https://sputnikarabic.ae/20231021/مسؤول-الجبهة-الشعبية-لتحرير-فلسطين-في-لبنان-المقاومة-بغزة-ما-زالت-تحافظ-على-90-من-قوتها-1082313354.html

مسؤول الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في لبنان: المقاومة بغزة ما زالت تحافظ على 90% من قوتها

مسؤول الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في لبنان: المقاومة بغزة ما زالت تحافظ على 90% من قوتها

كشف مسؤول الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في لبنان، هيثم عبده، أن الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة ما زالت تحافظ على 90% من قوتها، مؤكدًا أن "جبهات المقاومة" في... 21.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-21T22:35+0000

2023-10-21T22:35+0000

2023-10-21T22:35+0000

الجبهة الشعبية لتحرير فلطسين

العدوان الإسرائيلي على غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

المقاومة الفلسطينية

العالم العربي

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بيروت - سبوتنيك. وقال عبده، في حديث لوكالة "سبوتنيك"، "المقاومة في غزة ما زالت تحافظ على 90% من قوتها، فقط الذي يعمل في المقاومة هو إطلاق الصواريخ، ولكن عندما تكون هنالك حرب برية على الأرض سوف تقوم المقاومة بالمفاجآت كما فاجأت العدو بدخول المستوطنات".وأضاف "أعتقد أن جبهة لبنان، أو الجبهات المقاومة الأخرى في المنطقة عندها خطوط حمر، إذا إسرائيل أو الكيان الصهيوني تجاوز الخطوط الحمر هذه، أعتقد أنه سيكون هنالك فتح للجبهات التي لها علاقة بمحور المقاومة في المنطقة، وأعتقد أن أهم خط أحمر هو ممنوع كسر المقاومة في غزة، إذا كان هنالك شعور بأن ثمة كسر للمقاومة سوف تفتح الجبهات من كل المحاور الموجودة".وتابع "المقاومة في الضفة الغربية تتصاعد يومًا بعد يوم، ففي الأسابيع الأخيرة كان هناك أكثر من 100 عملية عسكرية ضد الحواجز وضد الكيان الصهيوني في قلب الضفة الغربية، جماهيريًا هناك حراك، ولكن ثمة مشكلة في أن السلطة الفلسطينية في العديد من الأماكن تقوم بقمع هذه المظاهرات ومنعها من الوصول إلى نقاط الاشتباك مع الكيان الصهيوني... المشكلة أن كثيرا من الحراك داخل الضفة الغربية، لكن هناك تعتيم إعلامي أولًا، وثانيًا هناك قمع من السلطة الفلسطينية على الأرض".ورأى عبده أن "السلطة الفلسطينية في النهاية هي جزء من النظام العربي الرسمي الذي هو النظام العربي الرجعي، وتأتمر لنقل بشكل أو بآخر، من الولايات المتحدة الأمريكية، التي هي رأس الإمبريالية في المنطقة".أما بخصوص موقف مصر وتحركاتها منذ بداية التصعيد بين حماس وإسرائيل، لفت عبده إلى أن "السلطة المصرية هي في النهاية جزء من النظام العربي الرسمي، فبالتالي لنقل إن لديها هامشًا من الحركة لكنه ليس واسعًا، ولديها هامش من الاستقلالية لكنه ليس هامشاً واسعاً. المصريون أمس قاموا بفتح المعبر من أجل إدخال المساعدات ولكنهم لا يستطيعون إجبار الكيان الصهيوني على السماح للأجانب أو أي طرف آخر بالخروج من غزة إلى مصر، ليسوا هم أصحاب القرار".وفيما يتعلق بالمشاهد المتداولة لقتلى إسرائيليين مدنيين خلال هجوم حركة حماس على مواقع ومستوطنات إسرائيلية في 7 أكتوبر/ تشرين الأول، أوضح عبده أنه "يجب التمييز بين المدنيين والمستوطنين، المستوطنون هم جزء من الجهد العسكري الإسرائيلي، وهم مسلحون وعندما تسنح لهم الفرصة في أكثر من مكان قاموا بقتل الفلسطينيين، وشاهدنا ذلك في الضفة الغربية عندما قام المستوطنين في الهجوم على العديد من المنازل والقرى وقاموا بحرقها وقتل الفلسطينيين فيجب التمييز بين المستوطن والمدني، المقاومة لم تقتل أي مدني أو أي طفل أو امرأة، المقاومة تقوم بقتل كل من له علاقة بالجهد العسكري الذي يدعم الكيان الصهيوني".وعن تقييم الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين للموقف الروسي من التصعيد الحالي، قال عبده "بالتأكيد الموقف الروسي في الفترة الأخيرة منذ حرب أوكرانيا إلى الآن هو موقف متقدم وموقف جيد على مستوى الإعلام وعلى المستوى الدبلوماسي، خاصة في مجلس الأمن، ولكن المطلوب الذهاب أكثر إلى خطوات عملية من أجل إجبار هذا الكيان ومن يدعمه على التراجع وردعهم عما يقوم به، لكن الموقف الروسي جيد وأفضل بكثير من مواقف الأنظمة العربية".ونبه مسؤول الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في لبنان إلى أن إسرائيل هي التي تمنع خروج الرعايا الأجانب من قطاع غزة، وبينهم أكثر من 800 مواطن روسي، مشيرًا إلى أن "الكيان الصهيوني دمر معبر رفح من الجانب الفلسطيني، فلم يعد صالحًا للعمل هذا منذ البداية، ثانيًا المقاومة في فلسطين مع الإجلاء [للرعايا الأجانب]، وبالأمس كانت هناك مبادرة من المقاومة بإطلاق سراح أسيرتين أميركيتين، فبالتالي المشكلة ليست لدى المقاومة، المشكلة لدى الطرف الآخر، الكيان الصهيوني الذي لا يسمح بعبور المعبر لأي طرف آخر".وتتواصل الحرب على غزة في يومها الـ15 منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"، ومعها يتزايد عدد الضحايا ويتفاقم الوضع الإنساني في القطاع.ومازال القطاع يتعرض لقصف إسرائيلي، حيث بلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة 4475 قتيلا وأكثر من 14000 جريح، بالإضافة إلى دمار هائل بالمناطق السكانية والبنية التحتية وحالة نزوح جماعي.

https://sputnikarabic.ae/20231021/حركة-حماس-نستعد-لإطلاق-سراح-رهينتين-جديدتين-غدا-1082313014.html

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الجبهة الشعبية لتحرير فلطسين, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, المقاومة الفلسطينية, العالم العربي