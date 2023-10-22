https://sputnikarabic.ae/20231022/أسير-أوكراني-يتحدث-عن-الفرار-من-القوات-المسلحة-الأوكرانية-1082319589.html

أسير أوكراني يتحدث عن الفرار من القوات المسلحة الأوكرانية

أسير أوكراني يتحدث عن الفرار من القوات المسلحة الأوكرانية

أفاد الجندي الأوكراني الأسير أليكسندر ليكسا، لوكالة "سبوتنيك"، بأن حالات الفرار من الجيش الأوكراني، كبيرة وتحدث بشكل جماعي. 22.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-22T09:07+0000

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العالم

رصد عسكري

روسيا

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وقال الأسير الأوكراني ليسكا، لـ"سبوتنيك"، إنه "لا توجد حالات فردية للفرار في القوات المسلحة الأوكرانية"، وتابع: "ذهب أحد الجنود إلى منزله، حيث طلب منه الذهاب إلى جنازة جدته، فتركناه يذهب، غادر وهذا كل شيء. كان لدى الرجال نفس الحالات تقريبا، غادر الرجال ولم يعودوا".لم يرغب ليسكا نفسه في الالتحاق بالقوات الأوكرانية، لكنه لم يستطع تجنب التعبئة، وأُلحق بالجيش الأوكراني، إذ أن القوات الروسية أنهت مسيرته العسكرية، وانتهى به الأمر في زابوروجيه.وتحدّث ليسكا عن الجنود الروس خلال الذين كانوا يأسرونه، قائلا: "إنهم يطعمونا، ولا يسخرون منا، ولا يضربونا".ونشرت وزارة الدفاع الروسية، يوم الثلاثاء الماضي، لقطات تظهر تمكن مجموعة من الجنود الروس من الاقتراب من خنادق القوات الأوكرانية من عدة اتجاهات على محور أرتيوموفسك.وخلال معركة قصيرة الأمد، تمكنوا من أسر عدد من المسلحين الأوكرانيين، وتحييد أولئك الذين رفضوا إلقاء أسلحتهم.كما نشرت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق، لقطات لتحييد مقاتلي القوات المسلحة الأوكرانية، على يد مشغلي الطائرات المسيرة التابعة لقوات مجموعة "الجنوب" الروسية، في اتجاه أرتيوموفسك، حيث تم إسقاط الذخيرة مباشرة في الخنادق التي يتمركز فيها المسحلون الأوكرانيون.

https://sputnikarabic.ae/20231022/قوات-إيفانوفو-الروسية-تحبط-محاولة-تسلل-أوكرانية-على-اتجاه-أرتيوموفسك-1082315504.html

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