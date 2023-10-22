https://sputnikarabic.ae/20231022/إعلام-خطة-إسرائيلية-لإقامة-مدينة-خيام-في-إيلات-على-البحر-الأحمر-لاستيعاب-مستوطني-غلاف-غزة-1082327684.html
إعلام: خطة إسرائيلية لإقامة "مدينة خيام" في إيلات على البحر الأحمر لاستيعاب مستوطني غلاف غزة
إعلام: خطة إسرائيلية لإقامة "مدينة خيام" في إيلات على البحر الأحمر لاستيعاب مستوطني غلاف غزة
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، أن هناك خطة لإقامة "مدينة خيام" قرب مدينة إيلات على البحر الأحمر، لاستيعاب مستوطني غلاف غزة. 22.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-22T12:43+0000
2023-10-22T12:43+0000
2023-10-22T12:43+0000
حركة حماس
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
العالم العربي
الأخبار
طوفان الأقصى
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وأفادت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن "مدينة إيلات الواقعة على البحر الأحمر، استوعبت ما يزيد عن 60 ألف مستوطن، فضلا عن أن عدد سكانها الأصليين تخطوا الـ 50 ألف، وذلك منذ بدء عملية "طوفان الأقصى".وأوضحت الصحيفة على موقعها الإلكتروني، أن "هناك خطة إضافية لإقامة مدينة خيام في المدينة الإسرائيلية ذاتها، خاصة في ظل البحث عن أماكن في الفنادق الإسرائيلية لاستيعاب مستوطني المناطق، التي تم إجلاؤهم منها، خاصة في مستوطنات غلاف غزة، الواقعة بالقرب من قطاع غزة".وكان رئيس بلدية مستوطنة عسقلان الإسرائيلية الواقعة في غلاف غزة، قد أوضح أنه "سيتم وقف إجلاء المستوطنين من المدينة، نتيجة لعدم توفر غرف فارغة في الفنادق داخل إسرائيل".في سياق متصل، بلغ عدد الأسرى الإسرائيليين لدى حركة "حماس"، اليوم الأحد، 212 أسيرا، وذلك بحسب بيان عسكري جديد للجيش الإسرائيلي، حيث نقلت القناة الإسرائيلية الـ 13، عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاجاري، أنه "تم تسليم رسالة إلى عائلات 212 مختطفا، بأن أبناءهم في الأسر لدى حركة حماس".وأوضح المتحدث العسكري الإسرائيلي، أن "القوات الإسرائيلية تتدرب للمرحلة التالية من الحرب، وأن الجيش الإسرائيلي، سيذهب إلى تلك المرحلة العسكرية في ظل أفضل الظروف المناسبة له".ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عددًا كبيرًا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.ومن جانبها، ردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.وفي 8 أكتوبر الجاري، صادق مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينيت) رسميًا على بدء حرب على قطاع غزة، كما أعلن الجيش الإسرائيلي، في 10 أكتوبر الجاري، إعادة السيطرة على منطقة غلاف غزة بالكامل.
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MIA „Rosiya Segodnya“
حركة حماس, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار, طوفان الأقصى
حركة حماس, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار, طوفان الأقصى
إعلام: خطة إسرائيلية لإقامة "مدينة خيام" في إيلات على البحر الأحمر لاستيعاب مستوطني غلاف غزة
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ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، أن هناك خطة لإقامة "مدينة خيام" قرب مدينة إيلات على البحر الأحمر، لاستيعاب مستوطني غلاف غزة.
وأفادت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، اليوم الأحد، أن "مدينة إيلات الواقعة على البحر الأحمر، استوعبت ما يزيد عن 60 ألف مستوطن، فضلا عن أن عدد سكانها الأصليين تخطوا الـ 50 ألف، وذلك منذ بدء عملية "طوفان الأقصى"
.
وأوضحت الصحيفة على موقعها الإلكتروني، أن "هناك خطة إضافية لإقامة مدينة خيام في المدينة الإسرائيلية ذاتها، خاصة في ظل البحث عن أماكن في الفنادق الإسرائيلية لاستيعاب مستوطني المناطق، التي تم إجلاؤهم منها، خاصة في مستوطنات غلاف غزة، الواقعة بالقرب من قطاع غزة".
وكان رئيس بلدية مستوطنة عسقلان الإسرائيلية الواقعة في غلاف غزة،
قد أوضح أنه "سيتم وقف إجلاء المستوطنين من المدينة، نتيجة لعدم توفر غرف فارغة في الفنادق داخل إسرائيل".
في سياق متصل، بلغ عدد الأسرى الإسرائيليين لدى حركة "حماس"، اليوم الأحد، 212 أسيرا، وذلك بحسب بيان عسكري جديد للجيش الإسرائيلي، حيث نقلت القناة الإسرائيلية الـ 13، عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاجاري، أنه "تم تسليم رسالة إلى عائلات 212 مختطفا، بأن أبناءهم في الأسر لدى حركة حماس".
وأوضح المتحدث العسكري الإسرائيلي، أن "القوات الإسرائيلية
تتدرب للمرحلة التالية من الحرب، وأن الجيش الإسرائيلي، سيذهب إلى تلك المرحلة العسكرية في ظل أفضل الظروف المناسبة له".
ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عددًا كبيرًا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.
ومن جانبها، ردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"
، متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.
وفي 8 أكتوبر الجاري، صادق مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينيت) رسميًا على بدء حرب على قطاع غزة، كما أعلن الجيش الإسرائيلي، في 10 أكتوبر الجاري، إعادة السيطرة على منطقة غلاف غزة بالكامل.