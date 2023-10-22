https://sputnikarabic.ae/20231022/الصين-ندعو-الأمم-المتحدة-لعقد-مؤتمر-سلام-لبحث-الصراع-الفلسطيني-الإسرائيلي-1082318794.html

الصين: ندعو الأمم المتحدة لعقد مؤتمر سلام لبحث الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

الصين: ندعو الأمم المتحدة لعقد مؤتمر سلام لبحث الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

دعا المبعوث الخاص للحكومة الصينية إلى الشرق الأوسط، تشاي جون، اليوم الأحد، الأمم المتحدة إلى عقد مؤتمر سلام واسع النطاق، وفي أسرع وقت ممكن، لبحث الصراع... 22.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-22T08:52+0000

2023-10-22T08:52+0000

2023-10-22T08:52+0000

الصين

طوفان الأقصى

أخبار فلسطين اليوم

إسرائيل

العدوان الإسرائيلي على غزة

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

العالم

أخبار العالم الآن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/04/1064638644_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_18b9de543874ef1d4400073d21d34037.jpg

بكين - سبوتنيك. ونقل الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الصينية عن، تشاي جون، قوله: "ينبغي على الأمم المتحدة أن تعمل على تشجيع عقد مؤتمر سلام دولي أكثر موثوقية وتأثيرا وأوسع نطاقا في أسرع وقت".وأشار جون إلى أن "التصعيد الذي يشهده الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، أثبت مرة أخرى أنه لا يمكن تجاهل القضية الفلسطينية أو نسيانها".وشدد على أن "المخرج من الحلقة المفرغة لهذا الصراع هو العودة إلى خطة حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة".يشار إلى أن تشاي جون، شارك في قمة "القاهرة للسلام"، أمس السبت الموافق 21 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، والتي دعت إليها مصر.ويستمر التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية بعد إطلاق حركة "حماس"، فجر السبت 7 أكتوبر الجاري، عملية "طوفان الأقصى"، حيث أطلقت آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وأسرت عددًا كبيرًا من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، متوعدة "حماس" بدفع ثمن باهظ لهجومها.وفي 8 أكتوبر الجاري، صادق مجلس الوزراء الأمني المصغر الإسرائيلي (الكابينيت) رسميا على بدء حرب على قطاع غزة، كما أعلن الجيش الإسرائيلي، في 10 أكتوبر الجاري، إعادة السيطرة على منطقة غلاف غزة بالكامل.وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، ورئيس حزب "المعسكر الرسمي" وزير الدفاع السابق بيني غانتس، في 11 أكتوبر الجاري، تشكيل "حكومة حرب" لمواجهة تداعيات التصعيد مع حركة "حماس".وفشل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، خلال جلسة في 17 أكتوبر الجاري، في تبني مشروع قرار قدمته روسيا، يدعو إلى وقف إطلاق نار إنساني في غزة، ويدين كل أعمال العنف ضد المدنيين والأعمال الإرهابية ويدعو لإطلاق سراح كل الرهائن، وإيصال المساعدات الإنسانية والإجلاء الآمن للمدنيين.وفي 18 أكتوبر الجاري، فشل مجلس الأمن في تبني مشروع قرار قدمته البرازيل، يدعو إلى وقف الأمر الإسرائيلي بتهجير سكان قطاع غزة، حيث استخدمت الولايات المتحدة حق "الفيتو" لنقض مشروع القرار، وقبل التصويت عليه مباشرة، فشل مجلس الأمن في تبني تعديلين روسيين يتعلقان بإدانة استهداف المدنيين في غزة دون تمييز، والدعوة لوقف فوري لإطلاق النار.وأسفرت العمليات الإسرائيلية في قطاع غزة والضفة الغربية عن سقوط 4469 قتيلا وأكثر من 15 ألف مصاب، بينما بلغت حصيلة القتلى الإسرائيليين 1400 شخص، فضلًا عن إصابة 5000 آخرين.

https://sputnikarabic.ae/20231019/الرئيس-الصيني-لمصر-مستعدون-للعمل-سويا-من-أجل-تنسيق-أوثق-بشأن-القضية-الفلسطينية-1082197368.html

https://sputnikarabic.ae/20231018/الصين-تعرب-عن-صدمتها-إزاء-فشل-مجلس-الأمن-في-تبني-مشروع-قرار-برازيلي-بشأن-غزة-1082168110.html

الصين

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الصين, طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, العالم, أخبار العالم الآن