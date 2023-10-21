https://sputnikarabic.ae/20231021/صحيفة-روسيا-أظهرت-فشل-صواريخ-أتكمس-الأمريكية-في-أوكرانيا-1082272016.html
صحيفة: روسيا أظهرت فشل صواريخ "أتكمس" الأمريكية في أوكرانيا
صحيفة: روسيا أظهرت فشل صواريخ "أتكمس" الأمريكية في أوكرانيا
كشفت وسائل إعلام غربية، اليوم السبت، أن صواريخ "أتكمس" الأمريكية، التي تم إرسالها لأوكرانيا، لم تظهر فعالية وتأثيرا كبيرا، وذلك بسبب الإجراءات الدفاعية الجوية... 21.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-21T07:31+0000
2023-10-21T07:31+0000
2023-10-21T07:31+0000
العالم
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وذكرت صحيفة بريطانية، أن "غالبية صواريخ "أتكمس" الأمريكية، قد تم اعتراضها أو خداعها أو أخطأت في إصابة أهدافها".ويشير تقرير نشر في الصحيفة إلى أن "روسيا أظهرت استعدادها للتكيف مع أي أسلحة تزود كييف بها، من الصواريخ بعيدة المدى إلى الطائرات المسيّرة، بالإضافة إلى ذلك، فإن زيادة المساعدات من الغرب وتزويد أوكرانيا بالمزيد من الصواريخ لن يغير مسار الصراع".واعتبر التقرير أن "القوات المسلحة الأوكرانية، فشلت في الهجوم المضاد وتلقت ضربة قوية، حيث لم يكمل الجيش الأوكراني المهمة، لكن الروس بنوا خطًا دفاعيًا هائلًا، وتبيّن أنهم أكثر حسمًا وقدرة على التكيف من ما كان متوقعا".وتشن أوكرانيا ما سمته "هجومًا مضادًا" في اتجاهات جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك وزابوروجيه، على مدى الأشهر الثلاثة الماضية وحتى الآن، وتشارك في القتال ألوية دربها حلف شمال الأطلسي، ومسلحة بمعدات عسكرية غربية، لكنها فشلت في تحقيق النجاح في أي من قطاعات الجبهة.
https://sputnikarabic.ae/20231019/صحيفة-أمريكية-تكشف-مصير-الجيش-الأوكراني-على-الجبهة--1082215703.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
صحيفة: روسيا أظهرت فشل صواريخ "أتكمس" الأمريكية في أوكرانيا
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كشفت وسائل إعلام غربية، اليوم السبت، أن صواريخ "أتكمس" الأمريكية، التي تم إرسالها لأوكرانيا، لم تظهر فعالية وتأثيرا كبيرا، وذلك بسبب الإجراءات الدفاعية الجوية المتخذة من قبل الجيش الروسي.
وذكرت صحيفة بريطانية، أن "غالبية صواريخ "أتكمس" الأمريكية، قد تم اعتراضها أو خداعها أو أخطأت في إصابة أهدافها".
ويشير تقرير نشر في الصحيفة إلى أن "روسيا أظهرت استعدادها للتكيف مع أي أسلحة تزود كييف بها، من الصواريخ بعيدة المدى إلى الطائرات المسيّرة، بالإضافة إلى ذلك، فإن زيادة المساعدات من الغرب وتزويد أوكرانيا بالمزيد من الصواريخ لن يغير مسار الصراع".
واعتبر التقرير أن "القوات المسلحة الأوكرانية، فشلت في الهجوم المضاد وتلقت ضربة قوية، حيث لم يكمل الجيش الأوكراني المهمة، لكن الروس بنوا خطًا دفاعيًا هائلًا، وتبيّن أنهم أكثر حسمًا وقدرة على التكيف من ما كان متوقعا".
وتشن أوكرانيا ما سمته "هجومًا مضادًا" في اتجاهات جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك وزابوروجيه، على مدى الأشهر الثلاثة الماضية وحتى الآن، وتشارك في القتال ألوية دربها حلف شمال الأطلسي، ومسلحة بمعدات عسكرية غربية، لكنها فشلت في تحقيق النجاح في أي من قطاعات الجبهة.