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Снайпер отряда специального назначения Эспаньола ВС РФ во время выполнения боевых задач на Артемовском тактическом направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231022/الدفاع-القوات-الروسية-تحبط-أربع-هجمات-معادية-وتحيد-100-عسكري-أوكراني-على-محور-كراسني-ليمان--عاجل-1082314588.html
الدفاع: القوات الروسية تحبط أربع هجمات وتحيد 100 عسكري أوكراني على محور كراسني ليمان
الدفاع: القوات الروسية تحبط أربع هجمات وتحيد 100 عسكري أوكراني على محور كراسني ليمان
أحبطت القوات الروسية في اتجاه كراسني ليمان أربع هجمات معادية، وخلال المعركة المضادة للبطاريات، تم تحييد ما يصل إلى 100 عسكري أوكراني ومركبتين مدرعتين، حسبما... 22.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-22T03:15+0000
2023-10-22T03:28+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الأوكرانية
روسيا
القوات الروسية
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وقال سافتشوك "في اتجاه كراسني ليمان، ألحقت وحدات من مجموعة القوات المركزية أضرارا بـ 170 هدفًا للعدو، بما في ذلك مركزين للقيادة والمراقبة وخمسة معاقل للقوات الأوكرانية".ووفقا له، خلال المعركة المضادة للبطاريات، تم كشف وقمع أكثر من 20 طاقم مدفعية ميداني للقوات الأوكرانية، وتم تدمير ما يصل إلى 100 عسكري ومركبتين مدرعتين وسيارتين ومدفع هاوتزر 152 ملم من طراز D-30.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير 2022، أهدافها بأنها حماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد عسكريا والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20231021/الدفاعات-الروسية-تسقط-مسيرة-أوكرانية-في-مقاطعة-فورونيج-1082313195.html
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القوات الأوكرانية, روسيا, القوات الروسية
القوات الأوكرانية, روسيا, القوات الروسية

الدفاع: القوات الروسية تحبط أربع هجمات وتحيد 100 عسكري أوكراني على محور كراسني ليمان

03:15 GMT 22.10.2023 (تم التحديث: 03:28 GMT 22.10.2023)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورعسكري روسي يحمل بندقية مضادة للطائرات المسيرة أثناء عملية تغطية للمسيرات الروسية، التي تقوم بنشر المنشورات الدعائية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة
عسكري روسي يحمل بندقية مضادة للطائرات المسيرة أثناء عملية تغطية للمسيرات الروسية، التي تقوم بنشر المنشورات الدعائية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2023
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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أحبطت القوات الروسية في اتجاه كراسني ليمان أربع هجمات معادية، وخلال المعركة المضادة للبطاريات، تم تحييد ما يصل إلى 100 عسكري أوكراني ومركبتين مدرعتين، حسبما صرح رئيس المركز الصحفي لمجموعة قوات "المركز"، ألكسندر سافتشوك، لوكالة "سبوتنيك".
وقال سافتشوك "في اتجاه كراسني ليمان، ألحقت وحدات من مجموعة القوات المركزية أضرارا بـ 170 هدفًا للعدو، بما في ذلك مركزين للقيادة والمراقبة وخمسة معاقل للقوات الأوكرانية".
وأضاف، "نتيجة لنيران المدفعية والقصف الجوي، والقتال بالأسلحة الصغيرة تم صد أربع هجمات شنتها مجموعات هجومية من الألوية الآلية 21، 63، 67، واللواء الأول للقوات الخاصة الأوكرانية في مناطق حافة تورسكي وغابات سيريبريانسكي".
ووفقا له، خلال المعركة المضادة للبطاريات، تم كشف وقمع أكثر من 20 طاقم مدفعية ميداني للقوات الأوكرانية، وتم تدمير ما يصل إلى 100 عسكري ومركبتين مدرعتين وسيارتين ومدفع هاوتزر 152 ملم من طراز D-30.
وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاعات الروسية تسقط مسيرة أوكرانية في مقاطعة فورونيج
أمس, 21:56 GMT
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير 2022، أهدافها بأنها حماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد عسكريا والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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