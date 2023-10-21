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https://sputnikarabic.ae/20231021/معبد-مصري-قديم-يستعيد-ألوانه-بعد-أكثر-من-2000-عام-على-بنائه-فيديو-1082279195.html
معبد مصري قديم يستعيد ألوانه بعد أكثر من 2000 عام على بنائه... فيديو
معبد مصري قديم يستعيد ألوانه بعد أكثر من 2000 عام على بنائه... فيديو
نجح باحثون في إعادة الألوان الطبيعية إلى معبد إسنا المصري القديم، الذي تم بناؤه قبل حوالي 2200 ‏عام، وشهد تجديدا كبيرا بعد 200 عام، عندما سيطر الرومان على... 21.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-21T10:39+0000
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وعمل ما لا يقل عن 30 خبيرا من وزارة السياحة والآثار المصرية، بالتعاون مع خبراء من جامعة توبنغن في ألمانيا، على ترميم سقف معبد إسنا، وفقا لبيان من جامعة توبنغن.وارتكز الخبراء في عملهم على إزالة السخام والأوساخ وفضلات الطيور دون كلل، والتي ظلت موجودة منذ آلاف السنين، واستغرقت العملية أكثر من 5 سنوات، وكشفت عن نقوش سقفية ملونة للإله، وشخصيات أسطورية، وتمثيلات للشمس، والقمر، وعلامات الأبراج، والأبراج الفلكية الأخرى.وإلى جانب تلك الصور الرائعة، فقد تم اكتشاف ما يقرب من 200 نقش حبري، مما ساعد الخبراء على التعرف على الصور المستعادة.
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معبد مصري قديم يستعيد ألوانه بعد أكثر من 2000 عام على بنائه... فيديو

10:39 GMT 21.10.2023
© Photo / Ministry of Antiquitiesاكتشاف نقوش فرعونية جديدة داخل منطقة آثار بنى حسن بمحافظة المنيا في مصر في 21 مارس / آذار 2018
اكتشاف نقوش فرعونية جديدة داخل منطقة آثار بنى حسن بمحافظة المنيا في مصر في 21 مارس / آذار 2018 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2023
اكتشاف نقوش فرعونية جديدة داخل منطقة آثار بنى حسن بمحافظة المنيا في مصر في 21 مارس / آذار 2018
© Photo / Ministry of Antiquities
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نجح باحثون في إعادة الألوان الطبيعية إلى معبد إسنا المصري القديم، الذي تم بناؤه قبل حوالي 2200 ‏عام، وشهد تجديدا كبيرا بعد 200 عام، عندما سيطر الرومان على مصر.‏
وعمل ما لا يقل عن 30 خبيرا من وزارة السياحة والآثار المصرية، بالتعاون مع خبراء من جامعة توبنغن في ألمانيا، على ترميم سقف معبد إسنا، وفقا لبيان من جامعة توبنغن.
وارتكز الخبراء في عملهم على إزالة السخام والأوساخ وفضلات الطيور دون كلل، والتي ظلت موجودة منذ آلاف السنين، واستغرقت العملية أكثر من 5 سنوات، وكشفت عن نقوش سقفية ملونة للإله، وشخصيات أسطورية، وتمثيلات للشمس، والقمر، وعلامات الأبراج، والأبراج الفلكية الأخرى.
وإلى جانب تلك الصور الرائعة، فقد تم اكتشاف ما يقرب من 200 نقش حبري، مما ساعد الخبراء على التعرف على الصور المستعادة.
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