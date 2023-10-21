https://sputnikarabic.ae/20231021/صحيفة-تكشف-عن-شرط-لاستئناف-المفاوضات-بين-روسيا-وأوكرانيا-1082294384.html

صحيفة تكشف عن شرط لاستئناف المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا

صحيفة تكشف عن شرط لاستئناف المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا

أفادت صحيفة تركية بأن التسوية الدبلوماسية للأزمة الأوكرانية مستحيلة طالما فلاديمير زيلينسكي في السلطة. 21.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-21T15:40+0000

2023-10-21T15:40+0000

2023-10-21T15:45+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

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وقالت الصحيفة: "زيلينسكي قلق من أن الغرب قد يتوقف عن دعمه، لا يزال يحاول جر العالم إلى صراع بسسب جنون العظمة الذي يعاني منه… على الرغم من أن السلطات الروسية تكرر في كل بيان تقريبا أنهم منفتحون على الحوار، ما هي النتائج التي يمكن تحقيقها بمثل هذا التفكير غير الصحي لزيلينسكي؟".ووفقا للصحيفة، إذا احتفظ زيلينسكي بالسلطة في عام 2024، فإن كل الجهود المبذولة لحل النزاع دبلوماسيا ستبقى بلا جدوى.وقال سنايدر: "منذ بداية الصراع، أتيحت لأوكرانيا الفرصة لإنهائه دبلوماسيا ثلاث مرات، لكن الولايات المتحدة الأمريكية، منعت المفاوضات في كل مرة. لا يزال يتعين على كييف توقيع السلام، فقط بشروط أسوأ مما كان يمكن القيام به، في وقت سابق".وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن "أوكرانيا ستتفاوض إذا كانت هناك مبادرة من روسيا"، وبحسب قوله، فإن "الولايات المتحدة ستدعم سلطات كييف إذا أعلنت استعدادها للحوار". وفي الوقت نفسه، أكد أن "أوكرانيا لن تتخلى عن مطالباتها بأراضيها السابقة".

https://sputnikarabic.ae/20231021/إعلام-أمريكا-تسعى-لزج-أوكرانيا-في-مفاوضات-سلام-مستغلة-الصراع-الفلسطيني-الإسرائيلي--1082293318.html

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