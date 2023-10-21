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Снайпер отряда специального назначения Эспаньола ВС РФ во время выполнения боевых задач на Артемовском тактическом направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231021/طائرات-روسية-مسيرة-تستهدف-مشاة-القوات-الأوكرانية-على-محور-دونيتسك-فيديو-1082293215.html
طائرات روسية مسيرة تستهدف مشاة القوات الأوكرانية على محور دونيتسك... فيديو
طائرات روسية مسيرة تستهدف مشاة القوات الأوكرانية على محور دونيتسك... فيديو
يقوم مشغلو الطائرات المسيرة بمراقبة وتحديد أماكن مشاة القوات الأوكرانية وتتبعها وتدميرها. 21.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-21T15:02+0000
2023-10-21T15:02+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
نادي الفيديو
رصد عسكري
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وتظهر المشاهد قيام مشغلو الطائرات دون طيار التابعة القوات الروسية بإلقاء القنابل على مشاة القوات المسلحة الأوكرانية في دونيتسك.ونشرت وزارة الدفاع الروسية، مشاهد لقيام قوات مجموعة "الجنوب" العسكرية الروسية بالقضاء على وحدة عسكرية أوكرانية بوساطة طائرة دون طيار على محور سبورنويه في دونيتسك.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا، بالإضافة إلى حماية سكان إقليم دونباس، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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روسيا, نادي الفيديو, رصد عسكري
روسيا, نادي الفيديو, رصد عسكري

طائرات روسية مسيرة تستهدف مشاة القوات الأوكرانية على محور دونيتسك... فيديو

15:02 GMT 21.10.2023
© Sputnik . Sergey Averin / الانتقال إلى بنك الصورقوات فريق "إسبانيول" الخاصة التابعة للقوات المسلحة الروسية أثناء تنفيذ المهام القتالية في اتجاه أرتيموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة
قوات فريق إسبانيول الخاصة التابعة للقوات المسلحة الروسية أثناء تنفيذ المهام القتالية في اتجاه أرتيموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2023
© Sputnik . Sergey Averin
/
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يقوم مشغلو الطائرات المسيرة بمراقبة وتحديد أماكن مشاة القوات الأوكرانية وتتبعها وتدميرها.
وتظهر المشاهد قيام مشغلو الطائرات دون طيار التابعة القوات الروسية بإلقاء القنابل على مشاة القوات المسلحة الأوكرانية في دونيتسك.
ونشرت وزارة الدفاع الروسية، مشاهد لقيام قوات مجموعة "الجنوب" العسكرية الروسية بالقضاء على وحدة عسكرية أوكرانية بوساطة طائرة دون طيار على محور سبورنويه في دونيتسك.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا، بالإضافة إلى حماية سكان إقليم دونباس، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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