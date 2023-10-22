عربي
https://sputnikarabic.ae/20231022/الجيش-الإسرائيلي-يهاجم-مسلحين-على-الحدود-اللبنانية-للمرة-الثالثة-خلال-الـ-24-ساعة-الأخيرة-1082320913.html
الجيش الإسرائيلي يهاجم مسلحين على الحدود اللبنانية للمرة الثالثة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة
الجيش الإسرائيلي يهاجم مسلحين على الحدود اللبنانية للمرة الثالثة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة
هاجم الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، مسلحين على الحدود اللبنانية للمرة الثالثة، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة. 22.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-22T10:09+0000
2023-10-22T10:09+0000
لبنان
أخبار لبنان
ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
العالم العربي
الأخبار
أخبار فلسطين اليوم
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/18/1079342949_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_f1d7f9bdf3a6baaa7f306c0b152efeba.jpg
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن "قوات الجيش الإسرائيلي هاجمت عناصر لبنانية مسلحة على الحدود المشتركة وقتلت عناصرها، وذلك للمرة الثالثة ليلة السبت/الأحد".وأفادت الإذاعة بأنه "أُطلق 3 صواريخ مضادة للدروع من الأراضي اللبنانية باتجاه الداخل الإسرائيلي، خلال تلك الساعات، وأن قوات الجيش الإسرائيلي هاجمت عناصر مسلحة لأكثر من مرة، دون وقوع إصابات تذكر بين صفوف الجيش الإسرائيلي".وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، قد أعلن، في وقت سابق من اليوم الأحد، عن تعرض دبابة عسكرية لاستهداف بصاروخ مضاد للدروع في جبل دوف عند الحدود اللبنانية - الإسرائيلية المشتركة.وأمس السبت، أعلن "حزب الله" اللبناني، مقتل اثنين من قواته "خلال مهمات جهادية ضد إسرائيل على الحدود"، وقال الحزب، في بيان له، إن "المقاومة الإسلامية تزف بلال نمر رميتي "أبو علي نور" من بلدة المجادل جنوب لبنان، وعلي خليل خريس "حيدر" من بلدة الخيام جنوب لبنان، والذين ارتقيا أثناء قيامهما بواجبهما الجهادي".وفي وقت سابق من يوم أمس السبت، أعلن "​حزب الله​" استهداف ​موقع العباد الإسرائيلي بالصواريخ الموجّهة، وتدمير كمية من تجهيزاته الفنية، موضحا، في بيان له، أن "مجاهدي المقاومة الإسلامية قاموا، عصر اليوم، ‏باستهداف ​مواقع العباد، وحانيتا، و​رويسات العلم، الإسرائيليين في ​مزارع شبعا​ اللبنانية المحتلة وتلال ​كفرشوبا​ بالصواريخ ‏والأسلحة المناسبة، وتدمير كمية من تجهيزاتهم الفنية والتقنية".ومنذ تصاعد النزاع بين إسرائيل وحركة "حماس" في قطاع غزة، ارتفعت حدة التوتر على الحدود الإسرائيلية - اللبنانية، وتبادل الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" اللبناني، قصفًا مدفعيًا متقطعًا.وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.وأفادت القناة "12" الإسرائيلية، بأنه "تم إطلاق آلاف الصواريخ على إسرائيل، فيما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية"، في حين تشن الطائرات الإسرائيلية غارات عنيفة على قطاع غزة.وأعلن أبو عبيدة، المتحدث باسم "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، الأسبوع الماضي، أن "عدد الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة يتراوح بين 200 إلى 250".وفي اليوم ذاته، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاغاري، في مؤتمر صحفي، أنه "تم التواصل مع عائلات 199 مختطفا إسرائيليا".
https://sputnikarabic.ae/20231020/الجيش-الإسرائيلي-يوجه-ضربات-على-أراضي-لبنان-بالقرب-من-الحدود-1082257152.html
https://sputnikarabic.ae/20231021/إعلام-أوامر-بإخلاء-3-مستوطنات-إسرائيلية-إضافية-على-الحدود-مع-لبنان-1082293539.html
لبنان
أخبار لبنان
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/18/1079342949_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_33a26f11654dc178888ae81534f2fc1a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
لبنان, أخبار لبنان, ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار, أخبار فلسطين اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
لبنان, أخبار لبنان, ترسيم الحدود بين لبنان وإسرائيل, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار, أخبار فلسطين اليوم, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

الجيش الإسرائيلي يهاجم مسلحين على الحدود اللبنانية للمرة الثالثة خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

10:09 GMT 22.10.2023
© AFP 2023 / Joseph Eidسيارة تابعة لقوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) ، تقوم بدوريات على طريق في سهل الخيام جنوب لبنان ، مقابل بلدة المطلة شمال إسرائيل ، 21 يوليو ، 2023.
سيارة تابعة لقوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) ، تقوم بدوريات على طريق في سهل الخيام جنوب لبنان ، مقابل بلدة المطلة شمال إسرائيل ، 21 يوليو ، 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2023
© AFP 2023 / Joseph Eid
تابعنا عبرTelegramNabd
هاجم الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، مسلحين على الحدود اللبنانية للمرة الثالثة، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.
وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، أن "قوات الجيش الإسرائيلي هاجمت عناصر لبنانية مسلحة على الحدود المشتركة وقتلت عناصرها، وذلك للمرة الثالثة ليلة السبت/الأحد".
وأفادت الإذاعة بأنه "أُطلق 3 صواريخ مضادة للدروع من الأراضي اللبنانية باتجاه الداخل الإسرائيلي، خلال تلك الساعات، وأن قوات الجيش الإسرائيلي هاجمت عناصر مسلحة لأكثر من مرة، دون وقوع إصابات تذكر بين صفوف الجيش الإسرائيلي".
الجيش الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.10.2023
الجيش الإسرائيلي يوجه ضربات على أراضي لبنان بالقرب من الحدود
20 أكتوبر, 15:36 GMT
وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، قد أعلن، في وقت سابق من اليوم الأحد، عن تعرض دبابة عسكرية لاستهداف بصاروخ مضاد للدروع في جبل دوف عند الحدود اللبنانية - الإسرائيلية المشتركة.
وأمس السبت، أعلن "حزب الله" اللبناني، مقتل اثنين من قواته "خلال مهمات جهادية ضد إسرائيل على الحدود"، وقال الحزب، في بيان له، إن "المقاومة الإسلامية تزف بلال نمر رميتي "أبو علي نور" من بلدة المجادل جنوب لبنان، وعلي خليل خريس "حيدر" من بلدة الخيام جنوب لبنان، والذين ارتقيا أثناء قيامهما بواجبهما الجهادي".
وفي وقت سابق من يوم أمس السبت، أعلن "​حزب الله​" استهداف ​موقع العباد الإسرائيلي بالصواريخ الموجّهة، وتدمير كمية من تجهيزاته الفنية، موضحا، في بيان له، أن "مجاهدي المقاومة الإسلامية قاموا، عصر اليوم، ‏باستهداف ​مواقع العباد، وحانيتا، و​رويسات العلم، الإسرائيليين في ​مزارع شبعا​ اللبنانية المحتلة وتلال ​كفرشوبا​ بالصواريخ ‏والأسلحة المناسبة، وتدمير كمية من تجهيزاتهم الفنية والتقنية".
ومنذ تصاعد النزاع بين إسرائيل وحركة "حماس" في قطاع غزة، ارتفعت حدة التوتر على الحدود الإسرائيلية - اللبنانية، وتبادل الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" اللبناني، قصفًا مدفعيًا متقطعًا.
وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".
مستوطنون يهود يقتحمون منطقة المسعودية الأثرية والجيش الإسرائيلي يغلق مداخل مدينة نابلس بعد مقتل جندي قرب مستوطنة شافي شمرون - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2023
إعلام: أوامر بإخلاء 3 مستوطنات إسرائيلية إضافية على الحدود مع لبنان
أمس, 14:57 GMT
وقال الضيف في بيان: "الضربة الأولى والتي استهدفت مواقع العدو ومطاراته وتحصيناته العسكرية قد تجاوزت 5 آلاف صاروخ وقذيفة".
وأعلن بعدها الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.
وأفادت القناة "12" الإسرائيلية، بأنه "تم إطلاق آلاف الصواريخ على إسرائيل، فيما تسلل عشرات الإرهابيين إلى الأراضي الإسرائيلية"، في حين تشن الطائرات الإسرائيلية غارات عنيفة على قطاع غزة.
وأعلن أبو عبيدة، المتحدث باسم "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس"، الأسبوع الماضي، أن "عدد الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة يتراوح بين 200 إلى 250".
وفي اليوم ذاته، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاغاري، في مؤتمر صحفي، أنه "تم التواصل مع عائلات 199 مختطفا إسرائيليا".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Горящий автомобиль в израильском Ашкелоне в результате атаки Палестины 7 октября 2023 года - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. غارات عنيفة على غزة استعدادا لهجوم بري محتمل.. صور وفيديو10:21 GMTТехника на площадке ремонтного батальона в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:08 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала