https://sputnikarabic.ae/20231021/متحدث-فتح-يشارك-آلاف-المتظاهرين-التنديد-بإسرائيل-في-مدينة-دوسلدورف-الألمانية-1082292740.html
متحدث "فتح" يشارك آلاف المتظاهرين التنديد بإسرائيل في مدينة دوسلدورف الألمانية
متحدث "فتح" يشارك آلاف المتظاهرين التنديد بإسرائيل في مدينة دوسلدورف الألمانية
شهدت مدينة دوسلدورف الألمانية، تظاهرات عارمة تندد بالقصف الإسرائيلي المستمر والمتواصل على قطاع غزة، واستهداف المدنيين وقتل المئات هناك. 21.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-21T14:41+0000
2023-10-21T14:41+0000
2023-10-21T14:41+0000
حصري
طوفان الأقصى
أخبار ألمانيا
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/15/1082292170_2:0:1280:719_1920x0_80_0_0_cef92689aa1b5ccc8c20e54a3b497d26.jpg
وقال المتحدث باسم حركة "فتح" الفلسطينية وعضو مجلسها الثوري، الدكتور جمال نزال، لـ"سبوتنيك"، وهو من ضمن المشاركين في التظاهرة، إن "هناك تضامنا واسعا مع القضية الفلسطينية، وتنديدا كبيرا بما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي في غزة".وأوضح أن "الآلاف خرجوا في تظاهرات اليوم، رافعين الأعلام الفلسطينية، وطالبوا بتدخل دولي عاجل لوقف العدوان الإسرائيلي، وإدخال المساعدات للقطاع".وبحسب نزال، فإن "المتظاهرين فوّتوا الفرصة على السلطات التي تحاول حظر التظاهرات بحجة زعم وجود كوامن للعنف"، موضحا أن "المتظاهرين التزموا بهتافات منظمي التظاهرات".وتستضيف مصر، اليوم السبت، "قمة القاهرة للسلام"، بمشاركة قادة إقليميين ودوليين، في مسعى مشترك لتخفيف حدة الصراع الراهن بين إسرائيل وحركة "حماس"، والعمل على حماية المدنيين في قطاع غزة المحاصر، منذ أسبوعين.وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، دعا إلى عقد قمة "القاهرة للسلام"، ضمن قرارات اتخذها في اجتماع لمجلس الأمن القومي المصري، ترأسه الأسبوع الماضي.يذكر أن العديد من مدن العالم شهدت تظاهرات شارك فيها آلاف الأشخاص دعما للفلسطينيين وأبرزها، التي انطلقت في مدن أسترالية وأمريكية وبريطانية.وتتزامن التظاهرات الداعمة للشعب الفلسطيني مع استمرار الغارات الجوية، التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، ضمن عملية "السيوف الحديدية"، التي أطلقتها عقب تنفيذ حركة حماس الفلسطينية لعملية "طوفان الأقصى"، في الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وقالت إن الهدف منها هو وضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".وفي اليوم التالي أعلنت إسرائيل الحرب وبدأ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية باسم "السيوف الحديدية" استهدف خلالها قطاع غزة بغارات جوية عنيفة أدت إلى سقوط آلاف القتلى والجرحى.
أخبار ألمانيا
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/15/1082292170_194:0:1153:719_1920x0_80_0_0_23b92a0e7304127bfbdfd73bd8023ff9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
حصري, طوفان الأقصى, أخبار ألمانيا, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
حصري, طوفان الأقصى, أخبار ألمانيا, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
متحدث "فتح" يشارك آلاف المتظاهرين التنديد بإسرائيل في مدينة دوسلدورف الألمانية
تابعنا عبر
حصري
شهدت مدينة دوسلدورف الألمانية، تظاهرات عارمة تندد بالقصف الإسرائيلي المستمر والمتواصل على قطاع غزة، واستهداف المدنيين وقتل المئات هناك.
وقال المتحدث باسم حركة "فتح"
الفلسطينية وعضو مجلسها الثوري، الدكتور جمال نزال، لـ"سبوتنيك"، وهو من ضمن المشاركين في التظاهرة، إن "هناك تضامنا واسعا مع القضية الفلسطينية، وتنديدا كبيرا بما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي في غزة".
وأوضح أن "الآلاف خرجوا في تظاهرات اليوم، رافعين الأعلام الفلسطينية، وطالبوا بتدخل دولي عاجل لوقف العدوان الإسرائيلي، وإدخال المساعدات للقطاع".
وبحسب نزال، فإن "المتظاهرين فوّتوا الفرصة على السلطات التي تحاول حظر التظاهرات بحجة زعم وجود كوامن للعنف"، موضحا أن "المتظاهرين التزموا بهتافات منظمي التظاهرات".
وتستضيف مصر، اليوم السبت، "قمة القاهرة للسلام
"، بمشاركة قادة إقليميين ودوليين، في مسعى مشترك لتخفيف حدة الصراع الراهن بين إسرائيل وحركة "حماس"، والعمل على حماية المدنيين في قطاع غزة المحاصر، منذ أسبوعين.
وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، دعا إلى عقد قمة "القاهرة للسلام"، ضمن قرارات اتخذها في اجتماع لمجلس الأمن القومي المصري
، ترأسه الأسبوع الماضي.
يذكر أن العديد من مدن العالم شهدت تظاهرات شارك فيها آلاف الأشخاص دعما للفلسطينيين وأبرزها، التي انطلقت في مدن أسترالية وأمريكية وبريطانية.
وتتزامن التظاهرات الداعمة للشعب الفلسطيني مع استمرار الغارات الجوية، التي تشنها إسرائيل
على قطاع غزة، ضمن عملية "السيوف الحديدية"، التي أطلقتها عقب تنفيذ حركة حماس الفلسطينية لعملية "طوفان الأقصى"، في الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وقالت إن الهدف منها هو وضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".
وفي اليوم التالي أعلنت إسرائيل الحرب وبدأ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية باسم "السيوف الحديدية
" استهدف خلالها قطاع غزة بغارات جوية عنيفة أدت إلى سقوط آلاف القتلى والجرحى.