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https://sputnikarabic.ae/20231022/أسير-أوكراني-يتحدث-عن-الفرار-من-القوات-المسلحة-الأوكرانية-1082319589.html
أسير أوكراني يتحدث عن الفرار من القوات المسلحة الأوكرانية
أسير أوكراني يتحدث عن الفرار من القوات المسلحة الأوكرانية
أفاد الجندي الأوكراني الأسير أليكسندر ليكسا، لوكالة "سبوتنيك"، بأن حالات الفرار من الجيش الأوكراني، كبيرة وتحدث بشكل جماعي. 22.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-22T09:07+0000
2023-10-22T09:07+0000
العالم
رصد عسكري
روسيا
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وقال الأسير الأوكراني ليسكا، لـ"سبوتنيك"، إنه "لا توجد حالات فردية للفرار في القوات المسلحة الأوكرانية"، وتابع: "ذهب أحد الجنود إلى منزله، حيث طلب منه الذهاب إلى جنازة جدته، فتركناه يذهب، غادر وهذا كل شيء. كان لدى الرجال نفس الحالات تقريبا، غادر الرجال ولم يعودوا".لم يرغب ليسكا نفسه في الالتحاق بالقوات الأوكرانية، لكنه لم يستطع تجنب التعبئة، وأُلحق بالجيش الأوكراني، إذ أن القوات الروسية أنهت مسيرته العسكرية، وانتهى به الأمر في زابوروجيه.وتحدّث ليسكا عن الجنود الروس خلال الذين كانوا يأسرونه، قائلا: "إنهم يطعمونا، ولا يسخرون منا، ولا يضربونا".ونشرت وزارة الدفاع الروسية، يوم الثلاثاء الماضي، لقطات تظهر تمكن مجموعة من الجنود الروس من الاقتراب من خنادق القوات الأوكرانية من عدة اتجاهات على محور أرتيوموفسك.وخلال معركة قصيرة الأمد، تمكنوا من أسر عدد من المسلحين الأوكرانيين، وتحييد أولئك الذين رفضوا إلقاء أسلحتهم.كما نشرت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق، لقطات لتحييد مقاتلي القوات المسلحة الأوكرانية، على يد مشغلي الطائرات المسيرة التابعة لقوات مجموعة "الجنوب" الروسية، في اتجاه أرتيوموفسك، حيث تم إسقاط الذخيرة مباشرة في الخنادق التي يتمركز فيها المسحلون الأوكرانيون.
https://sputnikarabic.ae/20231022/قوات-إيفانوفو-الروسية-تحبط-محاولة-تسلل-أوكرانية-على-اتجاه-أرتيوموفسك-1082315504.html
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العالم, رصد عسكري, روسيا
العالم, رصد عسكري, روسيا

أسير أوكراني يتحدث عن الفرار من القوات المسلحة الأوكرانية

09:07 GMT 22.10.2023
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصورجنودي أوكراني أسير يحمل كتابا في أحد السجون بجمهورية دونيتسك الشعبية
جنودي أوكراني أسير يحمل كتابا في أحد السجون بجمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2023
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
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أفاد الجندي الأوكراني الأسير أليكسندر ليكسا، لوكالة "سبوتنيك"، بأن حالات الفرار من الجيش الأوكراني، كبيرة وتحدث بشكل جماعي.
وقال الأسير الأوكراني ليسكا، لـ"سبوتنيك"، إنه "لا توجد حالات فردية للفرار في القوات المسلحة الأوكرانية"، وتابع: "ذهب أحد الجنود إلى منزله، حيث طلب منه الذهاب إلى جنازة جدته، فتركناه يذهب، غادر وهذا كل شيء. كان لدى الرجال نفس الحالات تقريبا، غادر الرجال ولم يعودوا".
لم يرغب ليسكا نفسه في الالتحاق بالقوات الأوكرانية، لكنه لم يستطع تجنب التعبئة، وأُلحق بالجيش الأوكراني، إذ أن القوات الروسية أنهت مسيرته العسكرية، وانتهى به الأمر في زابوروجيه.
وتحدّث ليسكا عن الجنود الروس خلال الذين كانوا يأسرونه، قائلا: "إنهم يطعمونا، ولا يسخرون منا، ولا يضربونا".
دبابة تستخدم مدفع رشاش - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
قوات "إيفانوفو" الروسية تحبط محاولة تسلل أوكرانية على اتجاه أرتيوموفسك
05:19 GMT
ونشرت وزارة الدفاع الروسية، يوم الثلاثاء الماضي، لقطات تظهر تمكن مجموعة من الجنود الروس من الاقتراب من خنادق القوات الأوكرانية من عدة اتجاهات على محور أرتيوموفسك.
وخلال معركة قصيرة الأمد، تمكنوا من أسر عدد من المسلحين الأوكرانيين، وتحييد أولئك الذين رفضوا إلقاء أسلحتهم.
كما نشرت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق، لقطات لتحييد مقاتلي القوات المسلحة الأوكرانية، على يد مشغلي الطائرات المسيرة التابعة لقوات مجموعة "الجنوب" الروسية، في اتجاه أرتيوموفسك، حيث تم إسقاط الذخيرة مباشرة في الخنادق التي يتمركز فيها المسحلون الأوكرانيون.
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Техника на площадке ремонтного батальона в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:08 GMT
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