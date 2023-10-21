https://sputnikarabic.ae/20231021/علماء-يستكشفون-طين-المريخ-بحثا-عن-حياة-1082274654.html

علماء يستكشفون "طين المريخ" بحثا عن حياة

علماء يستكشفون "طين المريخ" بحثا عن حياة

يتبادر إلى الأذهان عند الحديث عن المريخ جهود البشر المستمرة لفهم مدى صلاحية الكوكب للسكن في العصور القديمة، إلا أن الأدلة بعيدة المنال حتى الآن، لكن العلماء... 21.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-21T10:31+0000

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مجتمع

علوم

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ويُظهر بحث جديد نشرته مجلة "ساينس أليرت"، اليوم السبت، أن بحيرة قديمة من الطين هي مكان واعد للاستكشاف.وأضافت المجلة: "أين يجب أن نبحث عن دليل على وجود الحياة على المريخ؟ الأمر ليس واضحًا، على الرغم من أن المناطق التي تحتوي على الكثير من الرواسب تعد نقطة انطلاق جيدة".في أي مكان آخر يجب على العلماء البحث لتوسيع نطاقهم؟كتب الباحثون من معهد علوم الكواكب في ورقتهم البحثية: "إن البحث عن الحياة المريخية الماضية يتوقف على تحديد التكوينات السطحية المرتبطة بالموائل القديمة".وأضاف: "تراكمت كميات هائلة من الرواسب في هذه الأراضي المنخفضة الشمالية، ما قد يشير إلى أنها مكان جيد للاستكشاف".وقال رودريغيز: "وبدلا من استكشاف المنطقة التي تدفقت إليها الرواسب، يجب على العلماء التركيز على مصدر الرواسب".وبدلاً من ذلك، يجب على الباحثين التركيز على منطقة "هيدراوتس تشاوس"، وهي منطقة فرعية من منطقة أكبر تدعى "أوكسيا بالوس".وقد تحتوي "هيدراوتس تشاوس" على بحيرة طينية قديمة على شكل سهول، ويمكن أن تكون الرواسب هناك دليلاً مختبئًا على الحياة.

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