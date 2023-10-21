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https://sputnikarabic.ae/20231021/غوارديولا-يكشف-حقيقة-ترشيح-مدرب-برايتون-لخلافته-1082282588.html
غوارديولا يكشف حقيقة ترشيح مدرب برايتون لخلافته
غوارديولا يكشف حقيقة ترشيح مدرب برايتون لخلافته
نفى مدرب مانشستر سيتي، جوزيب غوارديولا، التقارير التي تشير إلى ترشيحه لخلافة مدرب فريق برايتون، روبرتو دي تزيربي. 21.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-21T11:27+0000
2023-10-21T11:28+0000
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يأتي ذلك في أعقاب تقارير صحفية زعمت أن غوارديولا تحدث مع لاعبي برايتون بشأن تولي دي تزيربي المسؤولية في مانشستر سيتي، حسبما ذكرت "فرانس 24".وبحسب التقارير أشاد غوارديولا بمهارات دي تزيربي، وقال إن "روبرتو بمقدوره تدريب أي فريق في العالم، ليس لدي أي شكّ".وأكد غوارديولا أن تولي تدريب أكبر الأندية لا يحتاج لخبرة كبيرة، ولفت إلى أنه تم تعيينه مدربًا لبرشلونة بعد أن كان في الدرجة الرابعة دون أي خبرة سابقة على المستوى الأول، مشيرا إلى أن الأفكار والرؤية المشتركة بين المدرب والنادي هي ما يهم في تحقيق النجاح، موضحا بأمثلة مثل ليفربول مع يورغن كلوب.وفي وقت سابق، علق غوارديولا، على شكوى الأندية الأخرى والمدربين من إنفاق الدوري السعودي على ضم لاعبين، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، وأضاف: "الجميع يشتكي من السعودية".وكان غوارديولا، قد صرح في وقت سابق، بأنه متفهم لانتقال النجم الجزائري رياض محرز إلى نادي الأهلي السعودي، ولفت إلى أن "محرز حصل على عرض خيالي بعمر الـ32، العرض لا يمكنك رفضه، ولن أقول له ارفض العرض لأنه يجب عليه أن يقبل العرض".
https://sputnikarabic.ae/20230721/إعلام-محرز-ينتقل-من-مانشستر-سيتي-إلى-الأهلي-السعودي-1079287205.html
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رياضة, منوعات, الأخبار, أخبار كرة القدم
رياضة, منوعات, الأخبار, أخبار كرة القدم

غوارديولا يكشف حقيقة ترشيح مدرب برايتون لخلافته

11:27 GMT 21.10.2023 (تم التحديث: 11:28 GMT 21.10.2023)
© AFP 2023 / NIGEL RODDISبيب غوارديولا ويورغن كلوب
بيب غوارديولا ويورغن كلوب - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2023
© AFP 2023 / NIGEL RODDIS
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نفى مدرب مانشستر سيتي، جوزيب غوارديولا، التقارير التي تشير إلى ترشيحه لخلافة مدرب فريق برايتون، روبرتو دي تزيربي.
يأتي ذلك في أعقاب تقارير صحفية زعمت أن غوارديولا تحدث مع لاعبي برايتون بشأن تولي دي تزيربي المسؤولية في مانشستر سيتي، حسبما ذكرت "فرانس 24".
وبحسب التقارير أشاد غوارديولا بمهارات دي تزيربي، وقال إن "روبرتو بمقدوره تدريب أي فريق في العالم، ليس لدي أي شكّ".
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وأكد غوارديولا أن تولي تدريب أكبر الأندية لا يحتاج لخبرة كبيرة، ولفت إلى أنه تم تعيينه مدربًا لبرشلونة بعد أن كان في الدرجة الرابعة دون أي خبرة سابقة على المستوى الأول، مشيرا إلى أن الأفكار والرؤية المشتركة بين المدرب والنادي هي ما يهم في تحقيق النجاح، موضحا بأمثلة مثل ليفربول مع يورغن كلوب.
وفي وقت سابق، علق غوارديولا، على شكوى الأندية الأخرى والمدربين من إنفاق الدوري السعودي على ضم لاعبين، خلال الميركاتو الصيفي الجاري، وأضاف: "الجميع يشتكي من السعودية".
وكان غوارديولا، قد صرح في وقت سابق، بأنه متفهم لانتقال النجم الجزائري رياض محرز إلى نادي الأهلي السعودي، ولفت إلى أن "محرز حصل على عرض خيالي بعمر الـ32، العرض لا يمكنك رفضه، ولن أقول له ارفض العرض لأنه يجب عليه أن يقبل العرض".
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