https://sputnikarabic.ae/20231021/سلطعون-يلقن-نسرا-درسا-في-المقاومة-فيديو-1082276630.html
سلطعون يلقن نسرا درسا في المقاومة... فيديو
سلطعون يلقن نسرا درسا في المقاومة... فيديو
انتشر على منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمبارزة بين نسر وسلطعون على أحد الشواطئ. 21.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-21T09:37+0000
2023-10-21T09:37+0000
2023-10-21T09:37+0000
منوعات
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وأظهر المقطع المنشور عملية اصطياد النسر لسلطعون وبعد نجاح الانقضاض عليه تفاجأ النسر بمقاومة السلطعون، الذي لم يستسلم بالرغم من الفارق الكبير في الحجم والقوة.ولفت المشهد إلى الإصرار والعناد الذي يمتلكه السلطعون، الذي بقي يقاوم حتى جعل النسر ينزلق في الماء من شدة المقاومة، بعدما تثبت السلطعون في وجه النسر بقوة.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منوعات
سلطعون يلقن نسرا درسا في المقاومة... فيديو
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انتشر على منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمبارزة بين نسر وسلطعون على أحد الشواطئ.
وأظهر المقطع المنشور عملية اصطياد النسر لسلطعون وبعد نجاح الانقضاض عليه تفاجأ النسر بمقاومة السلطعون، الذي لم يستسلم بالرغم من الفارق الكبير في الحجم والقوة.
ولفت المشهد إلى الإصرار والعناد الذي يمتلكه السلطعون، الذي بقي يقاوم حتى جعل النسر ينزلق في الماء من شدة المقاومة، بعدما تثبت السلطعون في وجه النسر بقوة.