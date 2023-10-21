عربي
https://sputnikarabic.ae/20231021/منظمة-العفو-الدولية-تدعو-للسماح-بإدخال-المساعدات-الإنسانية-إلى-غزة--1082269141.html
منظمة العفو الدولية تدعو للسماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة... فيديو
منظمة العفو الدولية تدعو للسماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة... فيديو
نشرت منظمة العفو الدولية مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يدعو إلى إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بشكل عاجل ورفع الحصار الإسرائيلي غير القانوني... 21.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-21T05:58+0000
2023-10-21T06:07+0000
العالم العربي
طوفان الأقصى
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/10/1082055130_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bfd552c1fc87f28a94d01fc00f0733ac.jpg
واحتوى المقطع على رسالة موجهة إلى العالم مفادها أنه "في غزة يقطن 2.2 مليون مواطن وأغلبهم لاجئون تم تهجيرهم قسريا، منذ عام 1948، ومنذ عام 1967، تم احتلال غزة إلى جانب مناطق فلسطينية أخرى".وأضافت المنظمة أنه "منذ عام 2007، تفرض إسرائيل حصارا غير قانوني على غزة، حيث تقرر(إسرائيل) من وما الذي يمكنه المرور عبر الأرض والبحر والهواء، وعلى مدى 16 عاما، يعيش شعب غزة في سجن في الهواء الطلق".وتابع المقطع أنه "خلال التصعيد، أخيرا، أطبقت إسرائيل الحصار على غزة عن طريق قطعها الكهرباء والغذاء والماء والمعدات الطبية خالقة أزمة إنسانية كارثية"، مؤكدة في الوقت ذاته، أن "الحصار على غزة غير إنساني ويعاقب المدنيين ويعتبر جريمة حرب، ويعتبر ركيزة في سياسة إسرائيل بالفصل العنصري المفروض على الفلسطينيين. على إسرائيل رفع الحصار غير القانوني عن غزة الآن".ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، وقتلت وأسرت عددًا كبيرًا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0a/10/1082055130_57:0:2788:2048_1920x0_80_0_0_2710f9b0a76942bd7952aad103709fe0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, طوفان الأقصى
العالم العربي, طوفان الأقصى

منظمة العفو الدولية تدعو للسماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة... فيديو

05:58 GMT 21.10.2023 (تم التحديث: 06:07 GMT 21.10.2023)
© AP Photo / Hatem Moussaالوضع في قطاع غزة بعد استمرار قصف الطيران الحربي الإسرائيلي
الوضع في قطاع غزة بعد استمرار قصف الطيران الحربي الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2023
© AP Photo / Hatem Moussa
تابعنا عبرTelegramNabd
نشرت منظمة العفو الدولية مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يدعو إلى إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بشكل عاجل ورفع الحصار الإسرائيلي غير القانوني على القطاع.
واحتوى المقطع على رسالة موجهة إلى العالم مفادها أنه "في غزة يقطن 2.2 مليون مواطن وأغلبهم لاجئون تم تهجيرهم قسريا، منذ عام 1948، ومنذ عام 1967، تم احتلال غزة إلى جانب مناطق فلسطينية أخرى".
وأضافت المنظمة أنه "منذ عام 2007، تفرض إسرائيل حصارا غير قانوني على غزة، حيث تقرر(إسرائيل) من وما الذي يمكنه المرور عبر الأرض والبحر والهواء، وعلى مدى 16 عاما، يعيش شعب غزة في سجن في الهواء الطلق".
وتابع المقطع أنه "خلال التصعيد، أخيرا، أطبقت إسرائيل الحصار على غزة عن طريق قطعها الكهرباء والغذاء والماء والمعدات الطبية خالقة أزمة إنسانية كارثية"، مؤكدة في الوقت ذاته، أن "الحصار على غزة غير إنساني ويعاقب المدنيين ويعتبر جريمة حرب، ويعتبر ركيزة في سياسة إسرائيل بالفصل العنصري المفروض على الفلسطينيين. على إسرائيل رفع الحصار غير القانوني عن غزة الآن".
ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، وقتلت وأسرت عددًا كبيرًا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Горящий автомобиль в израильском Ашкелоне в результате атаки Палестины 7 октября 2023 года - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. غارات عنيفة على غزة استعدادا لهجوم بري محتمل.. صور وفيديو05:16 GMTРазрушенное здание в селе Зайцево в пригороде Артемовска - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:10 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала