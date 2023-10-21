عربي
بث مباشر.. تغطية فعاليات قمة القاهرة للسلام بشأن التصعيد في غزة
https://sputnikarabic.ae/20231021/خبيرة-تكشف-عن-طرق-إنقاذ-الهاتف-الذكي-بعد-سقوطه-في-الماء-وتحذر-من-إجراءات-قاتلة-له-1082274864.html
خبيرة تكشف عن طريقة إنقاذ الهاتف الذكي بعد سقوطه في الماء وتحذر من إجراءات قاتلة له
خبيرة تكشف عن طريقة إنقاذ الهاتف الذكي بعد سقوطه في الماء وتحذر من إجراءات قاتلة له
كشفت خبيرة عن طريقة مهمة لإنقاذ الهاتف بعد سقوطه في الماء، حيث يقدم الكثير من الأشخاص على رمي هواتفهم والإسراع على شراء هاتف جديد، لكن الخبراء ينصحون... 21.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-21T09:07+0000
2023-10-21T09:08+0000
منوعات
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/07/1061957504_0:60:1144:704_1920x0_80_0_0_42a6082b3ab0d7e2046ab6824959b71b.jpg
ويشير الخبراء إلى أن إنقاذ الهاتف، الذي يسقط في الماء ممكن ويتعين على المستخدم تركه مفتوحًا، لمدة يوم، بالإضافة إلى ضرورة إزالة الغلاف وإخراج البطارية ومسحه بقطعة قماش ناعمة ثم تركه في غرفة دافئة دون تشغيله، لمدة يوم على الأقل، حتى تتبخر الرطوبة.وفي هذا الصدد، تقول الخبيرة، ناتاليا غوليتسينا، إن "هناك أجهزة قليلة تعتبر مقاومة للماء، وحتى هذه الهواتف يمكن أن تكون عرضة للخطر من خلال تسرب الرطوبة عبر اختراق الشقوق الصغيرة"، مضيفة أنه "مع بداية فصل الخريف، تتزايد حوادث دخول الرطوبة إلى الهواتف الذكية، ويمكن أن يؤدي دخول الماء إلى الهاتف الذكي إلى التآكل ومن ثم فشل المكونات المهمة، لذلك من الضروري اتخاذ رد فعل سريع للغاية".ووفقا لها، فإن الخطوة الأولى هي إيقاف تشغيل الهاتف وإزالة البطارية لكي يخرج الماء بحرية، وبعد ذلك، تحتاج إلى تخليص الهاتف من جميع "العناصر الإضافية" وبينها إزالة الغلاف وإزالة بطاقة "SIM" ووحدة معالجة البيانات.وتابعت، بالقول: "بعد ذلك، يجب عليك التحقق من السماعة ويجب إزالة جزيئات الماء نفسها بوسائل ناعمة تمتص الرطوبة جيدًا، مثل مسحات القطن أو المناديل الورقية، فالأشياء الصلبة يمكن أن تلحق الضرر بالجهاز فقط. كما يجب ألا تترك الهاتف في الشمس، حيث يمكن أن تحترق وحدات البكسل الموجودة على الشاشة".وحذرت الخبيرة من عملية تجفيف الهاتف بمجفف شعر، حيث يمكن للهواء الساخن أن يذيب بعض الأجزاء، ومن المرجح أن تستقر قطرات الماء نفسها على عمق أكبر.وخلصت الخبيرة إلى أنه "بعد كل الإجراءات، يجب عليك ترك الهاتف الذكي على سطح مستو في غرفة دافئة، ويوصى بعدم تشغيل الهاتف الذكي، لمدة يوم على الأقل، خلال هذا الوقت سوف تتبخر الرطوبة".
https://sputnikarabic.ae/20230107/هواتف-أندرويد-ستشهد-ميزة-الاتصال-بالأقمار-الصناعية-في-2023-1072010096.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/07/1061957504_64:0:1080:762_1920x0_80_0_0_506ca8d8e2860a4d847beed7b80e97c7.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
منوعات
منوعات

خبيرة تكشف عن طريقة إنقاذ الهاتف الذكي بعد سقوطه في الماء وتحذر من إجراءات قاتلة له

09:07 GMT 21.10.2023 (تم التحديث: 09:08 GMT 21.10.2023)
© AFP 2023 / MICHAEL NAGLEهاتف "آيفون 4 إس"
هاتف آيفون 4 إس - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2023
© AFP 2023 / MICHAEL NAGLE
تابعنا عبرTelegramNabd
كشفت خبيرة عن طريقة مهمة لإنقاذ الهاتف بعد سقوطه في الماء، حيث يقدم الكثير من الأشخاص على رمي هواتفهم والإسراع على شراء هاتف جديد، لكن الخبراء ينصحون المستخدمين بعدم التسرع والانتظار لعلهم يتمكنون من إنقاذ هاتفهم للمرة الأخيرة.
ويشير الخبراء إلى أن إنقاذ الهاتف، الذي يسقط في الماء ممكن ويتعين على المستخدم تركه مفتوحًا، لمدة يوم، بالإضافة إلى ضرورة إزالة الغلاف وإخراج البطارية ومسحه بقطعة قماش ناعمة ثم تركه في غرفة دافئة دون تشغيله، لمدة يوم على الأقل، حتى تتبخر الرطوبة.
وفي هذا الصدد، تقول الخبيرة، ناتاليا غوليتسينا، إن "هناك أجهزة قليلة تعتبر مقاومة للماء، وحتى هذه الهواتف يمكن أن تكون عرضة للخطر من خلال تسرب الرطوبة عبر اختراق الشقوق الصغيرة"، مضيفة أنه "مع بداية فصل الخريف، تتزايد حوادث دخول الرطوبة إلى الهواتف الذكية، ويمكن أن يؤدي دخول الماء إلى الهاتف الذكي إلى التآكل ومن ثم فشل المكونات المهمة، لذلك من الضروري اتخاذ رد فعل سريع للغاية".
شركة كوالكوم - سبوتنيك عربي, 1920, 07.01.2023
مجتمع
هواتف "أندرويد" ستشهد ميزة الاتصال بالأقمار الصناعية في 2023
7 يناير, 10:12 GMT
ووفقا لها، فإن الخطوة الأولى هي إيقاف تشغيل الهاتف وإزالة البطارية لكي يخرج الماء بحرية، وبعد ذلك، تحتاج إلى تخليص الهاتف من جميع "العناصر الإضافية" وبينها إزالة الغلاف وإزالة بطاقة "SIM" ووحدة معالجة البيانات.
وتابعت، بالقول: "بعد ذلك، يجب عليك التحقق من السماعة ويجب إزالة جزيئات الماء نفسها بوسائل ناعمة تمتص الرطوبة جيدًا، مثل مسحات القطن أو المناديل الورقية، فالأشياء الصلبة يمكن أن تلحق الضرر بالجهاز فقط. كما يجب ألا تترك الهاتف في الشمس، حيث يمكن أن تحترق وحدات البكسل الموجودة على الشاشة".
وحذرت الخبيرة من عملية تجفيف الهاتف بمجفف شعر، حيث يمكن للهواء الساخن أن يذيب بعض الأجزاء، ومن المرجح أن تستقر قطرات الماء نفسها على عمق أكبر.
وخلصت الخبيرة إلى أنه "بعد كل الإجراءات، يجب عليك ترك الهاتف الذكي على سطح مستو في غرفة دافئة، ويوصى بعدم تشغيل الهاتف الذكي، لمدة يوم على الأقل، خلال هذا الوقت سوف تتبخر الرطوبة".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Горящий автомобиль в израильском Ашкелоне в результате атаки Палестины 7 октября 2023 года - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. غارات عنيفة على غزة استعدادا لهجوم بري محتمل.. صور وفيديو08:38 GMTРазрушенное здание в селе Зайцево в пригороде Артемовска - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:10 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала