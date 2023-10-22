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Снайпер отряда специального назначения Эспаньола ВС РФ во время выполнения боевых задач на Артемовском тактическом направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231022/القوات-الأوكرانية-تستهدف-أراضي-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-62-مرة-خلال-اليوم-الماضي-1082314445.html
القوات الأوكرانية تستهدف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية 62 مرة خلال اليوم الماضي
القوات الأوكرانية تستهدف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية 62 مرة خلال اليوم الماضي
أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، اليوم الأحد ، أن القوات الأوكرانية... 22.10.2023, سبوتنيك عربي
2023-10-22T02:19+0000
2023-10-22T02:19+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار جمهورية دونيتسك
روسيا
القوات الأوكرانية
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب على قناته في "تليغرام": أنه "خلال الـ24 ساعة الماضية، أبلغت البعثة عن 62 واقعة قصف من قبل القوات الأوكرانية".وتابع البيان، أن مناطق 6 بلدات للجمهورية تعرضت للقصف هي: غورلوفكا، شيروكايا بالكا، زايتسيفو ومنطقة ياسنوفاتايا ودونيتسك وماكيفكا.وبحسب المكتب التمثيلي وردت معلومات خلال اليوم الماضي عن إصابة أربعة مدنيين في منطقتي كالينينسكي في دونيتسك.يذكر أنه في اليوم السابق، تم تسجيل 23 عملية قصف مدفعي من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.
https://sputnikarabic.ae/20231021/الدفاعات-الروسية-تسقط-مسيرة-أوكرانية-في-مقاطعة-فورونيج-1082313195.html
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أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, القوات الأوكرانية
أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, القوات الأوكرانية

القوات الأوكرانية تستهدف أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية 62 مرة خلال اليوم الماضي

02:19 GMT 22.10.2023
© Sputnik . Taisija Voroncova / الانتقال إلى بنك الصورعواقب قصف القوات المسلحة الأوكرانية على دونيتسك، جمهورية دونيتسك الشعبية
عواقب قصف القوات المسلحة الأوكرانية على دونيتسك، جمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2023
© Sputnik . Taisija Voroncova
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أعلن المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، اليوم الأحد ، أن القوات الأوكرانية قصفت أراضي الجمهورية 62 مرة خلال اليوم الماضي، وأطلقت ما مجموعه 198 مقذوفا من عيارات مختلفة.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب على قناته في "تليغرام": أنه "خلال الـ24 ساعة الماضية، أبلغت البعثة عن 62 واقعة قصف من قبل القوات الأوكرانية".
وأشار البيان إلى أن القوات الأوكرانية أطلقت ما مجموعه 198 مقذوفا من عيارات مختلفة.
وتابع البيان، أن مناطق 6 بلدات للجمهورية تعرضت للقصف هي: غورلوفكا، شيروكايا بالكا، زايتسيفو ومنطقة ياسنوفاتايا ودونيتسك وماكيفكا.
وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.10.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاعات الروسية تسقط مسيرة أوكرانية في مقاطعة فورونيج
أمس, 21:56 GMT
وبحسب المكتب التمثيلي وردت معلومات خلال اليوم الماضي عن إصابة أربعة مدنيين في منطقتي كالينينسكي في دونيتسك.
يذكر أنه في اليوم السابق، تم تسجيل 23 عملية قصف مدفعي من جانب التشكيلات المسلحة الأوكرانية.
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