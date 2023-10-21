https://sputnikarabic.ae/20231021/متحدث-فتح-يشارك-آلاف-المتظاهرين-التنديد-بإسرائيل-في-مدينة-دوسلدورف-الألمانية-1082292740.html

متحدث "فتح" يشارك آلاف المتظاهرين التنديد بإسرائيل في مدينة دوسلدورف الألمانية

متحدث "فتح" يشارك آلاف المتظاهرين التنديد بإسرائيل في مدينة دوسلدورف الألمانية

شهدت مدينة دوسلدورف الألمانية، تظاهرات عارمة تندد بالقصف الإسرائيلي المستمر والمتواصل ‏على قطاع غزة، واستهداف المدنيين وقتل المئات هناك‎.‎ 21.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-21T14:41+0000

2023-10-21T14:41+0000

2023-10-21T14:41+0000

حصري

طوفان الأقصى

أخبار ألمانيا

أخبار فلسطين اليوم

إسرائيل

العدوان الإسرائيلي على غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/15/1082292170_2:0:1280:719_1920x0_80_0_0_cef92689aa1b5ccc8c20e54a3b497d26.jpg

وقال المتحدث باسم حركة "فتح" الفلسطينية وعضو مجلسها الثوري، الدكتور جمال نزال، لـ"سبوتنيك"، وهو من ضمن المشاركين في التظاهرة، إن "هناك تضامنا واسعا مع القضية الفلسطينية، وتنديدا كبيرا بما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي في غزة".وأوضح أن "الآلاف خرجوا في تظاهرات اليوم، رافعين الأعلام الفلسطينية، وطالبوا بتدخل دولي عاجل لوقف العدوان الإسرائيلي، وإدخال المساعدات للقطاع".وبحسب نزال، فإن "المتظاهرين فوّتوا الفرصة على السلطات التي تحاول حظر التظاهرات بحجة زعم وجود كوامن للعنف"، موضحا أن "المتظاهرين التزموا بهتافات منظمي التظاهرات".وتستضيف مصر، اليوم السبت، "قمة القاهرة للسلام"، بمشاركة قادة إقليميين ودوليين، في مسعى مشترك لتخفيف حدة الصراع الراهن بين إسرائيل وحركة "حماس"، والعمل على حماية المدنيين في قطاع غزة المحاصر، منذ أسبوعين.وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، دعا إلى عقد قمة "القاهرة للسلام"، ضمن قرارات اتخذها في اجتماع لمجلس الأمن القومي المصري، ترأسه الأسبوع الماضي.يذكر أن العديد من مدن العالم شهدت تظاهرات شارك فيها آلاف الأشخاص دعما للفلسطينيين وأبرزها، التي انطلقت في مدن أسترالية وأمريكية وبريطانية.وتتزامن التظاهرات الداعمة للشعب الفلسطيني مع استمرار الغارات الجوية، التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، ضمن عملية "السيوف الحديدية"، التي أطلقتها عقب تنفيذ حركة حماس الفلسطينية لعملية "طوفان الأقصى"، في الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وقالت إن الهدف منها هو وضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".وفي اليوم التالي أعلنت إسرائيل الحرب وبدأ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية باسم "السيوف الحديدية" استهدف خلالها قطاع غزة بغارات جوية عنيفة أدت إلى سقوط آلاف القتلى والجرحى.

أخبار ألمانيا

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حصري, طوفان الأقصى, أخبار ألمانيا, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل