نتنياهو يعلق على إطلاق "حماس" سراح رهينتين أمريكيتين
© AP Photo / Emil Salmanرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، القدس، إسرائيل 7 يناير 2021
© AP Photo / Emil Salman
أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن بلاده ستواصل العمل على إعادة جميع الرهائن، بعد إطلاق سراح الرهينتين الأمريكيتين اللتين احتجزتهما حركة "حماس".
وقال نتنياهو عبر منصة "إكس": "لن نخفف من جهود إعادة جميع المختطفين والمفقودين، وفي الوقت نفسه، نواصل القتال حتى تحقيق النصر".
Prime Minister Benjamin Netanyahu:— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) October 20, 2023
"Two of our kidnapped are home. We will not relent in our effort to return all of the kidnapped and the missing.
At the same time, we continue to fight till victory."
وكانت حركة "حماس"، قد أعلنت أمس الجمعة، أنه "تم إطلاق سراح أمريكيتين من الأسرى، لدواع إنسانية، بوساطة قطرية".
وذكرت الحركة، في بيان، أنه "استجابة لجهود قطرية، أطلقنا سراح محتجزتين أمريكيتين (أم وابنتها) لدواع إنسانية، ولنثبت للشعب الأمريكي والعالم، أن ادعاءات الرئيس الأمريكي جو بايدن، وإدارته الفاشية، هي ادعاءات كاذبة لا أساس لها من الصحة".
من جانبها أعلنت إسرائيل، أنه "تم تسليم الأسيرتين إلى الصليب الأحمر، ووصلتا إلى إسرائيل، في وقت متأخر من يوم أمس الجمعة".
Two of the hostages, mother and daughter Yehudit Tai and Natali Shoshana Raanan were released by the Hamas terror organization and were transferred to the Israeli border via the Red Cross.— Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) October 20, 2023
They are on their way to an army base in central Israel were their families are anxiously… pic.twitter.com/S4WZKUlE2h
فيما أكدت قطر، أنها ستواصل حوارها مع الإسرائيليين و"حماس"، وتأمل أن تؤدي هذه الجهود إلى الإفراج عن جميع الرهائن المدنيين من كل الجنسيات، بهدف تخفيف حدة الأزمة الحالية واستعادة السلام، بحسب قولها.
وتصاعدت حدة التوترات بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية إلى مستوى غير مسبوق بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عددا كبيرا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين، فيما ردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.