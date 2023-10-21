https://sputnikarabic.ae/20231021/رئيس-الشؤون-الدينية-في-تركيا-يحمل-سيفا-ويدين-قصف-غزة-فيديو-1082284464.html

رئيس الشؤون الدينية في تركيا يحمل سيفا ويدين قصف غزة... فيديو

رئيس الشؤون الدينية في تركيا يحمل سيفا ويدين قصف غزة... فيديو

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لرئيس الشؤون الدينية التركي، علي أرباش، وهو يحمل سيفا أثناء قراءته خطبة صلاة الجمعة، يوم أمس، ويندد بالقصف... 21.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-21T12:02+0000

2023-10-21T12:02+0000

2023-10-21T12:02+0000

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وقرأ أرباش، الذي أمّ صلاة الجمعة في مسجد آيا صوفيا، خطبته والسيف في يده، ووصف الأحداث الحالية في فلسطين بأنها "إبادة جماعية".واستخدم أرباش لغة قوية في خطبته، قائلا: "إن واحدة من أعظم الفظائع في تاريخ البشرية تحدث اليوم في فلسطين، حيث في قطاع غزة يُذبح بوحشية أناس أبرياء، بمن فيهم الرضع والأطفال والنساء والمسنين، ويتم قصف المساجد والمدارس وحتى المستشفيات دون رحمة، وتُرتكب جريمة كبرى ضد الإنسانية أمام أعين العالم أجمع".كما انتقد المسؤول الديني التركي رد الفعل الدولي، قائلا: "بينما يموت الآلاف من الأبرياء، في نفس الوقت، فإن العالم الذي فقد الرحمة والضمير، لا يتابع سوى هذه الإبادة الجماعية، ولا يشكّل عرق ولغة وديانة المضطهدين فارقا لديه، ونحن ندعو الإنسانية جمعاء للوقوف مع المظلوم ضد الظالم".يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى، التي يستخدم فيها رئيس الشؤون الدينية التركي، علي أرباش، السيف أثناء إلقائه للخطبة، ودافع عن فعله، قائلا: "إن قراءة الخطبة بالسيف ممارسة شائعة موجودة في التاريخ والتقاليد التركية".وتصاعدت حدة التوترات بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية إلى مستوى غير مسبوق بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عددا كبيرا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين، فيما وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.

https://sputnikarabic.ae/20231020/وزير-الخارجية-التركي-زيارة-بايدن-إلى-إسرائيل-ترقى-إلى-مستوى-الموافقة-على-الدمار-في-غزة-1082265747.html

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نادي الفيديو, طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, حركة حماس, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل