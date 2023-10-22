https://sputnikarabic.ae/20231022/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-تدمير-نقطة-إطلاق-نار-لـحماس-بواسطة-اللدغة-الحديدية-فيديو--1082330456.html
الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير نقطة إطلاق نار لـ"حماس" بواسطة "اللدغة الحديدية"... فيديو
الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير نقطة إطلاق نار لـ"حماس" بواسطة "اللدغة الحديدية"... فيديو
أعلن الجيش الإسرائيلي عن تدمير نقطة إطلاق نار لـ"حماس" بواسطة قذائف من الجيل الجديد "أيرون ستينغ " (اللدغة الحديدية). 22.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-22T14:00+0000
2023-10-22T14:00+0000
2023-10-22T14:00+0000
إسرائيل
رصد عسكري
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ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عددًا كبيرًا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.ومن جانبها، ردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.وفي 8 أكتوبر الجاري، صادق مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينيت) رسميًا على بدء حرب على قطاع غزة، كما أعلن الجيش الإسرائيلي، في 10 أكتوبر الجاري، إعادة السيطرة على منطقة غلاف غزة بالكامل.
إسرائيل
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, رصد عسكري
الجيش الإسرائيلي يعلن تدمير نقطة إطلاق نار لـ"حماس" بواسطة "اللدغة الحديدية"... فيديو
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أعلن الجيش الإسرائيلي عن تدمير نقطة إطلاق نار لـ"حماس" بواسطة قذائف من الجيل الجديد "أيرون ستينغ " (اللدغة الحديدية).
ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق "حماس"، فجر السبت 7 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عددًا كبيرًا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.
ومن جانبها، ردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"
، متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.
وفي 8 أكتوبر الجاري، صادق مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينيت) رسميًا على بدء حرب على قطاع غزة، كما أعلن الجيش الإسرائيلي، في 10 أكتوبر الجاري، إعادة السيطرة على منطقة غلاف غزة بالكامل.