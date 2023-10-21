https://sputnikarabic.ae/20231021/مقاتلات-سو-25-الروسية-تهاجم-مواقع-ومعدات-عسكرية-تابعة-للقوات-الأوكرانية-1082271824.html
مقاتلات "سو-25" الروسية تهاجم مواقع ومعدات عسكرية تابعة للقوات الأوكرانية... فيديو
مقاتلات "سو-25" الروسية تهاجم مواقع ومعدات عسكرية تابعة للقوات الأوكرانية... فيديو
هاجمت مقاتلات "سو-25" الروسية، مواقع ومنشآت ومعدات عسكرية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية. 21.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-21T07:27+0000
2023-10-21T07:27+0000
2023-10-21T07:27+0000
رصد عسكري
روسيا
نادي الفيديو
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ونشرت وزارة الدفاع الروسية، لقطات لشن طواقم مقاتلات "سو-25" هجمات على مواقع و معدات تابعة للقوات الأوكرانية، على محور دونيتسك.وبحسب وزارة الدفاع الروسية، نتيجة الاستهداف المباشر للأهداف، تم تدمير المعدات والمواقع الميدانية المحصنة المموهة والمركبات المدرعة للعدو.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا، بالإضافة إلى حماية سكان إقليم دونباس، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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2023
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري, روسيا, نادي الفيديو
رصد عسكري, روسيا, نادي الفيديو
مقاتلات "سو-25" الروسية تهاجم مواقع ومعدات عسكرية تابعة للقوات الأوكرانية... فيديو
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هاجمت مقاتلات "سو-25" الروسية، مواقع ومنشآت ومعدات عسكرية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.
ونشرت وزارة الدفاع الروسية، لقطات لشن طواقم مقاتلات "سو-25" هجمات على مواقع و معدات تابعة للقوات الأوكرانية، على محور دونيتسك.
وبحسب وزارة الدفاع الروسية، نتيجة الاستهداف المباشر للأهداف، تم تدمير المعدات والمواقع الميدانية المحصنة المموهة والمركبات المدرعة للعدو.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات الموجهة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا، بالإضافة إلى حماية سكان إقليم دونباس، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري والقضاء على التوجهات النازية فيها.