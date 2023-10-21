عربي
الجيش الروسي يدمر مستودعات عسكرية في مطار أوكراني ويحيد المئات من جنود العدو- عاجل
https://sputnikarabic.ae/20231021/مشهد-مؤثر-لانتشال-أطفال-من-تحت-الأنقاض-نتيجة-قصف-إسرائيلي-على-بيت-لاهيا-فيديو-1082286178.html
مشهد مؤثر لانتشال أطفال من تحت الأنقاض نتيجة قصف إسرائيلي على بيت لاهيا... فيديو
مشهد مؤثر لانتشال أطفال من تحت الأنقاض نتيجة قصف إسرائيلي على بيت لاهيا... فيديو
تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، مقطعا يوثق قصف الطائرات الإسرائيلية لسوق بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، الذي أسفر عن وقوع إصابات. 21.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-21T12:38+0000
2023-10-21T12:38+0000
اسرائيل
أخبار فلسطين اليوم
العالم
أخبار العالم الآن
طوفان الأقصى
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/10/1082076139_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_3df3c6545fed23c1339c906018b2ee75.jpg
وتظهر المشاهد المؤثرة انتشال الأطفال من تحت الأنقاض وهم يبكون وأجسادهم ملطخة بالدماء، ليتم نقلهم إلى المستشفى.وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية في غزة وصل عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة حتى 21 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، 4385 قتيلاً بينهم 1756 طفلاً إضافة إلى 13561 جريحاً جراء القصف الإسرائيلي المتواصل لليوم الخامس عشر على قطاع غزة.وتصاعدت حدة التوترات بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية إلى مستوى غير مسبوق بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عددا كبيرا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين، فيما وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/10/1082076139_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_d9d1c96f70eea8075ca9a68cec4f0c0e.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
اسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, طوفان الأقصى
اسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, طوفان الأقصى

مشهد مؤثر لانتشال أطفال من تحت الأنقاض نتيجة قصف إسرائيلي على بيت لاهيا... فيديو

12:38 GMT 21.10.2023
© Sputnik . Ajwad Jradatنازحون فلسطنينون في جنوب قطاع غزة يرون لحظات القصف والموت والفرار وينتظرون ما بقي من عائلاتهم
نازحون فلسطنينون في جنوب قطاع غزة يرون لحظات القصف والموت والفرار وينتظرون ما بقي من عائلاتهم - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2023
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبرTelegramNabd
تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت، مقطعا يوثق قصف الطائرات الإسرائيلية لسوق بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، الذي أسفر عن وقوع إصابات.
وتظهر المشاهد المؤثرة انتشال الأطفال من تحت الأنقاض وهم يبكون وأجسادهم ملطخة بالدماء، ليتم نقلهم إلى المستشفى.
وبحسب وزارة الصحة الفلسطينية في غزة وصل عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة حتى 21 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، 4385 قتيلاً بينهم 1756 طفلاً إضافة إلى 13561 جريحاً جراء القصف الإسرائيلي المتواصل لليوم الخامس عشر على قطاع غزة.
وتصاعدت حدة التوترات بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية إلى مستوى غير مسبوق بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عددا كبيرا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين، فيما وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية" متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Горящий автомобиль в израильском Ашкелоне в результате атаки Палестины 7 октября 2023 года - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. غارات عنيفة على غزة استعدادا لهجوم بري محتمل.. صور وفيديو08:38 GMTРазрушенное здание в селе Зайцево в пригороде Артемовска - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:10 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала