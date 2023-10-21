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https://sputnikarabic.ae/20231021/سلطعون-يلقن-نسرا-درسا-في-المقاومة-فيديو-1082276630.html
سلطعون يلقن نسرا درسا في المقاومة... فيديو
سلطعون يلقن نسرا درسا في المقاومة... فيديو
انتشر على منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمبارزة بين نسر وسلطعون على أحد الشواطئ. 21.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-21T09:37+0000
2023-10-21T09:37+0000
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وأظهر المقطع المنشور عملية اصطياد النسر لسلطعون وبعد نجاح الانقضاض عليه تفاجأ النسر بمقاومة السلطعون، الذي لم يستسلم بالرغم من الفارق الكبير في الحجم والقوة.ولفت المشهد إلى الإصرار والعناد الذي يمتلكه السلطعون، الذي بقي يقاوم حتى جعل النسر ينزلق في الماء من شدة المقاومة، بعدما تثبت السلطعون في وجه النسر بقوة.
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منوعات
منوعات

سلطعون يلقن نسرا درسا في المقاومة... فيديو

09:37 GMT 21.10.2023
CC0 / pixabay / crab galapagoSسلطعون البحر
سلطعون البحر - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2023
CC0 / pixabay / crab galapagoS
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انتشر على منصات التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمبارزة بين نسر وسلطعون على أحد الشواطئ.
وأظهر المقطع المنشور عملية اصطياد النسر لسلطعون وبعد نجاح الانقضاض عليه تفاجأ النسر بمقاومة السلطعون، الذي لم يستسلم بالرغم من الفارق الكبير في الحجم والقوة.
ولفت المشهد إلى الإصرار والعناد الذي يمتلكه السلطعون، الذي بقي يقاوم حتى جعل النسر ينزلق في الماء من شدة المقاومة، بعدما تثبت السلطعون في وجه النسر بقوة.
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