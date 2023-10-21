https://sputnikarabic.ae/20231021/هل-يجر-الدعم-الأمريكي-لإسرائيل-في-غزة-المنطقة-إلى-حرب-واسعة؟-1082291985.html

هل يجر الدعم الأمريكي لإسرائيل في غزة المنطقة إلى حرب واسعة؟

هل يجر الدعم الأمريكي لإسرائيل في غزة المنطقة إلى حرب واسعة؟

قال رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية، اللواء محمد باقري، إن الدعم الواسع الذي تقدمه أمريكا، بما في ذلك تأمين الأسلحة والذخيرة الثقيلة... 21.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-21T14:23+0000

2023-10-21T14:23+0000

2023-10-21T14:23+0000

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هل يجر الدعم الأمريكي لإسرائيل في غزة المنطقة إلى حرب واسعة؟ هل يجر الدعم الأمريكي لإسرائيل في غزة المنطقة إلى حرب واسعة؟

وذلك بعد ساعات من تعرض قواعد أمريكية في سوريا والعراق لهجمات صاروخية محدودة، فضلا عن هجمات متقطعة ينفذها حزب الله من الجنوب اللبناني ضد أهداف إسرائيلية.ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن باقري قوله إن "الدعم الواسع النطاق الذي تقدمه أمريكا، بما في ذلك تأمين الأسلحة والذخيرة الثقيلة لإسرائيل، بمثابة مشاركة من الحكومة الأمريكية في جرائم إسرائيل"، واعتبر ذلك "سببا لتعقيد الأوضاع في غزة" وحذر من عواقبه.واعتبر الخبير أن "عمليات المقاومة لها أساس، لأنها أطلقت التحذيرات مرارا من أن عدم حل القضية سيؤدي إلى ذلك، خاصة أن الولايات المتحدة تتحدث دائما عن حل الدولتين ولا تنفذ شيئا، ما يمثل نوعا من التلاعب حيث تتحدث دون أن تقوم بأي عمل تنفيذي لما تقول".وأشار إلى أن "ما يحصل في غزة ليس بحاجة لأن تعطي ايران أوامر، لأن ما يقوم به الإسرائيلي من مجازر يومية يجعل المقاومة على أهبة الاستعداد، وهي تقوم بالرد حتى على مستوى صغير أو من أجل إرسال رسالة للولايات المتحدة بأن تضغط على نتنياهو لوقف الحرب الهمجية الفاشلة".وأكد الخبير أن "حزب الله يتدرج في العمليات ضد إسرائيل، ويسير وفق مخطط مرسوم جيدا وبحنكة، وربما تكون الخطة الأولى لديه هي عملية إلهاء دائم للعدو، وإخلاء للمستوطنات وضرب الأهداف الاستخباراتية والأمنية الإسرائيلية على الحدود مع لبنان، ويبدو أنه يسعى أيضا لاستجرار الجيش الإسرائيلي إلى الحدود مع لبنان ليلهيها عن الاجتياح البري لغزة، بالإضافة إلى أن لديه العديد من الخطط والسيناريوهات للتقدم إذا ما تطورت الأمور".لكنه قال إنه "لا أحد ولا الأمريكيين ولا حتى الإيرانيين يرغبون بالدخول في حرب، لكن التصعيد يأتي ربما من أجل الضغط وللحصول على مكاسب".وأوضح الخبير أن "التفاوض هو الأساس الأول في أي حرب، وبالتالي لابد أن نذهب إلى التفاوض وإلا سندخل في عنق زجاجة، ولا أحد يريد الدخول في حرب عالمية ثالثة تؤذي الجميع، لا على المستوى السياسي ولا الاقتصادي ولا العسكري".إعداد وتقديم: جيهان لطفي

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ملفات ساخنة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, حركة حماس, الولايات المتحدة الأمريكية, аудио