عربي
الجيش الروسي يدمر مستودعات عسكرية في مطار أوكراني ويحيد المئات من جنود العدو- عاجل
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20231021/رئيس-الشؤون-الدينية-في-تركيا-يحمل-سيفا-ويدين-قصف-غزة-فيديو-1082284464.html
رئيس الشؤون الدينية في تركيا يحمل سيفا ويدين قصف غزة... فيديو
رئيس الشؤون الدينية في تركيا يحمل سيفا ويدين قصف غزة... فيديو
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لرئيس الشؤون الدينية التركي، علي أرباش، وهو يحمل سيفا أثناء قراءته خطبة صلاة الجمعة، يوم أمس، ويندد بالقصف... 21.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-21T12:02+0000
2023-10-21T12:02+0000
مجتمع
نادي الفيديو
طوفان الأقصى
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
حركة حماس
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/0e/1071183679_0:0:912:512_1920x0_80_0_0_5e2eeb44c10eca3a3e10e4820c21b606.jpg
وقرأ أرباش، الذي أمّ صلاة الجمعة في مسجد آيا صوفيا، خطبته والسيف في يده، ووصف الأحداث الحالية في فلسطين بأنها "إبادة جماعية".واستخدم أرباش لغة قوية في خطبته، قائلا: "إن واحدة من أعظم الفظائع في تاريخ البشرية تحدث اليوم في فلسطين، حيث في قطاع غزة يُذبح بوحشية أناس أبرياء، بمن فيهم الرضع والأطفال والنساء والمسنين، ويتم قصف المساجد والمدارس وحتى المستشفيات دون رحمة، وتُرتكب جريمة كبرى ضد الإنسانية أمام أعين العالم أجمع".كما انتقد المسؤول الديني التركي رد الفعل الدولي، قائلا: "بينما يموت الآلاف من الأبرياء، في نفس الوقت، فإن العالم الذي فقد الرحمة والضمير، لا يتابع سوى هذه الإبادة الجماعية، ولا يشكّل عرق ولغة وديانة المضطهدين فارقا لديه، ونحن ندعو الإنسانية جمعاء للوقوف مع المظلوم ضد الظالم".يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى، التي يستخدم فيها رئيس الشؤون الدينية التركي، علي أرباش، السيف أثناء إلقائه للخطبة، ودافع عن فعله، قائلا: "إن قراءة الخطبة بالسيف ممارسة شائعة موجودة في التاريخ والتقاليد التركية".وتصاعدت حدة التوترات بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية إلى مستوى غير مسبوق بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عددا كبيرا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين، فيما وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.
https://sputnikarabic.ae/20231020/وزير-الخارجية-التركي-زيارة-بايدن-إلى-إسرائيل-ترقى-إلى-مستوى-الموافقة-على-الدمار-في-غزة-1082265747.html
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0c/0e/1071183679_70:0:758:516_1920x0_80_0_0_b5b1abc20ae6a9668b29df9c1302d8b8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
نادي الفيديو, طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, حركة حماس, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
نادي الفيديو, طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, حركة حماس, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

رئيس الشؤون الدينية في تركيا يحمل سيفا ويدين قصف غزة... فيديو

12:02 GMT 21.10.2023
© Photo / музей-заповедник "Куликово поле"سيف يعود إلى حقبة القرن السادس عشر. تركيا.
سيف يعود إلى حقبة القرن السادس عشر. تركيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2023
سيف يعود إلى حقبة القرن السادس عشر. تركيا.
© Photo / музей-заповедник "Куликово поле"
تابعنا عبرTelegramNabd
تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لرئيس الشؤون الدينية التركي، علي أرباش، وهو يحمل سيفا أثناء قراءته خطبة صلاة الجمعة، يوم أمس، ويندد بالقصف الإسرائيلي على قطاع غزة، بعد إطلاق عملية "طوفان الأقصى" من جانب حركة "حماس" الفلسطينية.‏
وقرأ أرباش، الذي أمّ صلاة الجمعة في مسجد آيا صوفيا، خطبته والسيف في يده، ووصف الأحداث الحالية في فلسطين بأنها "إبادة جماعية".
واستخدم أرباش لغة قوية في خطبته، قائلا: "إن واحدة من أعظم الفظائع في تاريخ البشرية تحدث اليوم في فلسطين، حيث في قطاع غزة يُذبح بوحشية أناس أبرياء، بمن فيهم الرضع والأطفال والنساء والمسنين، ويتم قصف المساجد والمدارس وحتى المستشفيات دون رحمة، وتُرتكب جريمة كبرى ضد الإنسانية أمام أعين العالم أجمع".
كما انتقد المسؤول الديني التركي رد الفعل الدولي، قائلا: "بينما يموت الآلاف من الأبرياء، في نفس الوقت، فإن العالم الذي فقد الرحمة والضمير، لا يتابع سوى هذه الإبادة الجماعية، ولا يشكّل عرق ولغة وديانة المضطهدين فارقا لديه، ونحن ندعو الإنسانية جمعاء للوقوف مع المظلوم ضد الظالم".
يشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى، التي يستخدم فيها رئيس الشؤون الدينية التركي، علي أرباش، السيف أثناء إلقائه للخطبة، ودافع عن فعله، قائلا: "إن قراءة الخطبة بالسيف ممارسة شائعة موجودة في التاريخ والتقاليد التركية".
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يرحب بالرئيس الأمريكي، جو بايدن، لدى وصوله مطار بن غوريون في تل أبيب، 18 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2023
وزير الخارجية التركي: زيارة بايدن إلى إسرائيل ترقى إلى مستوى الموافقة على الدمار في غزة
أمس, 20:37 GMT
وتصاعدت حدة التوترات بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية إلى مستوى غير مسبوق بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عددا كبيرا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين، فيما وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Горящий автомобиль в израильском Ашкелоне в результате атаки Палестины 7 октября 2023 года - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. غارات عنيفة على غزة استعدادا لهجوم بري محتمل.. صور وفيديو08:38 GMTРазрушенное здание в селе Зайцево в пригороде Артемовска - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:10 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала