية، في 11 سبتمبر/ أيلول2001، في نيويورك أثارت التعاطف في روسيا، التي كانت لها تجربتها الخاصة في محاربة الجهاديين".
كما أشار الخبراء إلى حيرة موسكو الواضحة بشأن الدعم الغربي للمنظمات الإرهابية في الشرق الأوسط وليبيا، بعد الربيع العربي.
وختم المحللان، بالقول: "بالإضافة إلى ذلك، تحتاج الولايات المتحدة الأمريكية، إلى استئناف المفاوضات مع روسيا، لحل الوضع في سوريا".