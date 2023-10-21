معبد مصري قديم يستعيد ألوانه بعد أكثر من 2000 عام على بنائه... فيديو
© Photo / Ministry of Antiquitiesاكتشاف نقوش فرعونية جديدة داخل منطقة آثار بنى حسن بمحافظة المنيا في مصر في 21 مارس / آذار 2018
اكتشاف نقوش فرعونية جديدة داخل منطقة آثار بنى حسن بمحافظة المنيا في مصر في 21 مارس / آذار 2018
© Photo / Ministry of Antiquities
نجح باحثون في إعادة الألوان الطبيعية إلى معبد إسنا المصري القديم، الذي تم بناؤه قبل حوالي 2200 عام، وشهد تجديدا كبيرا بعد 200 عام، عندما سيطر الرومان على مصر.
وعمل ما لا يقل عن 30 خبيرا من وزارة السياحة والآثار المصرية، بالتعاون مع خبراء من جامعة توبنغن في ألمانيا، على ترميم سقف معبد إسنا، وفقا لبيان من جامعة توبنغن.
وارتكز الخبراء في عملهم على إزالة السخام والأوساخ وفضلات الطيور دون كلل، والتي ظلت موجودة منذ آلاف السنين، واستغرقت العملية أكثر من 5 سنوات، وكشفت عن نقوش سقفية ملونة للإله، وشخصيات أسطورية، وتمثيلات للشمس، والقمر، وعلامات الأبراج، والأبراج الفلكية الأخرى.
#wagnertonight— Firecaptain and Jack (@Firecaptain16) October 20, 2023
Researchers restored an ancient painting of the gods depicted at New Year's during restoration work at the Temple of Esna in Egypt. Orion, Sirius and Anukis ride boats while Nut, the sky goddess, swallows the evening sun above them.https://t.co/tHzx955K5l pic.twitter.com/Jj3f70V7U1
وإلى جانب تلك الصور الرائعة، فقد تم اكتشاف ما يقرب من 200 نقش حبري، مما ساعد الخبراء على التعرف على الصور المستعادة.