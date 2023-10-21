https://sputnikarabic.ae/20231021/صحيفة-تكشف-عن-الثمن-الذي-تدفعه-القوات-الأوكرانية-لمحاولة-الاختراق-1082275609.html
صحيفة تكشف عن الثمن الذي تدفعه القوات الأوكرانية لمحاولة الاختراق
صحيفة تكشف عن الثمن الذي تدفعه القوات الأوكرانية لمحاولة الاختراق
أفادت صحيفة بأن القوات الروسية، لا تواجه أي مشاكل في تدمير المركبات المدرعة الغربية وإجبار القوات المسلحة الأوكرانية، على التحول إلى تكتيكات بديلة، لكنها لا... 21.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-21T09:22+0000
2023-10-21T09:22+0000
2023-10-21T10:04+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الصحيفة: "أداء المركبات المدرعة الأمريكية... سيئ في أوكرانيا. كما تبين أن ناقلات الجنود المدرعة الأوروبية ... وأنواع أخرى من المعدات أصبحت أهدافًا جيدة للمدفعية الروسية والمروحيات المزودة بصواريخ مضادة للدبابات وغيرها من الطائرات دون طيار، فضلاً عن الألغام".وبحسب الصحيفة، فأنه كبديل لاستخدام المعدات الغربية الضعيفة، تحولت القوات المسلحة الأوكرانية إلى تكتيكات هجمات المشاة دون دعم المركبات القتالية.وأضافت صحيفة "Modern Diplomacy"، قائلة: "أوكرانيا دفعت ثمنًا باهظًا لمثل هذه التكتيكات، التي ليست سوى نسخة محسنة من "مفرمة اللحوم".ومنذ بداية شهر يونيو/ حزيران الماضي، تحاول القوات المسلحة الأوكرانية، التقدم في اتجاهات جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك وزابوروجيه منذ أشهر، حيث قامت بإرسال ألوية دربها "الناتو" ومسلحة بمعدات عسكرية غربية إلى ساحة المعركة، لكنها لم تتمكن من تحقيق النجاح في أي من قطاعات الجبهة.وكتب خبراء إعلاميون وعسكريون من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، أن حملة كييف الصيفية كانت فاشلة، وفي الوقت نفسه، لاحظوا فعالية حقول الألغام الروسية والدفاعات الروسية، التي لم تستطع القوات الأوكرانية اختراقها.
https://sputnikarabic.ae/20231014/إعلام-الأسلحة-الروسية-الجديدة-مشكلة-حقيقية-للجيش-الأوكراني-1081995570.html
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روسيا
صحيفة تكشف عن الثمن الذي تدفعه القوات الأوكرانية لمحاولة الاختراق
09:22 GMT 21.10.2023 (تم التحديث: 10:04 GMT 21.10.2023) تابعنا عبر
أفادت صحيفة بأن القوات الروسية، لا تواجه أي مشاكل في تدمير المركبات المدرعة الغربية وإجبار القوات المسلحة الأوكرانية، على التحول إلى تكتيكات بديلة، لكنها لا تزال غير مربحة.
وقالت الصحيفة: "أداء المركبات المدرعة الأمريكية... سيئ في أوكرانيا. كما تبين أن ناقلات الجنود المدرعة الأوروبية ... وأنواع أخرى من المعدات أصبحت أهدافًا جيدة للمدفعية الروسية والمروحيات المزودة بصواريخ مضادة للدبابات وغيرها من الطائرات دون طيار، فضلاً عن الألغام".
وأشارت الصحيفة إلى أنه "في ظروف ساحة المعركة الحديثة، تواجه المركبات المدرعة مشاكل كبيرة في البقاء والاستمرار".
وبحسب الصحيفة، فأنه كبديل لاستخدام المعدات الغربية الضعيفة، تحولت القوات المسلحة الأوكرانية إلى تكتيكات هجمات المشاة دون دعم المركبات القتالية.
ووفقا لها، يتحرك الجنود الأوكرانيون إلى مواقع أمامية ليلًا ويهاجمون عند الفجر، ويستخدمون في بعض الأحيان مركبات مدنية، وتبين هذا أنه كان قرارًا غير ناجح.
وأضافت صحيفة "Modern Diplomacy"، قائلة: "أوكرانيا دفعت ثمنًا باهظًا لمثل هذه التكتيكات، التي ليست سوى نسخة محسنة من "مفرمة اللحوم".
ومنذ بداية شهر يونيو/ حزيران الماضي، تحاول القوات المسلحة الأوكرانية، التقدم في اتجاهات جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك وزابوروجيه منذ أشهر، حيث قامت بإرسال ألوية دربها "الناتو" ومسلحة بمعدات عسكرية غربية إلى ساحة المعركة، لكنها لم تتمكن من تحقيق النجاح في أي من قطاعات الجبهة.
وكتب خبراء إعلاميون وعسكريون من الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، أن حملة كييف الصيفية كانت فاشلة، وفي الوقت نفسه، لاحظوا فعالية حقول الألغام الروسية والدفاعات الروسية، التي لم تستطع القوات الأوكرانية اختراقها.