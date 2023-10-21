https://sputnikarabic.ae/20231021/منظمة-العفو-الدولية-تدعو-للسماح-بإدخال-المساعدات-الإنسانية-إلى-غزة--1082269141.html

منظمة العفو الدولية تدعو للسماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة... فيديو

منظمة العفو الدولية تدعو للسماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة... فيديو

نشرت منظمة العفو الدولية مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي يدعو إلى إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بشكل عاجل ورفع الحصار الإسرائيلي غير القانوني... 21.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-21T05:58+0000

2023-10-21T05:58+0000

2023-10-21T06:07+0000

العالم العربي

طوفان الأقصى

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واحتوى المقطع على رسالة موجهة إلى العالم مفادها أنه "في غزة يقطن 2.2 مليون مواطن وأغلبهم لاجئون تم تهجيرهم قسريا، منذ عام 1948، ومنذ عام 1967، تم احتلال غزة إلى جانب مناطق فلسطينية أخرى".وأضافت المنظمة أنه "منذ عام 2007، تفرض إسرائيل حصارا غير قانوني على غزة، حيث تقرر(إسرائيل) من وما الذي يمكنه المرور عبر الأرض والبحر والهواء، وعلى مدى 16 عاما، يعيش شعب غزة في سجن في الهواء الطلق".وتابع المقطع أنه "خلال التصعيد، أخيرا، أطبقت إسرائيل الحصار على غزة عن طريق قطعها الكهرباء والغذاء والماء والمعدات الطبية خالقة أزمة إنسانية كارثية"، مؤكدة في الوقت ذاته، أن "الحصار على غزة غير إنساني ويعاقب المدنيين ويعتبر جريمة حرب، ويعتبر ركيزة في سياسة إسرائيل بالفصل العنصري المفروض على الفلسطينيين. على إسرائيل رفع الحصار غير القانوني عن غزة الآن".ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، وقتلت وأسرت عددًا كبيرًا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.

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العالم العربي, طوفان الأقصى