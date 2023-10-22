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https://sputnikarabic.ae/20231022/إسرائيل-دوي-صافرات-الإنذار-في-الجليل-بالقرب-من-الحدود-اللبنانية-1082326976.html
إسرائيل... دوي صافرات الإنذار في الجليل بالقرب من الحدود اللبنانية
إسرائيل... دوي صافرات الإنذار في الجليل بالقرب من الحدود اللبنانية
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، اعتراضه لطائرة من دون طيار اقتربت من الأراضي الإسرائيلية، كانت قادمة من الأراضي اللبنانية. 22.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-22T11:49+0000
2023-10-22T11:49+0000
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وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، بأنه "سمع دوي صافرات الإنذار في منطقة الجليل الأعلى شمالي إسرائيل، بالتوازي مع إطلاق صواريخ مضادة للدروع من الأراضي اللبنانية، وأن قوات الجيش أطلقت النيران على مصادر إطلاق النار من الأراضي اللبنانية".وفي وقت سابق من اليوم الأحد، نشر "حزب الله" اللبناني، مقطع فيديو لاستهدافه بالصواريخ الموجهة تجمعًا ‏لجنود الجيش الإسرائيلي، في ثكنة "برانيت"، عند الحدود اللبنانية - الإسرائيلية، فيما استهدف الحزب مجموعة من الجنود الإسرائيليين خلال تواجدهم داخل الثكنة، بصواريخ "كورنيت" الموجهة، وأسفر الهجوم عن وقوع إصابات في صفوف المجموعة الإسرائيلية.وأعلنت قيادة الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن خطة لإخلاء السكان من 14 مستوطنة شمالي إسرائيل.وأمس السبت، أعلن "حزب الله" اللبناني، مقتل اثنين من قواته "خلال مهمات جهادية ضد إسرائيل على الحدود"، وقال الحزب، في بيان له، إن "المقاومة الإسلامية تزف بلال نمر رميتي "أبو علي نور" من بلدة المجادل جنوب لبنان، وعلي خليل خريس "حيدر" من بلدة الخيام جنوب لبنان، والذين ارتقيا أثناء قيامهما بواجبهما الجهادي".ومنذ تصاعد النزاع بين إسرائيل وحركة "حماس" في قطاع غزة، ارتفعت حدة التوتر على الحدود الإسرائيلية - اللبنانية، وتبادل الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" اللبناني، قصفًا مدفعيًا متقطعًا.وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.وأفادت القناة "12" الإسرائيلية، بأنه "تم إطلاق آلاف الصواريخ على إسرائيل، فيما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية"، في حين تشن الطائرات الإسرائيلية غارات عنيفة على قطاع غزة.وأعلن أبو عبيدة، المتحدث باسم "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، الأسبوع الماضي، أن "عدد الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة يتراوح بين 200 إلى 250".وفي اليوم ذاته، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاغاري، في مؤتمر صحفي، أنه "تم التواصل مع عائلات 199 مختطفا إسرائيليا".
https://sputnikarabic.ae/20231022/حزب-الله-اللبناني-يقصف-تجمعا-لجنود-إسرائيليين-في-ثكنة-بيرانيت-في-المنطقة-الحدودية-1082320789.html
https://sputnikarabic.ae/20231021/إعلام-أوامر-بإخلاء-3-مستوطنات-إسرائيلية-إضافية-على-الحدود-مع-لبنان-1082293539.html
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الأخبار, العالم العربي, أخبار لبنان, لبنان, ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, حركة حماس
الأخبار, العالم العربي, أخبار لبنان, لبنان, ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, حركة حماس

إسرائيل... دوي صافرات الإنذار في الجليل بالقرب من الحدود اللبنانية

11:49 GMT 22.10.2023
© AP Photo / Mohammad Zaatariالقصف المتبادل بين لبنان وإسرائيل، شمال لبنان
القصف المتبادل بين لبنان وإسرائيل، شمال لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2023
© AP Photo / Mohammad Zaatari
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، اعتراضه لطائرة من دون طيار اقتربت من الأراضي الإسرائيلية، كانت قادمة من الأراضي اللبنانية.
وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، بأنه "سمع دوي صافرات الإنذار في منطقة الجليل الأعلى شمالي إسرائيل، بالتوازي مع إطلاق صواريخ مضادة للدروع من الأراضي اللبنانية، وأن قوات الجيش أطلقت النيران على مصادر إطلاق النار من الأراضي اللبنانية".
وفي وقت سابق من اليوم الأحد، نشر "حزب الله" اللبناني، مقطع فيديو لاستهدافه بالصواريخ الموجهة تجمعًا ‏لجنود الجيش الإسرائيلي، في ثكنة "برانيت"، عند الحدود اللبنانية - الإسرائيلية، فيما استهدف الحزب مجموعة من الجنود الإسرائيليين خلال تواجدهم داخل الثكنة، بصواريخ "كورنيت" الموجهة، وأسفر الهجوم عن وقوع إصابات في صفوف المجموعة الإسرائيلية.
وأعلنت قيادة الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، عن خطة لإخلاء السكان من 14 مستوطنة شمالي إسرائيل.
تدريبات عناصر حزب الله اللبناني، لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2023
"حزب الله" اللبناني يقصف تجمعا لجنود إسرائيليين في ثكنة "بيرانيت" في المنطقة الحدودية
09:59 GMT
وأمس السبت، أعلن "حزب الله" اللبناني، مقتل اثنين من قواته "خلال مهمات جهادية ضد إسرائيل على الحدود"، وقال الحزب، في بيان له، إن "المقاومة الإسلامية تزف بلال نمر رميتي "أبو علي نور" من بلدة المجادل جنوب لبنان، وعلي خليل خريس "حيدر" من بلدة الخيام جنوب لبنان، والذين ارتقيا أثناء قيامهما بواجبهما الجهادي".
ومنذ تصاعد النزاع بين إسرائيل وحركة "حماس" في قطاع غزة، ارتفعت حدة التوتر على الحدود الإسرائيلية - اللبنانية، وتبادل الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" اللبناني، قصفًا مدفعيًا متقطعًا.
وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".
وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".
مستوطنون يهود يقتحمون منطقة المسعودية الأثرية والجيش الإسرائيلي يغلق مداخل مدينة نابلس بعد مقتل جندي قرب مستوطنة شافي شمرون - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2023
إعلام: أوامر بإخلاء 3 مستوطنات إسرائيلية إضافية على الحدود مع لبنان
أمس, 14:57 GMT
وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.
وأفادت القناة "12" الإسرائيلية، بأنه "تم إطلاق آلاف الصواريخ على إسرائيل، فيما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية"، في حين تشن الطائرات الإسرائيلية غارات عنيفة على قطاع غزة.
وأعلن أبو عبيدة، المتحدث باسم "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، الأسبوع الماضي، أن "عدد الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة يتراوح بين 200 إلى 250".
وفي اليوم ذاته، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاغاري، في مؤتمر صحفي، أنه "تم التواصل مع عائلات 199 مختطفا إسرائيليا".
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