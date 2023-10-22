https://sputnikarabic.ae/20231022/إعلام-الدفاع-الألمانية-قلقة-من-نقص-في-ميزانية-المساعدات-العسكرية-لكييف--1082320461.html
إعلام: الدفاع الألمانية قلقة من نقص في ميزانية المساعدات العسكرية لكييف
إعلام: الدفاع الألمانية قلقة من نقص في ميزانية المساعدات العسكرية لكييف
ذكرت صحيفة ألمانية، اليوم الأحد، أن وزارة الدفاع الألمانية تشعر بالقلق إزاء مشروع الميزانية للعام المقبل بسبب حقيقة أنها تفتقر إلى أكثر من 5 مليارات يورو... 22.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-22T09:39+0000
2023-10-22T09:39+0000
2023-10-22T09:39+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
رصد عسكري
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وأضافت الصحيفة: "اتضح أن وزير المالية الاتحادي كريستيان ليندنر، قد خطط لتخصيص القليل جدا من المال لأوكرانيا في الميزانية للعام المقبل، ووزارة الدفاع تدق ناقوس الخطر، موضحة أن ميزانية عام 2024 تفتقر إلى أكثر من 5 مليارات يورو لمساعدة أوكرانيا".وأوضحت صحيفة "بيلد"، يتم تضمين المساعدة لأوكرانيا في قسم النفقات العامة، والآن يتم تضمين 3.1 مليار يورو هناك بالفعل "التدابير الموعودة" ، و770 مليون يورو للمساعدة من خلال وزارة الخارجية، و120 مليون يورو للمشاريع العسكرية الجديدة، والتي تدعوها الصحيفة بـ"المثيرة للشفقة".وأشارت وزارة الدفاع الألمانية، يجب تخصيص 5.22 مليار يورو إضافية للمساعدة العسكرية لأوكرانيا: 880 مليون للدفاع الجوي، و675 مليون للمعدات العسكرية المدرعة، و390 مليون يورو للقوات الهندسية، و935 مليون لمعدات الحماية و2.34 مليار يورو للإصلاحات وقطع الغيار والخدمات اللوجستية. ولا تشمل الميزانية 525 مليون يورو لاستبدال المعدات التي نقلها "البوندسوير" إلى أوكرانيا.وأكّدت الصحيفة أنه في الوقت الحالي، يخضع مشروع الميزانية للمناقشة والموافقة، ويجب اعتماده أخيرا في نوفمبر/ تشرين الثاني.وأرسلت روسيا في وقت سابق مذكرة إلى دول الناتو بسبب توريد الأسلحة إلى أوكرانيا. وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.وقالت وزارة الخارجية الروسية إن دول حلف شمال الأطلسي "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالأسلحة.وصرح لافروف بأن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا، بما في ذلك ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضا من خلال تدريب الأفراد على أراضي بريطانيا العظمى وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.
https://sputnikarabic.ae/20231022/أسير-أوكراني-يتحدث-عن-الفرار-من-القوات-المسلحة-الأوكرانية-1082319589.html
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العالم, روسيا, رصد عسكري
إعلام: الدفاع الألمانية قلقة من نقص في ميزانية المساعدات العسكرية لكييف
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ذكرت صحيفة ألمانية، اليوم الأحد، أن وزارة الدفاع الألمانية تشعر بالقلق إزاء مشروع الميزانية للعام المقبل بسبب حقيقة أنها تفتقر إلى أكثر من 5 مليارات يورو لتخصيص المساعدة العسكرية لأوكرانيا.
وأضافت الصحيفة: "اتضح أن وزير المالية الاتحادي كريستيان ليندنر، قد خطط لتخصيص القليل جدا من المال لأوكرانيا في الميزانية للعام المقبل، ووزارة الدفاع تدق ناقوس الخطر، موضحة أن ميزانية عام 2024 تفتقر إلى أكثر من 5 مليارات يورو لمساعدة أوكرانيا".
وأوضحت صحيفة "بيلد"، يتم تضمين المساعدة لأوكرانيا في قسم النفقات العامة، والآن يتم تضمين 3.1 مليار يورو هناك بالفعل "التدابير الموعودة" ، و770 مليون يورو للمساعدة من خلال وزارة الخارجية، و120 مليون يورو للمشاريع العسكرية الجديدة، والتي تدعوها الصحيفة بـ"المثيرة للشفقة".
وأشارت وزارة الدفاع الألمانية، يجب تخصيص 5.22 مليار يورو إضافية للمساعدة العسكرية لأوكرانيا: 880 مليون للدفاع الجوي، و675 مليون للمعدات العسكرية المدرعة، و390 مليون يورو للقوات الهندسية، و935 مليون لمعدات الحماية و2.34 مليار يورو للإصلاحات وقطع الغيار والخدمات اللوجستية. ولا تشمل الميزانية 525 مليون يورو لاستبدال المعدات التي نقلها "البوندسوير" إلى أوكرانيا.
وأكّدت الصحيفة أنه في الوقت الحالي، يخضع مشروع الميزانية للمناقشة والموافقة، ويجب اعتماده أخيرا في نوفمبر/ تشرين الثاني.
وأرسلت روسيا في وقت سابق مذكرة إلى دول الناتو بسبب توريد الأسلحة إلى أوكرانيا. وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا
لروسيا.
وقالت وزارة الخارجية الروسية إن دول حلف شمال الأطلسي "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالأسلحة.
وصرح لافروف بأن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا، بما في ذلك ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضا من خلال تدريب الأفراد على أراضي بريطانيا العظمى وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.