عربي
https://sputnikarabic.ae/20231021/صحيفة-واشنطن-تعلن-استعدادها-لإعادة-التواصل-مع-موسكو-في-قضايا-معينة-1082269549.html
صحيفة: واشنطن تعلن استعدادها لإعادة التواصل مع موسكو في قضايا معينة
صحيفة: واشنطن تعلن استعدادها لإعادة التواصل مع موسكو في قضايا معينة
كشفت وسائل إعلام روسية، اليوم السبت، عن تحركات شهدتها الأروقة الدبلوماسية الأمريكية، لإعادة الاتصالات مع المسؤولين الروس بشأن تطوير اتفاقيات جديدة في مجال الحد... 21.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-21T06:31+0000
2023-10-21T06:31+0000
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/07/1077827826_67:0:3708:2048_1920x0_80_0_0_7828c371821c5629c7bd45a10c7b4e94.jpg
وذكرت صحيفة "كوميرسانت"، نقلا عن السفارة الأمريكية في موسكو، أن "واشنطن أعلنت خلال اتصالاتها مع المسؤولين الروس استعدادها لاستئناف المفاوضات بشأن تطوير اتفاقيات جديدة في مجال الحد من الأسلحة". وقال مصدر من السفارة الأمريكية للصحيفة: "نحن على استعداد للدخول في هذه المحادثات".وفي وقت سابق، أعلن السفير الروسي لدى الولايات المتحدة الأمريكية، أناتولي أنطونوف، أن "الحد من التسلح لا يمكن أن يتم بغض النظر عن الحقائق الجيوسياسية والسلبية العامة في العلاقات بين موسكو وواشنطن".وأضاف أنطونوف، في حديث لصحيفة "نيوزويك" الأمريكية: "السلبية العامة في العلاقات الروسية - الأمريكية، لا يمكن إلا أن تؤثر على مجال الحد من التسلح.. من المستحيل النظر إليه بمعزل عن الحقائق العسكرية والسياسية والجيواستراتيجية".ووفقا له، فإن "التحالف المناهض لروسيا يكتسب بعدا نوويا، وحلف شمال الأطلسي "الناتو" يعلن نفسه تحالفا نوويا وينفذ برنامجا للمهام النووية المشتركة"، موضحا أن "روسيا، من ناحية أخرى، لا تستطيع تجاهل ترسانة "الناتو" النووية الكاملة عند النظر في مستقبل معاهدة "ستارت".
https://sputnikarabic.ae/20230519/بيسكوف-ينفي-أي-اتصالات-جادة-بين-روسيا-والولايات-المتحدة-بشأن-الحد-من-التسلح-1077208310.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/07/1077827826_553:0:3284:2048_1920x0_80_0_0_373285acd14f5ec8d8d9209bb6ac4194.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

صحيفة: واشنطن تعلن استعدادها لإعادة التواصل مع موسكو في قضايا معينة

06:31 GMT 21.10.2023
© Sputnik . Наталья Селиверстоваعلم على مبنى السفارة الأمريكية في موسكو.
علم على مبنى السفارة الأمريكية في موسكو. - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2023
© Sputnik . Наталья Селиверстова
تابعنا عبرTelegramNabd
كشفت وسائل إعلام روسية، اليوم السبت، عن تحركات شهدتها الأروقة الدبلوماسية الأمريكية، لإعادة الاتصالات مع المسؤولين الروس بشأن تطوير اتفاقيات جديدة في مجال الحد من الأسلحة.
وذكرت صحيفة "كوميرسانت"، نقلا عن السفارة الأمريكية في موسكو، أن "واشنطن أعلنت خلال اتصالاتها مع المسؤولين الروس استعدادها لاستئناف المفاوضات بشأن تطوير اتفاقيات جديدة في مجال الحد من الأسلحة".
وقال مصدر من السفارة الأمريكية للصحيفة: "نحن على استعداد للدخول في هذه المحادثات".
المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، 22 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.05.2023
بيسكوف ينفي أي اتصالات جادة بين روسيا والولايات المتحدة بشأن الحد من التسلح
19 مايو, 10:58 GMT
وفي وقت سابق، أعلن السفير الروسي لدى الولايات المتحدة الأمريكية، أناتولي أنطونوف، أن "الحد من التسلح لا يمكن أن يتم بغض النظر عن الحقائق الجيوسياسية والسلبية العامة في العلاقات بين موسكو وواشنطن".
وأضاف أنطونوف، في حديث لصحيفة "نيوزويك" الأمريكية: "السلبية العامة في العلاقات الروسية - الأمريكية، لا يمكن إلا أن تؤثر على مجال الحد من التسلح.. من المستحيل النظر إليه بمعزل عن الحقائق العسكرية والسياسية والجيواستراتيجية".
ووفقا له، فإن "التحالف المناهض لروسيا يكتسب بعدا نوويا، وحلف شمال الأطلسي "الناتو" يعلن نفسه تحالفا نوويا وينفذ برنامجا للمهام النووية المشتركة"، موضحا أن "روسيا، من ناحية أخرى، لا تستطيع تجاهل ترسانة "الناتو" النووية الكاملة عند النظر في مستقبل معاهدة "ستارت".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Горящий автомобиль в израильском Ашкелоне в результате атаки Палестины 7 октября 2023 года - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. غارات عنيفة على غزة استعدادا لهجوم بري محتمل.. صور وفيديو05:16 GMTРазрушенное здание в селе Зайцево в пригороде Артемовска - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:10 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала