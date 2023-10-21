https://sputnikarabic.ae/20231021/رئيس-الوزراء-الكندي-يتعرض-لتهجم-في-مسجد-بتورونتو-فيديو-1082295384.html
رئيس الوزراء الكندي "يتعرض لتهجم" في مسجد بتورونتو... فيديو
رئيس الوزراء الكندي "يتعرض لتهجم" في مسجد بتورونتو... فيديو
أطلق المصلون المسلمون صيحات الاستهجان على رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، في مسجد في تورونتو. 21.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-21T15:50+0000
2023-10-21T15:50+0000
2023-10-21T15:50+0000
مجتمع
نادي الفيديو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101850/52/1018505281_0:300:5760:3540_1920x0_80_0_0_2336d9f65a1eb692c37f0198c5899450.jpg
وتظهر المشاهد بعض المصلين وهم يهتفون: "يا للعار! خذ رجالك وارحل! كم طفلاً فلسطينياً يجب أن يموت قبل أن تدعو إلى وقف إطلاق النار؟!".ويظهر أيضا في اللقطات ترودو وهو يغادر المسجد لإدانة الحشود له، حيث اصطحبه رجال الأمن إلى سيارته، وانطلق بها دون أي تعليق.وتصاعدت حدة التوترات بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية إلى مستوى غير مسبوق بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عددا كبيرا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين، فيما وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101850/52/1018505281_320:0:5440:3840_1920x0_80_0_0_84f7464eef072a41057a7d9be5b09f8e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو
رئيس الوزراء الكندي "يتعرض لتهجم" في مسجد بتورونتو... فيديو
تابعنا عبر
أطلق المصلون المسلمون صيحات الاستهجان على رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، في مسجد في تورونتو.
وتظهر المشاهد بعض المصلين وهم يهتفون: "يا للعار! خذ رجالك وارحل! كم طفلاً فلسطينياً يجب أن يموت قبل أن تدعو إلى وقف إطلاق النار؟!".
ويظهر أيضا في اللقطات ترودو وهو يغادر المسجد لإدانة الحشود له، حيث اصطحبه رجال الأمن إلى سيارته، وانطلق بها دون أي تعليق.
وتصاعدت حدة التوترات بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية إلى مستوى غير مسبوق بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، عملية "طوفان الأقصى
"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عددا كبيرا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين، فيما وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.