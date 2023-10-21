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نتنياهو يعلق على إطلاق "حماس" سراح رهينتين أمريكيتين

نتنياهو يعلق على إطلاق "حماس" سراح رهينتين أمريكيتين

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن بلاده ستواصل العمل على إعادة جميع الرهائن، بعد إطلاق سراح الرهينتين الأمريكيتين اللتين احتجزتهما حركة "حماس". 21.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-21T05:51+0000

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وقال نتنياهو عبر منصة "إكس": "لن نخفف من جهود إعادة جميع المختطفين والمفقودين، وفي الوقت نفسه، نواصل القتال حتى تحقيق النصر".وكانت حركة "حماس"، قد أعلنت أمس الجمعة، أنه "تم إطلاق سراح أمريكيتين من الأسرى، لدواع إنسانية، بوساطة قطرية".وذكرت الحركة، في بيان، أنه "استجابة لجهود قطرية، أطلقنا سراح محتجزتين أمريكيتين (أم وابنتها) لدواع إنسانية، ولنثبت للشعب الأمريكي والعالم، أن ادعاءات الرئيس الأمريكي جو بايدن، وإدارته الفاشية، هي ادعاءات كاذبة لا أساس لها من الصحة".من جانبها أعلنت إسرائيل، أنه "تم تسليم الأسيرتين إلى الصليب الأحمر، ووصلتا إلى إسرائيل، في وقت متأخر من يوم أمس الجمعة".فيما أكدت قطر، أنها ستواصل حوارها مع الإسرائيليين و"حماس"، وتأمل أن تؤدي هذه الجهود إلى الإفراج عن جميع الرهائن المدنيين من كل الجنسيات، بهدف تخفيف حدة الأزمة الحالية واستعادة السلام، بحسب قولها.وتصاعدت حدة التوترات بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية إلى مستوى غير مسبوق بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عددا كبيرا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين، فيما ردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.

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