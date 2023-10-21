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https://sputnikarabic.ae/20231021/رئيس-الوزراء-الكندي-يتعرض-لتهجم-في-مسجد-بتورونتو-فيديو-1082295384.html
رئيس الوزراء الكندي "يتعرض لتهجم" في مسجد بتورونتو... فيديو
رئيس الوزراء الكندي "يتعرض لتهجم" في مسجد بتورونتو... فيديو
أطلق المصلون المسلمون صيحات الاستهجان على رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، في مسجد في تورونتو. 21.10.2023, سبوتنيك عربي
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وتظهر المشاهد بعض المصلين وهم يهتفون: "يا للعار! خذ رجالك وارحل! كم طفلاً فلسطينياً يجب أن يموت قبل أن تدعو إلى وقف إطلاق النار؟!".ويظهر أيضا في اللقطات ترودو وهو يغادر المسجد لإدانة الحشود له، حيث اصطحبه رجال الأمن إلى سيارته، وانطلق بها دون أي تعليق.وتصاعدت حدة التوترات بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية إلى مستوى غير مسبوق بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عددا كبيرا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين، فيما وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.
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نادي الفيديو
نادي الفيديو

رئيس الوزراء الكندي "يتعرض لتهجم" في مسجد بتورونتو... فيديو

15:50 GMT 21.10.2023
© AP Photo / Aaron Favilaرئيس الوزراء الكندي ترودو
رئيس الوزراء الكندي ترودو - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2023
© AP Photo / Aaron Favila
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أطلق المصلون المسلمون صيحات الاستهجان على رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، في مسجد في تورونتو.
وتظهر المشاهد بعض المصلين وهم يهتفون: "يا للعار! خذ رجالك وارحل! كم طفلاً فلسطينياً يجب أن يموت قبل أن تدعو إلى وقف إطلاق النار؟!".
ويظهر أيضا في اللقطات ترودو وهو يغادر المسجد لإدانة الحشود له، حيث اصطحبه رجال الأمن إلى سيارته، وانطلق بها دون أي تعليق.
وتصاعدت حدة التوترات بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية إلى مستوى غير مسبوق بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عددا كبيرا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين، فيما وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.
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