عربي
رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: لم نتسلم أي مساعدات اليوم ومنذ 16 يوما لم تدخل سوى 20 شاحنة
https://sputnikarabic.ae/20231022/الصليب-الأحمر-واليونيفيل-يعملان-على-سحب-سوريين-أصيبوا-جراء-القصف-الإسرائيلي-لجنوب-لبنان-1082331653.html
الصليب الأحمر واليونيفيل يعملان على سحب سوريين أصيبوا جراء القصف الإسرائيلي لجنوب لبنان
الصليب الأحمر واليونيفيل يعملان على سحب سوريين أصيبوا جراء القصف الإسرائيلي لجنوب لبنان
تعمل كوادر الصليب الأحمر اللبناني وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" على سحب سوريين كانوا قد أصيبوا، اليوم الأحد، جراء القصف الإسرائيلي على جنوب... 22.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-22T14:47+0000
2023-10-22T14:47+0000
العالم العربي
لبنان
أخبار لبنان
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار حزب الله
بنيامين نتنياهو
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/1e/1080559774_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_40eedbca4aeb804b05557eda5d787e02.jpg
وأفادت وكالة الأنباء الوطنية اللبنانية بأن إسرائيل استهدفت سيارة من نوع "رابيد" في منطقة خراج عيترون، حيث كانت السيارة تقل عمالا سوريين كانوا متوجهين لزيارة مزرعة الدجاج التي يعملون بها.ووفقًا للمعلومات الأولية، أُصيب العمال بجروح طفيفة وتم حصرهم جراء القصف، ويعمل حاليا الهلال الأحمر اللبناني بالتعاون مع قوات اليونيفيل على إجلائهم من المنطقة.وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إنه إذا قرر حزب الله اللبناني الدخول في الحرب فسوف سيرتكب خطأ حياته.ونقلت صحيفة يسرائيل هايوم الإسرائيلية الـ 13، تصريحات نتنياهو، خلال زيارته مقر تشكيل الكوماندوز في القيادة الشمالية، أوضح خلالها إنه في حال دخول الحزب اللبناني الحرب فإن الجيش الإسرائيلي سيقوم بـ"شله".وحذر نتيناهو، حزب الله، من دخول الحرب، لأنه سيحل بلبنان والحزب الدمار الكامل، مضيفا أنه في حال قرر الحزب دخول الحرب الدائرة الآن، فإنه سيواجه حربا أقوى وأشد من الحرب الإسرائيلية الثانية على لبنان، والتي جرت في العام 2006.في سياق متصل، سمع دوي صافرات الإنذار في منطقة الجليل الأعلى شمالي إسرائيل، بالتوازي مع إطلاق صواريخ مضادة للدروع من الأراضي اللبنانية، فيما أطلقت قوات الجيش الإسرائيلي النيران على مصادر إطلاق النار من الأراضي اللبنانية.وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية". أعقب ذلك إعلان الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.
https://sputnikarabic.ae/20231022/إسرائيل-انخفاض-جديد-في-بورصة-تل-أبيب-على-وقع-عملية-طوفان-الأقصى-1082330733.html
https://sputnikarabic.ae/20231022/إيران-تحذر-أمريكا-وإسرائيل-إن-لم-توقف-الإبادة-في-غزة-ستخرج-المنطقة-عن-السيطرة-1082329417.html
لبنان
أخبار لبنان
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/08/1e/1080559774_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0d8e33a1c0ebc8cbeef5eb4efa611fc6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار حزب الله, بنيامين نتنياهو, الأخبار
العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار حزب الله, بنيامين نتنياهو, الأخبار

الصليب الأحمر واليونيفيل يعملان على سحب سوريين أصيبوا جراء القصف الإسرائيلي لجنوب لبنان

14:47 GMT 22.10.2023
© Sputnik . abedal kader albaiعناصر من اليونيفيل على الخط الأزرق جنوب لبنان
عناصر من اليونيفيل على الخط الأزرق جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2023
© Sputnik . abedal kader albai
تابعنا عبرTelegramNabd
تعمل كوادر الصليب الأحمر اللبناني وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل" على سحب سوريين كانوا قد أصيبوا، اليوم الأحد، جراء القصف الإسرائيلي على جنوب لبنان.
وأفادت وكالة الأنباء الوطنية اللبنانية بأن إسرائيل استهدفت سيارة من نوع "رابيد" في منطقة خراج عيترون، حيث كانت السيارة تقل عمالا سوريين كانوا متوجهين لزيارة مزرعة الدجاج التي يعملون بها.
ووفقًا للمعلومات الأولية، أُصيب العمال بجروح طفيفة وتم حصرهم جراء القصف، ويعمل حاليا الهلال الأحمر اللبناني بالتعاون مع قوات اليونيفيل على إجلائهم من المنطقة.
الشيكل الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2023
إسرائيل.. انخفاض جديد في بورصة تل أبيب على وقع عملية "طوفان الأقصى"
14:31 GMT
وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إنه إذا قرر حزب الله اللبناني الدخول في الحرب فسوف سيرتكب خطأ حياته.
ونقلت صحيفة يسرائيل هايوم الإسرائيلية الـ 13، تصريحات نتنياهو، خلال زيارته مقر تشكيل الكوماندوز في القيادة الشمالية، أوضح خلالها إنه في حال دخول الحزب اللبناني الحرب فإن الجيش الإسرائيلي سيقوم بـ"شله".
وحذر نتيناهو، حزب الله، من دخول الحرب، لأنه سيحل بلبنان والحزب الدمار الكامل، مضيفا أنه في حال قرر الحزب دخول الحرب الدائرة الآن، فإنه سيواجه حربا أقوى وأشد من الحرب الإسرائيلية الثانية على لبنان، والتي جرت في العام 2006.
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2023
إيران تحذر أمريكا وإسرائيل: إن لم توقف الإبادة في غزة ستخرج المنطقة عن السيطرة
13:35 GMT
في سياق متصل، سمع دوي صافرات الإنذار في منطقة الجليل الأعلى شمالي إسرائيل، بالتوازي مع إطلاق صواريخ مضادة للدروع من الأراضي اللبنانية، فيما أطلقت قوات الجيش الإسرائيلي النيران على مصادر إطلاق النار من الأراضي اللبنانية.
وأعلن القائد العام لـ"كتائب عز الدين القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بدء عملية "طوفان الأقصى" لوضع حد "للانتهاكات الإسرائيلية".
أعقب ذلك إعلان الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وشن غارات قوية على قطاع غزة، بالإضافة إلى اشتباكات مع مقاتلي "حماس" داخل المستوطنات.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Горящий автомобиль в израильском Ашкелоне в результате атаки Палестины 7 октября 2023 года - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. غارات عنيفة على غزة استعدادا لهجوم بري محتمل.. صور وفيديو10:21 GMTТехника на площадке ремонтного батальона в зоне проведения специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:08 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала