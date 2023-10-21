https://sputnikarabic.ae/20231021/صحيفة-واشنطن-تعلن-استعدادها-لإعادة-التواصل-مع-موسكو-في-قضايا-معينة-1082269549.html

صحيفة: واشنطن تعلن استعدادها لإعادة التواصل مع موسكو في قضايا معينة

صحيفة: واشنطن تعلن استعدادها لإعادة التواصل مع موسكو في قضايا معينة

كشفت وسائل إعلام روسية، اليوم السبت، عن تحركات شهدتها الأروقة الدبلوماسية الأمريكية، لإعادة الاتصالات مع المسؤولين الروس بشأن تطوير اتفاقيات جديدة في مجال الحد... 21.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-21T06:31+0000

2023-10-21T06:31+0000

2023-10-21T06:31+0000

روسيا

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وذكرت صحيفة "كوميرسانت"، نقلا عن السفارة الأمريكية في موسكو، أن "واشنطن أعلنت خلال اتصالاتها مع المسؤولين الروس استعدادها لاستئناف المفاوضات بشأن تطوير اتفاقيات جديدة في مجال الحد من الأسلحة". وقال مصدر من السفارة الأمريكية للصحيفة: "نحن على استعداد للدخول في هذه المحادثات".وفي وقت سابق، أعلن السفير الروسي لدى الولايات المتحدة الأمريكية، أناتولي أنطونوف، أن "الحد من التسلح لا يمكن أن يتم بغض النظر عن الحقائق الجيوسياسية والسلبية العامة في العلاقات بين موسكو وواشنطن".وأضاف أنطونوف، في حديث لصحيفة "نيوزويك" الأمريكية: "السلبية العامة في العلاقات الروسية - الأمريكية، لا يمكن إلا أن تؤثر على مجال الحد من التسلح.. من المستحيل النظر إليه بمعزل عن الحقائق العسكرية والسياسية والجيواستراتيجية".ووفقا له، فإن "التحالف المناهض لروسيا يكتسب بعدا نوويا، وحلف شمال الأطلسي "الناتو" يعلن نفسه تحالفا نوويا وينفذ برنامجا للمهام النووية المشتركة"، موضحا أن "روسيا، من ناحية أخرى، لا تستطيع تجاهل ترسانة "الناتو" النووية الكاملة عند النظر في مستقبل معاهدة "ستارت".

https://sputnikarabic.ae/20230519/بيسكوف-ينفي-أي-اتصالات-جادة-بين-روسيا-والولايات-المتحدة-بشأن-الحد-من-التسلح-1077208310.html

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