https://sputnikarabic.ae/20231021/سيناتور-أمريكي-سابق-بايدن-في-موقف-حرج-بعد-تحول-الرأي-العالمي-إلى-مناهضة-الحصار-الإسرائيلي-لغزة-1082271034.html
سيناتور أمريكي سابق: بايدن في موقف حرج بعد تحول الرأي العالمي إلى معارضة الحصار الإسرائيلي لغزة
سيناتور أمريكي سابق: بايدن في موقف حرج بعد تحول الرأي العالمي إلى معارضة الحصار الإسرائيلي لغزة
صرّح السيناتور الأمريكي السابق عن ولاية فرجينيا ريتشارد بلاك، بأن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بات في موقف حرج مع تحول الموقف العالمي إلى معارضة الحرب... 21.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-21T07:09+0000
2023-10-21T07:09+0000
2023-10-21T07:13+0000
العالم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
الولايات المتحدة الأمريكية
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/1b/1074098016_0:0:3223:1813_1920x0_80_0_0_e3e4ec5fe7301784862ba282497bdcd5.jpg
ونقلت النسخة الإنجليزية من "سبوتنيك"، عن بلاك، قوله إن "غزة محاصرة تماما، دون طعام أو ماء أو كهرباء أو اتصالات أو إمدادات طبية. يتساءل بعض من المراقبين إلى متى يمكن أن تستمر الأعمال الانتقامية الإسرائيلية لتصبح غاشمة في نظر قانون الحرب؟".وتابع بلاك: "الأهم من ذلك هو أن الرأي العام العالمي يتحول إلى معارضة الحصار الإسرائيلي لغزة، الذي أدى بالفعل إلى سقوط قتلى من العرب يتجاوز عددهم ضعف من سقطوا من الإسرائيليين، وهو ما وضع بايدن في موقف حرج".ومضى بلاك، قائلا إن "بايدن يواجه الآن صراعا حادا بين اثنتين من أهم كتل الحزب الديمقراطي، وهما المسلمون واليهود"، مشيرا إلى أن "الانقسام الصارخ بينهما يمثل تحديا سياسيا شاقا بالنسبة للرئيس الأمريكي".وأضاف السيناتور الأمريكي السابق: "لقد أعرب بايدن عن دعمه الثابت لإسرائيل، حيث وعد بتقديم مساعدات عسكرية جديدة ضخمة، كما روج لتواجد الأسطول البحري الأمريكي قبالة سواحل غزة، لمنع أطراف أخرى من التدخل في الحرب إلى جانب "حماس"، وقد أثار خطاب الرئيس العاطفي التعاطف مع القتلى الإسرائيليين، لكنه في الوقت ذاته، دفع إسرائيل للاعتراف أيضا بأن معظم ضحايا الفلسطينيين أبرياء".وأضاف بلاك أن "بايدن، رغم ذلك، قال إنه سيقدم لغزة مساعدات إنسانية بقيمة 100 مليون دولار، وإن الولايات المتحدة ترتب لعبور إمدادات الإغاثة من مصر إلى قطاع غزة".ويرى بلاك أنه "من أجل إرضاء المانحين اليهود الرئيسيين، يجب على بايدن السماح لإسرائيل بشن حملة حصار على غزة غير مقيدة لأطول فترة ممكنة، إلا أن الحصار سيؤدي بلا شك إلى المجاعة والموت عطشا والمجازر بالقصف الجوي لآلاف الفلسطينيين، معظمهم من المدنيين".ونوّه بلاك بأنه "بينما يحتدم الحصار، يجب على بايدن إبداء تعاطف مع الفلسطينيين الأبرياء من أجل تهدئة الغضب المتزايد الواضح في المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين، التي تندلع في جميع أنحاء العالم".وفيما يتعلق بالمساعدات العسكرية المتزايدة لإسرائيل، يعتقد بلاك أن "دعاة الحرب يأملون في أن يؤدي هذا الصراع إلى حرب جديدة واسعة النطاق في الشرق الأوسط".وأوضح بلاك أنه بسبب من وصفهم بـ"دعاة الحرب"، عانت الولايات المتحدة الأمريكية من سلسلة مشاريع فاشلة، بما في ذلك الحروب المدمرة في العراق وأفغانستان، وأضاف: "لقد أضرت عقود من الصراعات غير المبررة بسمعة أمريكا العالمية، وإلى جانب الحرب الفاشلة في أوكرانيا، أدت خطط المحافظين الجدد إلى إضعاف موقف الولايات المتحدة الأمريكية الأخلاقي وهزت مواردها المالية".وبحسب بلاك، أن "هجوم "حماس" الأخير منح هؤلاء المحافظين الجدد فرصة لتلميع هيبتهم الملطخة"، مشيرا إلى أنهم "يأملون في توسيع الحرب لتشمل إيران ولبنان وسوريا، على الرغم من المعلومات الاستخبارية الموثوقة التي تفيد بأن أيا منهم لم يكن متورطا في هجوم "حماس"، حيث كشفت المخابرات الأمريكية أن الإسرائيلين أُخذوا بعنصر المفاجأة".يذكر أنه في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، شنت حركة "حماس" الفلسطينية هجوما صاروخيا مفاجئا واسع النطاق ضد إسرائيل، من قطاع غزة واخترقت الحدود، ما أسفر عن مقتل واحتجاز أشخاص في المستوطنات الإسرائيلية المجاورة.من جانبها، شنت إسرائيل ضربات انتقامية وأمرت بفرض حصار كامل على قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني شخص، ما أدى إلى قطع إمدادات المياه والغذاء والوقود، وأدى تصاعد الصراع إلى سقوط آلاف القتلى والجرحى من الجانبين.
https://sputnikarabic.ae/20231021/إيران-تطالب-الأمم-المتحدة-ومجلس-الأمن-باتخاذ-إجراءات-فورية-لإنهاء-المأساة-الكارثية-في-غزة-1082269666.html
https://sputnikarabic.ae/20231021/منظمة-العفو-الدولية-تدعو-للسماح-بإدخال-المساعدات-الإنسانية-إلى-غزة--1082269141.html
https://sputnikarabic.ae/20231021/نتنياهو-يعلق-على-إطلاق-حماس-سراح-رهينتين-أمريكيتين-1082268933.html
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/1b/1074098016_186:0:2917:2048_1920x0_80_0_0_023ee1329a4c46c6b938ae54ee44813c.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, جو بايدن, أخبار فلسطين اليوم, طوفان الأقصى, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, الولايات المتحدة الأمريكية, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, جو بايدن, أخبار فلسطين اليوم, طوفان الأقصى, الأخبار
سيناتور أمريكي سابق: بايدن في موقف حرج بعد تحول الرأي العالمي إلى معارضة الحصار الإسرائيلي لغزة
07:09 GMT 21.10.2023 (تم التحديث: 07:13 GMT 21.10.2023) تابعنا عبر
صرّح السيناتور الأمريكي السابق عن ولاية فرجينيا ريتشارد بلاك، بأن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بات في موقف حرج مع تحول الموقف العالمي إلى معارضة الحرب الإسرائيلية على غزة وحصارها، بحسب قوله.
ونقلت النسخة الإنجليزية من "سبوتنيك"
، عن بلاك، قوله إن "غزة محاصرة تماما، دون طعام أو ماء أو كهرباء أو اتصالات أو إمدادات طبية. يتساءل بعض من المراقبين إلى متى يمكن أن تستمر الأعمال الانتقامية الإسرائيلية لتصبح غاشمة في نظر قانون الحرب؟".
وتابع بلاك: "الأهم من ذلك هو أن الرأي العام العالمي يتحول إلى معارضة الحصار الإسرائيلي لغزة، الذي أدى بالفعل إلى سقوط قتلى من العرب يتجاوز عددهم ضعف من سقطوا من الإسرائيليين
، وهو ما وضع بايدن في موقف حرج".
ومضى بلاك، قائلا إن "بايدن يواجه الآن صراعا حادا بين اثنتين من أهم كتل الحزب الديمقراطي، وهما المسلمون واليهود"، مشيرا إلى أن "الانقسام الصارخ بينهما يمثل تحديا سياسيا شاقا بالنسبة للرئيس الأمريكي".
وأضاف السيناتور الأمريكي السابق: "لقد أعرب بايدن عن دعمه الثابت لإسرائيل
، حيث وعد بتقديم مساعدات عسكرية جديدة ضخمة، كما روج لتواجد الأسطول البحري الأمريكي قبالة سواحل غزة، لمنع أطراف أخرى من التدخل في الحرب إلى جانب "حماس"، وقد أثار خطاب الرئيس العاطفي التعاطف مع القتلى الإسرائيليين، لكنه في الوقت ذاته، دفع إسرائيل للاعتراف أيضا بأن معظم ضحايا الفلسطينيين أبرياء".
وأضاف بلاك أن "بايدن، رغم ذلك، قال إنه سيقدم لغزة مساعدات إنسانية بقيمة 100 مليون دولار، وإن الولايات المتحدة ترتب لعبور إمدادات الإغاثة من مصر إلى قطاع غزة".
ويرى بلاك أنه "من أجل إرضاء المانحين اليهود الرئيسيين، يجب على بايدن السماح لإسرائيل بشن حملة حصار على غزة غير مقيدة لأطول فترة ممكنة، إلا أن الحصار سيؤدي بلا شك إلى المجاعة والموت عطشا والمجازر بالقصف الجوي لآلاف الفلسطينيين، معظمهم من المدنيين".
ونوّه بلاك بأنه "بينما يحتدم الحصار، يجب على بايدن إبداء تعاطف مع الفلسطينيين الأبرياء من أجل تهدئة الغضب المتزايد الواضح في المظاهرات المؤيدة للفلسطينيين، التي تندلع في جميع أنحاء العالم".
وفيما يتعلق بالمساعدات العسكرية المتزايدة لإسرائيل، يعتقد بلاك أن "دعاة الحرب يأملون في أن يؤدي هذا الصراع إلى حرب جديدة
واسعة النطاق في الشرق الأوسط".
وأوضح بلاك أنه بسبب من وصفهم بـ"دعاة الحرب"، عانت الولايات المتحدة الأمريكية من سلسلة مشاريع فاشلة، بما في ذلك الحروب المدمرة في العراق وأفغانستان، وأضاف: "لقد أضرت عقود من الصراعات غير المبررة بسمعة أمريكا العالمية، وإلى جانب الحرب الفاشلة في أوكرانيا، أدت خطط المحافظين الجدد إلى إضعاف موقف الولايات المتحدة الأمريكية الأخلاقي وهزت مواردها المالية".
وبحسب بلاك، أن "هجوم "حماس" الأخير منح هؤلاء المحافظين الجدد فرصة لتلميع هيبتهم الملطخة"، مشيرا إلى أنهم "يأملون في توسيع الحرب لتشمل إيران
ولبنان وسوريا، على الرغم من المعلومات الاستخبارية الموثوقة التي تفيد بأن أيا منهم لم يكن متورطا في هجوم "حماس"، حيث كشفت المخابرات الأمريكية أن الإسرائيلين أُخذوا بعنصر المفاجأة".
يذكر أنه في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، شنت حركة "حماس" الفلسطينية هجوما صاروخيا مفاجئا واسع النطاق ضد إسرائيل، من قطاع غزة واخترقت الحدود، ما أسفر عن مقتل واحتجاز أشخاص في المستوطنات الإسرائيلية المجاورة.
من جانبها، شنت إسرائيل ضربات انتقامية وأمرت بفرض حصار كامل على قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني شخص، ما أدى إلى قطع إمدادات المياه والغذاء والوقود، وأدى تصاعد الصراع إلى سقوط آلاف القتلى والجرحى من الجانبين.