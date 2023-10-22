https://sputnikarabic.ae/20231022/القوات-الروسية-تدمر-مستودع-ذخيرة-للواء-60-الميكانيكي-الأوكراني-في-خاركوف-عاجل-1082325279.html

القوات الروسية تدمر مستودع ذخيرة للواء 60 الميكانيكي الأوكراني في خاركوف

القوات الروسية تدمر مستودع ذخيرة للواء 60 الميكانيكي الأوكراني في خاركوف

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية دمرت مستودع ذخيرة للواء "60" الميكانيكي للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة أوغورتسوفو في مقاطعة خاركوف، ومحطة... 22.10.2023, سبوتنيك عربي

2023-10-22T11:40+0000

2023-10-22T11:40+0000

2023-10-22T12:19+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

رصد عسكري

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وأضافت أن الضربات التي شنها الطيران العملياتي والتكتيكي والطيران العسكري ألحقت أضرار بالقوى العاملة ومعدات وحدات الألوية الميكانيكية 21 و63 و67 للقوات المسلحة الأوكرانية، وكذلك فوج الحرس الوطني 15 في مناطق يامبولوفكا وتورسكوي، وغريغوروفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، وكذلك غابات سيريبريانسكي.وتم القضاء على أكثر من 30 عسكريًا أوكرانيًا وثلاث مركبات قتالية مدرعة وسيارتين.في اتجاه كوبيانسك، صدت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" الروسية، باستخدام الغارات الجوية ونيران المدفعية وأنظمة قاذف اللهب الثقيلة، ثلاث هجمات شنتها مجموعات هجومية من ألوية غايغر 32 و41 الآلية و68 التابعة للقوات المسلحة الأوكراني. في مناطق سينكوفكا وإيفانوفكا في مقاطعة خاركوف وناديا بجمهورية لوغانسك الشعبية.بالإضافة إلى ذلك، ضرب الطيران العملياتي التكتيكي القوة البشرية ومعدات العدو في منطقة ليبسي بمقاطعة خاركوف. تم تحييد نحو 15 عسكريًا أوكرانيًا وتدمير مركبتي مشاة قتاليتين وثلاث سيارات.وفي اتجاه كراسني ليمان، صدت وحدات مجموعة القوات "المركز" وضربات الطيران ونيران المدفعية هجومًا للمجموعة الهجومية التابعة للواء الميكانيكي 67 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في منطقة قرية تشيرفونايا ديبروفا، في جمهورية لوغانسك الشعبية.وفي اتجاه دونيتسك، صدت العمليات النشطة لوحدات مجموعة القوات "الجنوب" بدعم من الطيران ونيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة هجومين شنهما اللواء 54 الميكانيكي والخامس الهجومي للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق بوغدانوفكا وكليششيفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.كما تم القضاء على أفراد ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية في مناطق فيسيلوي ونيكولايفكا وكراسنوي وكورديوموفكا وفاسيوكوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.وبلغ إجمالي خسائر العدو في هذا الاتجاه أكثر من 550 عسكريًا ودبابة ومركبتين قتاليتين مدرعتين وأربع سيارات بالإضافة إلى مدفع هاوتزر "مستا-بي".وأدت الإجراءات النشطة لوحدات مجموعة "فوستوك"، وهجمات الطيران الهجومي والجيش، ونيران المدفعية إلى هزيمة القوى العاملة والمعدات التابعة للهجوم الجوي 79، ولواء المشاة الآلي 72 و58 من القوات المسلحة الأوكرانية في المناطق سلادكو وأوغليدار ونوفودونتسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية ومالينوفكا في مقاطعة زابوروجيه.وبلغت خسائر العدو نحو 105 أفراد عسكريين أوكرانيين ومركبتين قتاليتين مدرعتين وسيارتين بالإضافة إلى راجمة "غراد".بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير مستودعات الذخيرة والوقود التابعة للواء الدفاع الإقليمي 128 في منطقتي فوسكريسينكا وكارل ماركس بجمهورية دونيتسك الشعبية.

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