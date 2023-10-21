https://sputnikarabic.ae/20231021/مشهد-مؤثر-لانتشال-أطفال-من-تحت-الأنقاض-نتيجة-قصف-إسرائيلي-على-بيت-لاهيا-فيديو-1082286178.html
مشهد مؤثر لانتشال أطفال من تحت الأنقاض نتيجة قصف إسرائيلي على بيت لاهيا... فيديو
مشهد مؤثر لانتشال أطفال من تحت الأنقاض نتيجة قصف إسرائيلي على بيت لاهيا... فيديو
تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، مقطعا يوثق قصف الطائرات الإسرائيلية لسوق بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، الذي أسفر عن وقوع إصابات. 21.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-21T12:38+0000
2023-10-21T12:38+0000
2023-10-21T12:38+0000
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وتظهر المشاهد المؤثرة انتشال الأطفال من تحت الأنقاض وهم يبكون وأجسادهم ملطخة بالدماء، ليتم نقلهم إلى المستشفى.وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية في غزة وصل عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة حتى 21 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، 4385 قتيلاً بينهم 1756 طفلاً إضافة إلى 13561 جريحاً جراء القصف الإسرائيلي المتواصل لليوم الخامس عشر على قطاع غزة.وتصاعدت حدة التوترات بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية إلى مستوى غير مسبوق بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عددا كبيرا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين، فيما وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
اسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, طوفان الأقصى
اسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, طوفان الأقصى
مشهد مؤثر لانتشال أطفال من تحت الأنقاض نتيجة قصف إسرائيلي على بيت لاهيا... فيديو
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تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، مقطعا يوثق قصف الطائرات الإسرائيلية لسوق بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، الذي أسفر عن وقوع إصابات.
وتظهر المشاهد المؤثرة انتشال الأطفال من تحت الأنقاض وهم يبكون وأجسادهم ملطخة بالدماء، ليتم نقلهم إلى المستشفى.
وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية في غزة وصل عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة حتى 21 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، 4385 قتيلاً بينهم 1756 طفلاً إضافة إلى 13561 جريحاً جراء القصف الإسرائيلي المتواصل لليوم الخامس عشر على قطاع غزة.
وتصاعدت حدة التوترات بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية إلى مستوى غير مسبوق بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، عملية "طوفان الأقصى
"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عددا كبيرا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين، فيما وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.