https://sputnikarabic.ae/20231021/روسيا-تعتزم-عقد-اجتماع-جديد-لمجلس-الأمن-الدولي-حول-الصراع-الفلسطيني-الإسرائيلي-1082298895.html
روسيا تعتزم عقد اجتماع جديد لمجلس الأمن الدولي حول الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
روسيا تعتزم عقد اجتماع جديد لمجلس الأمن الدولي حول الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
صرّح النائب الأول للممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، اليوم السبت، بأن روسيا ستطلب عقد اجتماع جديد لمجلس الأمن الدولي بشأن الصراع... 21.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-21T16:45+0000
2023-10-21T16:45+0000
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وقال بوليانسكي: "سنعقد بالتأكيد جلسة جديدة لمجلس الأمن. وكما أظهرت التجربة، لا يجرؤ أحد غيرنا على القيام بذلك".وأشار بوليانسكي إلى أن هناك مناشدة من عدد من الدول العربية والإسلامية بشأن استئناف الدورة الاستثنائية.لم يتمكن مجلس الأمن الدولي هذا الأسبوع من تبني قرار من روسيا، ثم من البرازيل، حول موضوع التصاعد في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. ويدعو مشروع القرار الروسي إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار. إلا أنها لم تحصل على العدد المطلوب من الأصوات، ويرجع ذلك بالأساس إلى موقف المعسكر الغربي للدول الذي طالب بإدانة حركة "حماس" الفلسطينية.ووصف مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا الخطوة الأمريكية بالنفاق، وقال إن واشنطن منذ البداية لم تكن مهتمة بتبني قرار من مجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في غزة وإسرائيل.
https://sputnikarabic.ae/20231021/إعلام-أمريكا-تسعى-لزج-أوكرانيا-في-مفاوضات-سلام-مستغلة-الصراع-الفلسطيني-الإسرائيلي--1082293318.html
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روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار فلسطين اليوم, اسرائيل
روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار فلسطين اليوم, اسرائيل
روسيا تعتزم عقد اجتماع جديد لمجلس الأمن الدولي حول الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
16:45 GMT 21.10.2023 (تم التحديث: 16:52 GMT 21.10.2023) تابعنا عبر
صرّح النائب الأول للممثل الدائم لروسيا لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، اليوم السبت، بأن روسيا ستطلب عقد اجتماع جديد لمجلس الأمن الدولي بشأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وقال بوليانسكي: "سنعقد بالتأكيد جلسة جديدة لمجلس الأمن. وكما أظهرت التجربة، لا يجرؤ أحد غيرنا على القيام بذلك".
وأضاف بوليانسكي أن الدورة الاستثنائية الطارئة العاشرة للجمعية العامة للأمم المتحدة حول الوضع في الشرق الأوسط ستُستأنف هذا الأسبوع.
وأشار بوليانسكي إلى أن هناك مناشدة من عدد من الدول العربية والإسلامية بشأن استئناف الدورة الاستثنائية.
لم يتمكن مجلس الأمن الدولي هذا الأسبوع من تبني قرار من روسيا، ثم من البرازيل، حول موضوع التصاعد في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. ويدعو مشروع القرار الروسي إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار. إلا أنها لم تحصل على العدد المطلوب من الأصوات، ويرجع ذلك بالأساس إلى موقف المعسكر الغربي للدول الذي طالب بإدانة حركة "حماس" الفلسطينية.
ووصف مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا الخطوة الأمريكية بالنفاق، وقال إن واشنطن منذ البداية لم تكن مهتمة بتبني قرار من مجلس الأمن الدولي بشأن الوضع في غزة وإسرائيل.